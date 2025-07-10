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  • Представлен кроссовер Renault Boreal для небогатых рынков: пока без электрификации

Представлен кроссовер Renault Boreal для небогатых рынков: пока без электрификации

10.07.2025 173 0 0

Компания Renault представила новый паркетник, адресованный развивающимся рынкам. Производство модели будет вестись на двух заводах. В продажу новинка поступит в конце текущего года.

Кроссовер под кодовым названием C-SUV компания Renault впервые анонсировала еще в конце 2023-го, а весной года нынешнего было объявлено товарное имя модели – Boreal. Паркетник предназначен для развивающихся рынков, причем таковых оказалось немало: Renault Boreal будут продавать более чем в 70 странах. В этот список входят Латинская Америка, Африка, Ближний Восток и даже некоторые страны Восточной Европы. Выпуск новинки наладят на заводах в Бразилии и Турции. И именно Бразилия должна стать дебютным рынком – там продажи стартуют в конце текущего года.

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В основе Renault Boreal лежит платформа RGMP (Renault Group Modular Platform), на которой также построен уже продающийся компактный паркетник Renault Kardian. Напомним, пусть в Рено и считают эту «тележку» новой, однако на деле она, скорее, является модернизированной версией платформы CMF-B. А вообще, судя по всему, Boreal представляет собой аналог европейского Dacia Bigster, то есть старшего брата последних Dacia Duster и Renault Duster. Хотя дизайн у Бореала все же свой.

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Паркетник получил необычную радиаторную решетку в цвет кузова, довольно агрессивные бамперы и мудреную головную оптику. Ручки задних дверей спрятаны сверху – как у Dacia Bigster и обоих Дастеров. Длина Renault Boreal (в спецификации для Латинской Америки) равна 4556 мм, ширина – 1841 мм, высота с рейлингами на крыше – 1650 мм, колесная база – 2702 мм. Для сравнения, длина Dacia Bigster составляет 4570 мм, расстояние между осями – те же 2702 или 2704 мм (передний/полный привод). Паспортный дорожный просвет Boreal – вполне достойные 213 мм. Для кроссовера предусмотрены 19-дюймовые диски.

Как и Bigster, новинка Renault будет доступна исключительно с пятиместным салоном. Если модель Dacia имеет отдельно стоящий планшет мультимедиа, то у Boreal центральный тачскрин объединен с приборным экраном (оба диагональю 10 дюймов). Но последний при этом слегка утоплен, к тому же дисплеи разделяет кнопка запуска мотора. На центральном тоннеле расположены небольшой селектор коробки, шайба выбора режима движения и прикрытый шторкой бокс, за которым есть еще один отсек.

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Спинка заднего дивана разделена в пропорции 40:60. Объем багажника – 522 литра по методике VDA, со сложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1279 литров.

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В богатых комплектациях Renault Boreal имеет: двухзонный климат-контроль, площадку для беспроводной зарядки смартфона (находится под кнопочным блоком управления «климатом»), панорамный люк, массажер передних кресел, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

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Европейский Dacia Bigster доступен исключительно в электрифицированных версиях, а вот Boreal дебютировал только с ДВС. Новый кроссовер Renault предложат с турбочетверкой 1.3 TCe и шестиступенчатой роботизированной коробкой EDC с двумя сцеплениями. Настройки двигателя отличаются в зависимости от рынка. Так, бензиновый турбомотор Renault Boreal турецкого производства выдает 138 л.с. и 240 Нм, у машин для Латинской Америки – 156 л.с. и 270 Нм. При этом в Бразилии двигатель традиционно может «питаться» еще и этанолом, в этом случае его мощность – уже 163 л.с. Привод пока лишь передний. Впоследствии, как ожидается, Renault Boreal получит гибридную установку, и такой паркетник, возможно, будет иметь полный привод.

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Цены еще не объявлены. Хотя и так понятно, что кроссовер окажется дороже Дастера, который, кстати, в большинстве стран Латинской Америки до сих пор пребывает в предыдущем поколении. В той же Бразилии, например, Renault Duster второй генерации сейчас стоит от 139 890 реалов (около 2 млн рублей по актуальному курсу).

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