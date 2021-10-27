Седан Skoda Slavia, который вытеснит старый Rapid: два мотора, крупнее исходного Volkswagen

Грядущий седан Slavia компания Skoda анонсировала еще в августе, в начале октября были опубликованы тизер и первое фото в камуфляже. А теперь марка раскрыла технические характеристики (правда, они еще предварительные) и поделилась свежими снимками, на которых запечатлены замаскированные тестовые образцы. Напомним, модель пока адресована только Индии, где она вытеснит из линейки марки старый Rapid. К слову, индийский Рапид тоже представляет собой «четырехдверку» – это родственник нашего предыдущего VW Polo-седана.

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В основе Slavia лежит «тележка» MQB-A0-IN, созданная специально для Индии: платформа представляет собой упрощенную версию глобальной MQB, на ней же построены местные паркетники Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. Впрочем, совсем новой разработкой седан все же не является, ведь он унифицирован с бразильским Volkswagen Virtus (построен на «исходной» платформе MQB; прежний индийский Rapid базируется на PQ25, ее же сохранил российский лифтбек второго поколения). При этом Славия длиннее и выше исходного Фольксвагена, показатели Шкоды – 4541 и 1487 мм соответственно против 4482 и 1472 мм у Виртуса. Ширина Slavia – 1752 мм (бразильский седан всего на 1 мм ниже), колесная база у машин совпадает – 2651 мм. Ну и для сравнения, длина актуального индийского Rapid – 4413 мм, расстояние между осями – 2552 мм.



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Для Славии заявлены светодиодная оптика, шесть подушек безопасности (скорее всего, речь о топовой комплектации) и «многочисленные вспомогательные системы» (какие именно – пока неизвестно).



Моторную гамму седан, как и предполагалось, разделил с соплатформенным паркетником Kushaq: это бензиновые «турботройка» 1.0 TSI (115 л.с.) и «турбочетверка» 1.5 TSI (150 л.с.). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой», литровому еще положен классический шестиступенчатый «автомат», а старшему мотору – 7DCT.

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Официальная премьера Skoda Slavia пройдет «зимой 2021 года», стало быть, речь о декабре. Но в продажу модель поступит в начале 2022-го. Для Индии седаны будут производить локально. После того модель освоит этот рынок, она может добраться и до других стран.



Между тем седан Volkswagen Virtus тоже уже попадался на индийских дорогах, то есть позже он перевоплотится в преемника VW Vento (местный аналог почившего российского седана Polo).