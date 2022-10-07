У Skoda будет новый крупный рынок вместо РФ, Slavia и Kushaq пропишутся на ещё одном заводе

Чешская марка нацелилась на Вьетнам: начнут с импортных моделей, а затем там наладят сборку свежих седана и паркетника.

По итогам прошлого года у России была вторая строчка в личном рейтинге Шкоды по продажам после Германии (реализовано 90 400 и 136 800 машин соответственно), но с начала 2022-го из-за всем известных событий чешская компания вместе с остальными брендами концерна Volkswagen поставила «на паузу» свою деятельность в РФ. Между тем скоро у Skoda появится другой крупный рынок для сбыта: с 2023 года автомобили марки начнут продавать во Вьетнаме. Рынок этот меньше российского, и все же уже на начальном этапе чехи рассчитывают реализовывать по 30 000 машин ежегодно, а с 2030-го, по прогнозам компании, спрос должен вырасти минимум до 40 000 единиц.

В следующем году Skoda предложит вьетнамским покупателям кроссоверы Kodiaq и Karoq, плюс модели Octavia и Superb: все эти автомобили будут поставлять из Европы.



В 2024-м во Вьетнаме появятся бюджетные седан Skoda Slavia и паркетник Kushaq на «тележке» MQB-A0-IN (упрощенная версия MQB), причем эти машины планируют выпускать локально. Местным производственным партнером Шкоды стала компания Thanh Cong Motor Vietnam (TC Motor; она же является дистрибьютором), которая, в частности, делает во Вьетнаме автомобили Hyundai. Сборочную линию для Slavia и Kushaq уже строят, она должна быть готова в первой половине 2024 года. Машинокомплекты для бюджетников будут поставлять из Индии (только там сейчас и выпускают эти две модели).

Skoda Kushaq и Slavia 1 / 4 Skoda Kushaq и Slavia 2 / 4 Skoda Kushaq и Slavia 3 / 4 Skoda Kushaq и Slavia 4 / 4

Наконец, «после 2025 года» на вьетнамский рынок выйдут электрические кроссоверы Enyaq iV и Enyaq iV Coupe, их тоже привезут из Старого Света.



Как отметили в Skoda, Вьетнам выбрали из-за его растущей экономики, развивающегося высокими темпами автомобильного рынка (четвертый по счету в Юго-Восточной Азии, по данным самой компании), а также благодаря постепенной отмене таможенных пошлин на товары из ЕС.

Напомним, на Россию у Шкоды ранее тоже были большие планы, теперь же они, видимо, сданы в архив.