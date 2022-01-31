Skoda показала Enyaq Coupe iV и его «заряженную» версию. RS набирает «сотню» за 6,5 секунды

У марки Skoda, принадлежащей концерну Volkswagen, первым полностью электрическим кроссовером Skoda стал Enyaq. Эта модель дебютировала ещё в сентябре 2020 года, а её продажи на старосветском рынке начались в следующем месяце. По информации сайта Carsalesbase, за неполный 2021 год (с января по ноябрь) дилерам удалось реализовать в Европе 40 889 экземпляров. Чуть выше результат у «близнеца» – Volkswagen ID.4, который за тот же период разошёлся тиражом в 46 079 единиц. Теперь настало время для «брата» ID.5 – речь идёт о купе-кроссовере Enyaq Coupe iV.



На фото: Skoda Enyaq Coupe iV

Skoda представила Enyaq Coupe iV, а также его «заряженную» версию с прибавкой RS к названию сегодня, 31 января, в рамках онлайн-презентации. По сравнению с «электропаркетником» с традиционной крышей, у варианта с купеобразным кузовом по-иному оформлена верхняя часть. Coupe оказался на 6 мм выше, по сравнению со стандартным Enyaq, его высота составляет 1622 мм. Из-за другой кормы длина подросла на 14 мм, этот габарит равен 4563 мм. Ширина и расстояние между осями такие же – 1879 мм и 2765 мм соответственно.



За счёт кузова у новинки более обтекаемая форма, чем у «обычного» электрического паркетника, так что его коэффициент аэродинамического сопротивления меньше, так, он равен 0,234 (у «обычного» паркетника – 0,255). Однако показатель выше у «заряженного» кроссовера Enyaq Coupe RS iV (из-за иначе оформленных бамперов), он составляет 0,248. Объём багажника у «купе» – 570 литров (у стандартной модификации – 585 литров). Место для крепления номера переехало с пятой двери на задний бампер.



На фото: салон Skoda Enyaq Coupe iV 1 / 2 На фото: салон Skoda Enyaq Coupe iV 2 / 2

В качестве базовых колёс у Enyaq Coupe iV 19-дюймовые (у «обычного» кроссовера – 18-дюймовые), а у «эрэски» размер стандартных колёс составляет 20 дюймов. В стандартное оборудование купеобразных кроссоверов входит панорамная крыша, кроме того, «заряженному» паркетнику положены матричная головная оптика, а также светодиодная подсветка заглушки, расположенной на месте традиционной решётки радиатора.



На фото: Skoda Enyaq Coupe RS iV

Салон «купе» почти не отличается от внутреннего убранства кроссовера с обычной крышей. Разве что модификация Coupe даже в базовой версии получила сенсорный экран информационно-развлекательной системы диагональю 13 дюймов (у начального исполнения «просто» Enyaq – 10 дюймов). Диагональ виртуальной «приборки» равна 5,3 дюйма, опционально доступен проекционный дисплей с комплексом дополненной реальности. Новинке предложили несколько вариантов отделки интерьера.



У «зелёного» кросс-купе Skoda Enyaq будет только четыре версии (базового варианта, который имеется у стандартного паркетника, нет). Так что здесь отсчёт начинается с исполнения Coupe 60 iV: у него один электромотор, установленный на задней оси, выдаёт 179 л.с., а также аккумулятор ёмкостью 62 кВт*ч. Следом идёт вариант Coupe 80 iV с 204-сильным электродвигателем и более ёмкой батареей – 82 кВт*ч. Это самая дальнобойная модификация – без подзарядки может проехать 545 км (расчёт вели по циклу WLTP). Отметим, этот показатель больше, чем у стандартного кроссовера – максимум 534 км. У третьего исполнения – Skoda Enyaq Coupe iV 80x – полный привод, совокупная мощность двухмоторной установки равна 265 л.с.



На фото: салон Skoda Enyaq Coupe RS iV 1 / 2 На фото: салон Skoda Enyaq Coupe RS iV 2 / 2

Топовая же версия – Enyaq Coupe RS iV – также имеет два электромотора (по одному на каждой оси), их суммарная отдача составляет 306 сил. Отметим, эта модель станет первенцем среди электрических «эрэсок». У такого «горячего» паркетника заниженная спортивная подвеска (дорожный просвет на 15 мм меньше спереди и на 10 мм сзади), а на разгон с места до «сотни» ему нужно 6,5 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч (у обычных версий – не выше 160 км/ч).

Цены компания пока не рассекретила, продажи Skoda Enyaq Coupe iV и Enyaq Coupe RS iV на старосветском рынке начнутся весной 2022-го. Отметим, на домашнем рынке за обычный электрический паркетник Skoda просят не менее 1 124 900 чешских крон (эквивалентно примерно 3,9 млн рублей по текущему курсу). Очевидно, что стартовая стоимость купеобразного кроссовера окажется выше.

