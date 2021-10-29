Skoda Slavia представят раньше, чем ожидалось, а старый Rapid-седан уже покинул конвейер

Впрочем, в продаже свежая модель все равно появится лишь в следующем году. Да и доступна она будет только в Индии – по крайней мере, на первом этапе.

Новую «четырехдверку» индийское подразделение Шкоды впервые анонсировало еще в августе, а в начале октября было объявлено ее имя – Slavia. Тогда же в компании заявили о том, что модель дебютирует «зимой 2021 года». Однако, как оказалось, презентацию проведут раньше – 18 ноября, о чем Skoda Auto India уведомила в соцсетях. Одновременно производитель отметил, что это будет «мировая статичная премьера». Судя по всему, речь об онлайн-показе.

Напомним, Skoda Slavia пока адресована только Индии, там же наладят ее выпуск. В локальной гамме марки новинка заменит старый Rapid, который, к слову, вовсе не лифтбек, как у нас, а седан – это родственник российского предыдущего VW Polo. Сам прежний Rapid уже сняли с производства, об этом в Твиттере (уже в своем, личном) сообщил бренд-директор Skoda в Индии Зак Холлис, отвечая на вопрос одного из пользователей. При этом седаны прежнего поколения еще есть у дилеров.



Skoda Slavia 1 / 4 Skoda Slavia 2 / 4 Skoda Slavia 3 / 4 Skoda Slavia 4 / 4

Уже давно известно, что Славия базируется на платформе MQB-A0-IN, созданной специально для Индии. «Тележка» представляет собой упрощенную версию глобальной MQB, на ней также построены местные паркетники Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. Впрочем, совсем новой разработкой седан все же не является, ведь он унифицирован с бразильским Volkswagen Virtus (построен на «исходной» платформе MQB; в основе индийского Rapid лежит PQ25, ее же сохранил российский лифтбек второго поколения).



Volkswagen Virtus 1 / 3 Volkswagen Virtus 2 / 3 Volkswagen Virtus 3 / 3

Основные характеристики Slavia рассекретили пару дней назад. «Четырехдверка» Шкоды длиннее и выше исходного Фольксвагена – 4541 и 1487 мм против 4482 и 1472 мм у Виртуса. Ширина Skoda Slavia – 1752 мм (бразильский седан всего на 1 мм ниже), колесная база у машин совпадает – 2651 мм. Ну и для сравнения, длина индийского Rapid – 4413 мм, расстояние между осями – 2552 мм.



Моторную гамму свежий седан разделил с соплатформенным кроссовером Kushaq, индийцам Славию предложат с бензиновыми «турботройкой» 1.0 TSI (115 л.с.) и «турбочетверкой» 1.5 TSI (150 л.с.). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой», литровому еще положен классический шестиступенчатый «автомат», а старшему мотору – 7DCT.

Седан Skoda Rapid для Индии в ставшей для него прощальной спецверсии Matte 1 / 4 Седан Skoda Rapid для Индии в ставшей для него прощальной спецверсии Matte 2 / 4 Седан Skoda Rapid для Индии в ставшей для него прощальной спецверсии Matte 3 / 4 Седан Skoda Rapid для Индии в ставшей для него прощальной спецверсии Matte 4 / 4

Несмотря на то, что премьеру проведут раньше, в продажу Skoda Slavia поступит лишь в начале следующего года. Не исключено, что, после того, как «четырехдверка» освоит индийский рынок, она доберется и до других стран. Хотя в России ее все равно можно не ждать, ведь наш лифтбек в отставку не собирается.



Между тем Volkswagen Virtus тоже уже попадался в Индии, то есть позже он перевоплотится в преемника VW Vento (местный аналог почившего российского седана Polo).