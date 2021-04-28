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  • Volkswagen ID.4 GTX: почти 300 лошадиных сил, полный привод, 6,2 секунды до «сотни»

Volkswagen ID.4 GTX: почти 300 лошадиных сил, полный привод, 6,2 секунды до «сотни»

28.04.2021 119 0 0

«Заряженная» версия кроссовера немецкого бренда выйдет на домашний рынок летом текущего года.

 

Компания Volkswagen представила «обычный» кроссовер ID.4 в сентябре 2020 года. Продажи на старосветском рынке стартовали в декабре, согласно статистике Carsalesbase, за первые пять месяцев дилеры реализовали 5627 экземпляров. Напомним, модели присвоили статус глобальной: VW уже наладил производство и продажи в Европе и Китае, позже выпуск электрокаров стартует и в США. Сегодня немецкая марка в формате онлайн-презентации представила очередную новинку – «заряженный» паркетник ID.4, который первым стал обладателем новой прибавки к названию – GTX.

На фото: Volkwagen ID.4 GTX

Приставка GTX займёт своё место рядом с GTI, GTE и GTD, которые присваиваются бензиновым, гибридным и дизельным «горячим» версиям автомобилей VW. Отметим, следующим автомобилем, который получит прибавку GTX к названию, станет кроссовер с купеобразным кузовом, который получил имя ID.5 (даже «обычная» версия пока не представлена).

У Volkswagen ID.4 GTX есть ряд внешних отличий от «обычного» ID.4. Так, «заряженный» кроссовер получил глянцевую чёрную решетку воздухозаборника, интегрированного в передний бампер, светодиодную матричную головную оптику (в стандартном оснащении). «Противотуманки» оформили в виде трёх отдельных элементов с каждой стороны.

На фото: салон Volkswagen ID.4 GTX

Шильдики с названием версии располагаются на боковинах «электропаркетника», на его передних крыльях. На багажной двери под логотипом вместо «ID.4» также располагаются буквы «GTX». Кроме того, у «горячего» SUV крыша, рейлинги и задний спойлер выполнены в чёрном цвете. Видоизменён также задний бампер, а на диффузоре появилась новая вставка. Фонари тоже светодиодные, их дополнили X-образным стоп-сигналом. Стандартный размер колёсных дисков – 20 дюймов, опционально доступны 21-дюймовые.

В интерьере отличий немного: помимо фирменных знаков в виде букв «GTX» салон получил иную цветовую гамму – передняя панель и внутренняя часть дверей имеют тёмно-синюю отделку и вставки из искусственной кожи, а также красную контрастную прострочку. За дополнительную плату можно установить спортивные кресла водителя и переднего пассажира.

У «зелёного» кроссовера Volkswagen ID.4 GTX полный привод: на каждой оси расположено по электродвигателю. Совокупная отдача силовой установки составляет 299 л.с. Максимальный крутящий момент в компании пока не раскрыли. На разгон с места «сотни» паркетнику нужно 6,2 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 180 км/ч. «Заряженный» SUV оснастили литий-ионным аккумулятором ёмкостью 77 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке составляет 480 км (расчёт вели по циклу WLTP).

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Напомним, «обычный» ID.4 оснащается только одним электромотором мощностью в 204 л.с., он устанавливается на заднюю ось паркетника. Такой версии на разгон от 0 до 100 км/ч нужно 8,5 секунды, а его максимальная скорость равна 160 км/ч. Максимальный запас хода у варианта с одним электродвигателем составляет 520 км.

На домашний рынок Volkswagen ID.4 выйдет этим летом. Цена в Германии стартует с отметки 50 415 евро (эквивалентно примерно 4,55 млн рублей по текущему курсу). В России электрокар (в любой из версий), очевидно, не появится: в нашей стране продажи «зелёного» транспорта по-прежнему весьма скромные, а инфраструктура в большинстве регионов почти не развита.

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