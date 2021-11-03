Почти без сюрпризов: Volkswagen рассекретил купеобразный кроссовер ID.5 и его «горячую» версию

У немецкого бренда Volkswagen есть собственная «зелёная» линейка – ID. Её первенцем стал пятидверный хэтчбек ID.3, продажи в Европе стартовали осенью прошлого года. Отметим, у модели неплохие результаты: в общей сложности за период с сентября 2020-го по август 2021-го «еврохэтч» разошёлся тиражом в 99 689 экземпляров. Также в «батарейном» семействе числятся кроссовер ID.4 и его «заряженная» версия – ID.4 GTX. В общей сложности за первые девять месяцев («обычный» паркетник появился на рынке в декабре 2020-го, «подогретый» – позже) клиенты купили 36 787 экземпляров. Теперь немецкая компания представила сразу пару новинок: купеобразный «электрокроссовер» ID.5 и его «горячую» версию – ID.5 GTX.



На фото: Volkswagen ID.5 GTX

В основе паркетников находится та же модульная платформа MEB, на которой базируются не только ID.3 и ID.4, но и «родственники» по концерну Skoda Enyaq и Audi Q4 e-tron (а также их производные с купеобразным кузовом). Длина ID.5 составляет 4599 мм (на 15 мм длиннее, чем паркетник с традиционной крышей), ширина – 1852 мм, а высота – 1613 мм; расстояние между осями равно 2766 мм. Объём багажника при этом слегка подрос: с 543 до 549 литров.



Новый кроссовер ID.5 немногим отличается от Volkswagen ID.4: передняя часть у автомобилей почти идентична, разве что выглядит слегка спортивнее за счёт по-иному оформленной нижней части бампера. У версий GTX «фэйс» не отличается. У представленной модели более покатая линия крыши и оформление кормы. Кроме того, у кроссовера с покатой крышей нет заднего стеклоочистителя, так что защищать от загрязнения багажную дверь помогает штатное антикрыло. За счёт более обтекаемой формы кузова инженерам удалось снизить коэффициент аэродинамического сопротивления Cd до 0,26 (у «электропаркетника» с традиционной крышей – 0,28).



На фото: салон Volkswagen ID.5 GTX

В салоне Volkswagen ID.5 из-за заниженной крыши стало меньше места для пассажиров, сидящих на заднем диване: без проблем здесь разместятся люди, чей рост не превышает 1,8 метра. На этом изменения в интерьере заканчиваются, так как и передняя панель, и современная мультимедийная система с функцией обновления «по воздуху» ничем не отличаются от оснащения ID.4.



На фото: Volkswagen ID.5

Отметим, «младшая» тяговая батарея на 52 кВт*ч, предлагаемая ID.4, купеобразному «зелёному» паркетнику VW не положена. Кроссовер оснащается только более ёмким аккумулятором – на 77 кВт*ч. Версии всего три: так, у базового исполнения – Volkswagen ID.5 Pro – задний привод и единственный электромотор с отдачей в 174 л.с. Следующий вариант Pro Performance, тоже поличил один двигатель, мощностью 204 л.с. Запас хода составляет 520 км (расчёт вели по циклу WLTP), а максимальная скорость не превышает 160 км/ч.



Топовая версия – «заряженный» ID.5 GTX – имеет полный привод и двухмоторную установку (по одному электродвигателю на каждой оси). Как и у Volkswagen ID.4 GTX, cовокупная отдача системы равна 299 л.с. Запас хода на одной зарядке у такой версии составляет 480 км, максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч, а на разгон с места до «сотни» такому купеобразному паркетнику нужно 6,3 секунды.



На фото: салон Volkswagen ID.5

Новые паркетники немецкой марки появятся в продаже на старосветском рынке в первом квартале 2022 года. В компании пока не рассекретили цены ID.5 и ID.5 GTX. Отметим, сейчас на домашнем рынке, в Германии, стартовая цена «обычного» ID.4 равна 37 415 евро (примерно 3,12 млн рублей по текущему курсу), а вариант ID.4 GTX можно купить не менее чем за 50 415 евро (около 4,21 млн рублей).

