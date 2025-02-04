Renault Duster предыдущего поколения получил порцию обновок

Адресованный Европе кроссовер Dacia Duster перешел в третье поколение еще под конец 2023 года, а в прошлом году в Турции стартовал выпуск свежей модели под брендом Renault. Однако в другие регионы непосредственно новый Renault Duster пока не торопится. Так, южноамериканский кроссовер второй генерации пережил рестайлинг в том же 2024-м. Теперь же в Бразилии представлен «второй» Дастер с очередной порцией обновок. Напомним, там продают машины локального производства.

Renault Duster нового модельного года для Бразилии

Главное – бразильскому Renault Duster модернизировали двигатели, их привели в соответствие с новыми эконормами, вступившими в силу в этой стране. Кроссовер все так же доступен с турбомотором 1.3 TCe и атмосферником 1.6 SCe, оба традиционно для Бразилии «питаются» как бензином, так и этанолом. Двигатели стали слабее, хотя мощность сам производитель пока не раскрыл. Местные СМИ знают отдачу только доработанного турбомотора 1.3 TCe – 156 или 163 л.с. (бензин/этанол) против 162 и 170 л.с. у движка предшественника. Мощность атмосферника 1.6 до модернизации – 118 или 120 л.с. Оба двигателя работают в паре с вариатором, атмосферному еще положена механика. Бразильский Duster бывает исключительно с передним приводом.

Renault Duster нового модельного года для Бразилии

Дастеру также пересмотрели оснащение, но обновок немного. В богатой комплектации Iconic Plus кроссовер отныне имеет антенну-плавник, черную крышу и черные же 17-дюймовые диски. Как и прежде, в списке стандартного оборудования самого дешевого Renault Duster значатся светодиодная оптика, кондиционер, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, шесть подушек безопасности и круиз-контроль. Топ-версия – это климат-контроль, камеры кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфона. Опционально для машин с 1.3 TCe предусмотрен «внедорожный» пакет, он включает более массивный передний бампер, дополнительные противотуманки, защитные накладки на колесных арках, порогах и дверях.

Renault Duster нового модельного года для Бразилии

Цена Renault Duster нового модельного года лежит в диапазоне от 132 990 до 165 890 реалов, что эквивалентно примерно 2,3 млн – 2,8 млн рублей по текущему курсу.