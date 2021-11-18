Новый седан Skoda Slavia: сделан из Фольксвагена, заменит прежний Rapid, не эксклюзив

Первым рынком для «четырехдверки» Шкоды станет Индия, там новинку предложат с двумя турбомоторами на выбор. Позже модель доберется и до других стран.

Характеристики седана Slavia чешская компания раскрыла еще в октябре, а теперь состоялась статичная онлайн-премьера. Напомним, с имени Славия, собственно, началась сама Skoda: так называлась марка, под которой делали первые велосипеды Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент. Новая «четырехдверка» пока адресована только Индии, там же наладят производство, причем компания обещает уровень локализации 95%. В местной гамме новинка заменит старый Rapid, который, кстати, вовсе не лифтбек, как в России, а седан – это родственник нашего предыдущего Volkswagen Polo. Сам прежний Рапид недавно покинул конвейер индийского завода, но у дилеров машины еще имеются.

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В основе Skoda Slavia лежит платформа MQB-A0-IN, созданная специально для Индии. Эта «тележка» представляет собой упрощенную версию глобальной MQB, на ней также базируются паркетники Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. Но при этом совсем новой разработкой Славия все же не является, ведь она унифицирована с бразильским Volkswagen Virtus (построен на «исходной» платформе MQB; в основе индийского Rapid лежит PQ25, ее же сохранил российский лифтбек второго поколения). Впрочем, дизайн у «четырехдверки» Шкоды, разумеется, свой: модель получила фамильную радиаторную решетку, более рельефный капот и круглые противотуманки; в фарах – диодные L-образные ходовые огни, а у задних фонарей урезаны дополнительные секции на крышке багажника. У дорогих версий вся оптика светодиодная.



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Седан Шкоды длиннее и выше Фольксвагена – 4541 и 1487 мм против 4482 и 1472 мм у Virtus. Ширина Славии составляет 1752 мм (бразильская «четырехдверка» всего на 1 мм у́же), колесная база у машин совпадает (2651 мм), как и объем багажника (521 литр). Уходящий индийский Skoda Rapid заметно компактнее, его длина равна 4413 мм, расстояние между осями – 2552 мм, объем грузового отсека – 460 литров.



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Интерьер тоже оригинальный, исходный Виртус седан Шкоды не копирует: тут «многослойная» передняя панель с прилепленным планшетом мультимедийной системы и двухспицевое рулевое колесо, по бокам установили круглые дефлекторы обдува. «В базе» идут мультимедиа с 7-дюймовым тачскрином и кондиционер, у богатых комплектаций – 10-дюймовый экран и климат-контроль с сенсорным блоком управления. Топ-версии также положены шесть подушек безопасности, передние кресла с вентиляцией, виртуальная «приборка» (8”), камера заднего вида и круиз-контроль. Среди опций – датчики дождя и света.



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Двигатели такие же, как у соплатформенного паркетника Skoda Kushaq: это бензиновые «турботройка» 1.0 TSI (115 л.с.) и «турбочетверка» 1.5 TSI (150 л.с.). Оба мотора работают в паре с шестиступенчатой «механикой», литровому еще положен классический шестиступенчатый «автомат», а старшему движку – DSG7. У всех версий Славии есть система стабилизации. Привод же только передний.



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В Индии уже можно оставить заявку на Skoda Slavia, но цены пока не объявлены, а старт продаж и вовсе намечен лишь на первую половину следующего года. Старый Rapid там сегодня обойдется минимум в 779 000 рупий, что эквивалентно примерно 763 000 рублей по актуальному курсу. Славия, конечно, окажется дороже.



Индийским эксклюзивом новый седан не будет: в Skoda официально подтвердили, что модель появится и в других странах, хотя список пока не раскрывается. Но до России Slavia вряд ли доберется: наш лифтбек Skoda Rapid в отставку не собирается.

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Между тем исходный Volkswagen Virtus тоже уже ловили на индийских дорогах, то есть вскоре он перевоплотится в преемника VW Vento (аналог почившего российского Polo-седана).

