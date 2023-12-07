Теперь и Renault Duster: кроссовер нового поколения показали на официальных фото

Мировая премьера кроссовера Duster третьего поколения состоялась неделю назад: модель традиционно дебютировала под румынской маркой Dacia, ведь именно под ней хорошо знакомые россиянам бюджетники (это еще Logan и Sandero) представлены в Европе. А теперь появились первые фирменные изображения непосредственно Renault Duster, одновременно компания сделала несколько важных заявлений – все они касаются работы бренда в Турции. С них-то и начнем.

Главное – к 2027 году компания намерена стать лидером на турецком рынке, а местный завод Oyak-Renault планируют превратить в мировой экспортный центр, на эти цели направят более 400 миллионов евро. Как уточнили в Рено, большинство выпускаемых сейчас в Турции машин (речь, в основном, про хэтч Clio) отправляют в Европу, однако новый план предусматривает экспорт «в более чем 50 стран»: в частности, географию поставок расширят за счет Ближнего Востока и Африки. Ну и отметим, что до начала всем известных событий крупнейшим зарубежным рынком для Группы Renault была Россия, у нас же делали ее бестселлеры (включая Дастер). То есть если Skoda после ухода из РФ решила сосредоточиться на Юго-Восточной Азии, то Renault выбрала Турцию.

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Также объявлено о том, что в течение ближайших трех лет на конвейер турецкого предприятия встанут минимум четыре новые модели, три из которых будут кроссоверами. Еще в Renault рассчитывают на то, что 1/3 всех продаж марки будет приходиться на электрифицированные автомобили.



Ну а теперь про Дастер. Кросс нового поколения окажется первенцем анонсированной выше гаммы, его выпуск стартует в Турции в следующем году, местный завод станет основной производственной площадкой для экспорта (Dacia Duster для Европы делают в Румынии). Любопытно, что предшественник на турецком рынке сейчас представлен под румынской маркой.

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Если кроссы Renault и Dacia предыдущей генерации отличаются между собой внешне, то у новых SUV разные только эмблемы. Причем Duster первым из моделей французского бренда променял фирменный ромб спереди на крупную надпись Renault. Интерьер еще не засвечен, а про технику сказано лишь то, что в Турции у модели будет гибридная версия. Впрочем, в остальном Renault Duster тоже, вероятно, скопировал брата от Dacia.



Напомним, в новом поколении кроссовер переехал с платформы B0 на более современную «тележку» CMF-B. Европейцам свежий SUV предложат в трех модификациях, но дизеля больше нет. Dacia Duster TCe 130 — это «мягкий» гибрид, такой вариант имеет бензиновую турботройку 1.2 TCe (130 л.с.), дополненную 48-вольтовым стартер-генератором, и шестиступенчатую механику. Duster Eco-G 100 оснащается битопливным трехцилиндровым турбомотором 1.0 (бензин и пропан; 100 л.с.) и МКП.

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А на вершине гаммы – гибрид Dacia Duster Hybrid 140 с установкой, которая включает четырехцилиндровый атмосферник 1.6 (94 л.с.), электромотор (49 л.с.), стартер-генератор и скромную батарею на 1,2 кВт*ч, совокупная отдача – 140 л.с. Полный привод предусмотрен только для «мягкогибридного» Дастера. Позже кроссовер с 1.2 TCe должен получить роботизированную коробку.

