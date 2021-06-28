Кроссовер Skoda Kushaq добрался до дилеров: «в базе» дороже Hyundai Creta и Kia Seltos

Дебютным рынком для нового компактного паркетника Шкоды стала Индия, там модель предложена в трех комплектациях и с двумя моторами на выбор. Позже географию продаж планируют расширить.

Предвестника кросса Skoda Kushaq показали в феврале прошлого года, серийная версия дебютировала в марте 2021-го. На данный момент SUV адресован только Индии, там же налажено производство, причем заявленная степень локализации – 95%. А сегодня местное подразделение Шкоды огласило цены и комплектации новинки, дилеры начали принимать заказы. Напомним, в основе Kushaq лежит «тележка» MQB-A0-IN, созданная специально для этой страны, а за разработку отвечала сама Skoda, ведь на ней теперь ответственность за деятельность всего концерна Volkswagen в Индии (как и в России). Платформа же, по сути, является удешевленным вариантом глобальной MQB, в дальнейшем на ней будут сделаны все местные модели чешского и немецкого брендов.

Снаружи и внутри Kushaq перекликается с европейским Skoda Kamiq (он построен на платформе MQB A0; не путать с китайским Камиком), у машин также совпадает размер колесной базы (2651 мм): видимо, «старосветский» кроссовер и стал донором для «индийца», хотя дизайн у последнего все же свой. Длина предназначенного для Индии SUV равна 4225 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1612 мм (габариты еврокросса: 4241/1793/1531 мм). В рамках весенней презентации серийного Кушака было объявлено, что дорожный просвет модели составляет 188 мм, теперь же выяснилось, что тот показатель указан без нагрузки, а с ней он равен 155 мм. Объем багажника «индийца» — от 385 до 1405 литров (у еврокросса – от 400 до 1395 л).



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В Индии Skoda Kushaq доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор: это «турботройка» 1.0 TSI мощностью 115 л.с. (178 Нм) и «турбочетверка» 1.5 TSI Evo (150 л.с., 250 Нм). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой», базовому еще положен классический шестиступенчатый «автомат», а старшему – семиступенчатая роботизированная коробка DSG с двумя сцеплениями. Привод – только передний. С «турботройкой» кросс наберет первую «сотню» за 10,6-11,7 секунды (МКП/АКП), с «турбочетверкой» — за 8,6 секунды (коробка роли не играет), правда в компании оговариваются, что данные предварительные.



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На данный момент Kushaq предложен в трех комплектациях. В начальной Active есть 16-дюймовые колеса, ESC, пара подушек безопасности, кондиционер, задний парктроник, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном. В «средней» версии Ambition появляются светодиодные ходовые огни, климат-контроль с сенсорным блоком управления, мультимедиа с 10-дюймым планшетом, камера заднего вида. Наконец, в арсенале топового Kushaq Style значатся: 17-дюймовые колеса, люк в крыше, полностью светодиодные задние фонари, «кожаный» салон, вентиляция передних кресел, салонное зеркало с автозатемнением, шесть «эйрбэгов», система бесключевого доступа, беспроводная зарядка для смартфона, датчики света и дождя. Между тем некоторые местные СМИ также пишут, что позже кросс обзаведется версией Monte Carlo с виртуальной «приборкой» и спортивным декором.



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Цена Skoda Kushaq лежит в диапазоне от 1 049 999 до 1 759 999 рупий, что эквивалентно примерно 1 021 000 – 1 711 000 рублей по текущему курсу. Главными конкурентами новинки являются Hyundai Creta и Kia Seltos, и кроссы корейских марок «в базе» дешевле: самая простая Крета второго поколения в Индии стоит 999 990 рупий (972 000 рублей), а за Селтос в стартовой комплектации просят 995 000 рупий (967 000 рублей). Впрочем, у Creta есть версии, превосходящие Kushaq по цене (топовый паркетник Hyundai, например, обойдется в 1 770 900 рупий или 1 722 000 рублей). А еще у моделей корейских марок в Индии имеются варианты с дизелем, столь любимым местными покупателями.



Поставки Kushaq клиентам стартуют в июле. Ранее в Skoda также заявили, что в среднесрочной перспективе компания намерена продавать кросс и на других развивающихся рынках. Впрочем, как сообщили Колёсам в российском офисе марки, к нам модель «в ближайшие годы» поставлять не планируется.

Между тем в Индии вот-вот стартует брат Kushaq – сделанный на той же платформе MQB-A0-IN кроссовер Volkswagen Taigun.