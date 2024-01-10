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  • «Второй» Renault Duster не собирается на покой: представлен обновлённый кроссовер

«Второй» Renault Duster не собирается на покой: представлен обновлённый кроссовер

10.01.2024 221 0 0

Некогда популярному в России SUV слегка подправили внешность, кроме того, расширен список стандартного оборудования. Техника прежняя.

В Европе кроссовер Dacia Duster перешел в новое, третье по счету поколение под конец 2023-го, там уже объявлена цена, хотя заказы «старосветские» дилеры начнут принимать весной. Позже в этом году в Турции стартует производство «третьего» Дастера и под брендом Renault. Однако в некоторых странах «второй» кросс Renault Duster в отставку пока не собирается, ну а чтобы интерес к нему не угас, SUV с реношным ромбом решили освежить. Любопытно, что такой Дастер давно засвечен на Ближнем Востоке и в Африке, а вот официальную премьеру провело бразильское подразделение марки, причем лишь сегодня.

Было — стало

Итак, прежний Renault Duster изменился по подобию «второго» рестайлингового Dacia Duster образца 2021 года: модели Рено достались аналогичные диодные ходовые огни в виде «игреков». Кроме того, в Бразилии кроссовер также получил задние фонари от брата (они тоже с «игреками»), хотя, например, в ЮАР корму реформы не затронули. Ну и еще на радиаторной решетке бразильской версии теперь меньше хрома.

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Как и раньше, в Южной Америке для Renault Duster предусмотрен опциальный «внедорожный» пакет (такой SUV запечатлен на «живых» фирменных фото), он включает более массивный передний бампер, дополнительные противотуманки, защитные накладки на колесных арках, порогах и дверях.

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В салоне – более широкий подлокотник между передними креслами, у приборов поменялась графика, вдобавок все версии получили пару дополнительных USB-разъемов для задних пассажиров. А еще бразильский Дастер отныне по умолчанию имеет шесть подушек безопасности (прежде были только фронтальные). Впрочем, в этой стране у кроссовера всего две комплектации. В списке оборудования базового Duster Intense Plus также значатся 16-дюймовые колеса, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, кондиционер, камера заднего вида и круиз-контроль. Топ-версия Iconic Plus – это 17-дюймовые диски, климат-контроль, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона и оранжевый декор.

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Технику менять не стали. В Бразилии Renault Duster предложен с атмосферником 1.6, который традиционно для страны «питается» как бензином (118 л.с.), так и этанолом (120 л.с.), плюс можно выбрать кроссовер с турбомотором 1.3 TCe (162 л.с. на бензине и 170 л.с. на этаноле). Атмосферный двигатель работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором, турбодвижку положен только CVT. Бразильский кросс исключительно переднеприводный.

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Цена обновленного «второго» Renault Duster – от 122 290 до 153 890 местных реалов, что эквивалентно примерно 2,2 млн – 2,8 млн рублей по текущему курсу. Доплата за «внедорожный» пакет – 1800 реалов (около 33 000 рублей). Для Бразилии кроссовер производят локально.

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