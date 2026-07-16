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  • Abt RS3 630: очень горячий хэтчбек, созданный к юбилею легендарного тюнинг-ателье

Abt RS3 630: очень горячий хэтчбек, созданный к юбилею легендарного тюнинг-ателье

16.07.2026 158 0 0
Abt RS3 630: очень горячий хэтчбек, созданный к юбилею легендарного тюнинг-ателье

Германское тюнинг-ателье Abt Sportsline в честь своего 130-летия подготовила ряд интересных спецпроектов, один их которых — Abt RS3 630, созданный на базе хэтчбека Audi RS 3 третьего поколения. 2,5-литровая «турбопятёрка» EA855 здесь форсирована до 630 л.с., подвеска модернизирована под возросшую мощность, а кузов получил эффектный аэродинамический обвес.

130 лет тюнинг-ателье? Да, представьте себе, бывает и такое. Всё дело в том, что Abt — это семейный бизнес, и первую компанию с таким именем основал в 1896 году Иоганн Баптист Абт, кузнец по профессии. Изначально компания Abt «тюнинговала» лошадей и телеги, и только в 1991 появилось современное тюнинг-ателье, подарившее миру немало очень быстрых машин на базе различных моделей Audi.

У Abt Sportsline богатый опыт тюнинга Audi RS 3, а Abt RS3 630 представляет собой своеобразный итог работы с этой машиной, потому что компания Audi решила не адаптировать к экологическим нормам Euro 7 двигатель EA855, что ставился на Audi RS 3 во всех трёх поколениях. Будет ли новый Audi RS 3, пока неизвестно, а если и будет, то уже с другими мотором — не исключено, что с электрическим. Короче говоря, Abt прощается с нынешним каноническим Audi RS 3 на яркой ноте.

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На актуальном стоковом Audi RS 3 двигатель EA855 выдаёт максимум 400 л.с. и 500 Нм, а специалисты Abt увеличили отдачу до 630 л.с. и 700 Нм благодаря установке более производительного турбокомпрессора и системы IWI (Indirect Water/Ethanol Injection) впрыскивающей во впускной коллектор смесь воды и этанола для охлаждения камер сгорания. Коробка передач стандартная — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Полный привод quattro с двумя индивидуальными муфтами в приводе задних колёс тоже стандартный. Динамические характеристики Abt RS3 630 не раскрыты. Стандартный Audi RS 3 набирает первую «сотню» за 3,8 с, максимальная скорость — 300 км/ч.

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Новый аэродинамический обвес из карбона, разработанный специально для Abt RS3 630, отлично дополняют четыре 95-миллиметровых выхлопных патрубка в заднем бампере и 20-дюймовые кованые колёса Abt High Performance HR20, обутые в спортивные шины размерности 245/30 R20. В подвеске для обеспечения надёжной управляемости установлены новые регулируемые на отбой и сжатие амортизаторы и более жёсткие стабилизаторы поперечной устойчивости.

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Салон у Abt RS3 630 стоковый, но дополненный рядом авторских штрихов от Abt Sportsline: надписи RS3 630 на порогах и ковриках, вышитый на центральном подлокотнике юбилейный медальон, авторская светодиодная подсветка, кнопка запуска двигателя с выгравированным логотипом Abt и номерная табличка на передней панели.

Abt изготовит всего 30 экземпляров хэтчбека RS3 630, стоимость доработок — 58 000 евро, к ней нужно добавить цену исходного заводского автомобиля, который стоит в Германии от 66 800 евро.

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