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  • Теперь и Renault Duster: кроссовер нового поколения показали на официальных фото

Теперь и Renault Duster: кроссовер нового поколения показали на официальных фото

07.12.2023 360 1 0

Основной производственной площадкой для свежего SUV под брендом Рено станет турецкий завод, на том же предприятии наладят выпуск еще минимум трех новинок.

Мировая премьера кроссовера Duster третьего поколения состоялась неделю назад: модель традиционно дебютировала под румынской маркой Dacia, ведь именно под ней хорошо знакомые россиянам бюджетники (это еще Logan и Sandero) представлены в Европе. А теперь появились первые фирменные изображения непосредственно Renault Duster, одновременно компания сделала несколько важных заявлений – все они касаются работы бренда в Турции. С них-то и начнем.

Главное – к 2027 году компания намерена стать лидером на турецком рынке, а местный завод Oyak-Renault планируют превратить в мировой экспортный центр, на эти цели направят более 400 миллионов евро. Как уточнили в Рено, большинство выпускаемых сейчас в Турции машин (речь, в основном, про хэтч Clio) отправляют в Европу, однако новый план предусматривает экспорт «в более чем 50 стран»: в частности, географию поставок расширят за счет Ближнего Востока и Африки. Ну и отметим, что до начала всем известных событий крупнейшим зарубежным рынком для Группы Renault была Россия, у нас же делали ее бестселлеры (включая Дастер). То есть если Skoda после ухода из РФ решила сосредоточиться на Юго-Восточной Азии, то Renault выбрала Турцию.

Renault Duster нового поколения
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Renault Duster нового поколения
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Также объявлено о том, что в течение ближайших трех лет на конвейер турецкого предприятия встанут минимум четыре новые модели, три из которых будут кроссоверами. Еще в Renault рассчитывают на то, что 1/3 всех продаж марки будет приходиться на электрифицированные автомобили.

Ну а теперь про Дастер. Кросс нового поколения окажется первенцем анонсированной выше гаммы, его выпуск стартует в Турции в следующем году, местный завод станет основной производственной площадкой для экспорта (Dacia Duster для Европы делают в Румынии). Любопытно, что предшественник на турецком рынке сейчас представлен под румынской маркой.

Renault Duster нового поколения
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Renault Duster нового поколения
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Если кроссы Renault и Dacia предыдущей генерации отличаются между собой внешне, то у новых SUV разные только эмблемы. Причем Duster первым из моделей французского бренда променял фирменный ромб спереди на крупную надпись Renault. Интерьер еще не засвечен, а про технику сказано лишь то, что в Турции у модели будет гибридная версия. Впрочем, в остальном Renault Duster тоже, вероятно, скопировал брата от Dacia.

Напомним, в новом поколении кроссовер переехал с платформы B0 на более современную «тележку» CMF-B. Европейцам свежий SUV предложат в трех модификациях, но дизеля больше нет. Dacia Duster TCe 130 — это «мягкий» гибрид, такой вариант имеет бензиновую турботройку 1.2 TCe (130 л.с.), дополненную 48-вольтовым стартер-генератором, и шестиступенчатую механику. Duster Eco-G 100 оснащается битопливным трехцилиндровым турбомотором 1.0 (бензин и пропан; 100 л.с.) и МКП. 

Dacia Duster нового поколения
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Dacia Duster нового поколения
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Dacia Duster нового поколения
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Dacia Duster нового поколения
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Dacia Duster нового поколения
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А на вершине гаммы – гибрид Dacia Duster Hybrid 140 с установкой, которая включает четырехцилиндровый атмосферник 1.6 (94 л.с.), электромотор (49 л.с.), стартер-генератор и скромную батарею на 1,2 кВт*ч, совокупная отдача – 140 л.с. Полный привод предусмотрен только для «мягкогибридного» Дастера. Позже кроссовер с 1.2 TCe должен получить роботизированную коробку.

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2 комментария
07.12.2023 19:11
Papirus

А двигатели на нем будут?

07.12.2023 20:48
Юрий

Да нет! На педальной тяге!

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