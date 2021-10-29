Новинки ×
  • Skoda Slavia представят раньше, чем ожидалось, а старый Rapid-седан уже покинул конвейер

Skoda Slavia представят раньше, чем ожидалось, а старый Rapid-седан уже покинул конвейер

29.10.2021 84 0 0

Впрочем, в продаже свежая модель все равно появится лишь в следующем году. Да и доступна она будет только в Индии – по крайней мере, на первом этапе.

 

Новую «четырехдверку» индийское подразделение Шкоды впервые анонсировало еще в августе, а в начале октября было объявлено ее имя – Slavia. Тогда же в компании заявили о том, что модель дебютирует «зимой 2021 года». Однако, как оказалось, презентацию проведут раньше – 18 ноября, о чем Skoda Auto India уведомила в соцсетях. Одновременно производитель отметил, что это будет «мировая статичная премьера». Судя по всему, речь об онлайн-показе.

Напомним, Skoda Slavia пока адресована только Индии, там же наладят ее выпуск. В локальной гамме марки новинка заменит старый Rapid, который, к слову, вовсе не лифтбек, как у нас, а седан – это родственник российского предыдущего VW Polo. Сам прежний Rapid уже сняли с производства, об этом в Твиттере (уже в своем, личном) сообщил бренд-директор Skoda в Индии Зак Холлис, отвечая на вопрос одного из пользователей. При этом седаны прежнего поколения еще есть у дилеров.

Skoda Slavia
1 / 4
Skoda Slavia
2 / 4
Skoda Slavia
3 / 4
Skoda Slavia
4 / 4

Уже давно известно, что Славия базируется на платформе MQB-A0-IN, созданной специально для Индии. «Тележка» представляет собой упрощенную версию глобальной MQB, на ней также построены местные паркетники Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. Впрочем, совсем новой разработкой седан все же не является, ведь он унифицирован с бразильским Volkswagen Virtus (построен на «исходной» платформе MQB; в основе индийского Rapid лежит PQ25, ее же сохранил российский лифтбек второго поколения).

Volkswagen Virtus
1 / 3
Volkswagen Virtus
2 / 3
Volkswagen Virtus
3 / 3

Основные характеристики Slavia рассекретили пару дней назад. «Четырехдверка» Шкоды длиннее и выше исходного Фольксвагена – 4541 и 1487 мм против 4482 и 1472 мм у Виртуса. Ширина Skoda Slavia – 1752 мм (бразильский седан всего на 1 мм ниже), колесная база у машин совпадает – 2651 мм. Ну и для сравнения, длина индийского Rapid – 4413 мм, расстояние между осями – 2552 мм.

Моторную гамму свежий седан разделил с соплатформенным кроссовером Kushaq, индийцам Славию предложат с бензиновыми «турботройкой» 1.0 TSI (115 л.с.) и «турбочетверкой» 1.5 TSI (150 л.с.). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой», литровому еще положен классический шестиступенчатый «автомат», а старшему мотору – 7DCT.

Седан Skoda Rapid для Индии в ставшей для него прощальной спецверсии Matte
1 / 4
Седан Skoda Rapid для Индии в ставшей для него прощальной спецверсии Matte
2 / 4
Седан Skoda Rapid для Индии в ставшей для него прощальной спецверсии Matte
3 / 4
Седан Skoda Rapid для Индии в ставшей для него прощальной спецверсии Matte
4 / 4

Несмотря на то, что премьеру проведут раньше, в продажу Skoda Slavia поступит лишь в начале следующего года. Не исключено, что, после того, как «четырехдверка» освоит индийский рынок, она доберется и до других стран. Хотя в России ее все равно можно не ждать, ведь наш лифтбек в отставку не собирается.

Между тем Volkswagen Virtus тоже уже попадался в Индии, то есть позже он перевоплотится в преемника VW Vento (местный аналог почившего российского седана Polo).

седан Индия авторынок новинки Skoda Skoda Slavia Skoda Rapid Volkswagen Volkswagen Virtus

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Volvo S80 I с пробегом: 22 сайлентблока задней подвески и опасная турбошестёрка Неплохое качество металла, добротный салон: кажется, что, несмотря на возраст, приближающийся к 20 годам, Volvo S80 первого поколения – неплохой вариант бизнес-класса в ценовом сегменте «до... 1068 0 1 27.10.2021
Статьи / Авто недели Дорог, но все еще достоин: стоит ли покупать Lexus RX III за 2,3 миллиона рублей Цены на подержанные автомобили растут вслед за стоимостью новых. Год-полтора назад мы выбирали за 2-2,5 миллиона крупный кроссовер вроде Ford Explorer V или даже Nissan Patrol VI, а сейчас... 3530 1 1 26.10.2021
Статьи / Интересно Как построить светлое будущее: зачем Volkswagen Коммерческие автомобили и Hilti переоборудуют машины Построить светлое будущее у нас мечтали всегда. Иногда для этого даже что-то делали, и кое-что построить получалось. К сожалению, бывали и неудачи. Что поделать: стройка – штука сложная, и н... 2403 0 0 25.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 60757 11 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 30247 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26430 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings