Volkswagen показал товарный Taigun: отличить от предсерийной версии можно только по колёсам

Продажи нового кроссовера немецкого бренда стартуют на индийском рынке в августе текущего года. Цены пока не объявлены.

Одноимённого предвестника нового паркетника компания Volkswagen показала в Индии в начале прошлого года, тогда же, когда был представлен концепт Skoda Vision IN (чешская Шкода также принадлежит немецкому концерну). Если товарную версию Skoda Kushaq представили пару недель назад, то серийный вариант VW Taigun показали только сейчас, правда, пока в компании ограничились экстерьером модели.



На фото: серийный кроссовер Volkswagen Taigun

Товарный кроссовер Volkswagen внешне практически ничем не отличается от предсерийной версии, которая была показана годом ранее. Разве что у серийного паркетника в нижней части боковин больше неокрашенного пластика (не исключено, что это часть дизайна комплектации), а также добавлены шильдики на решётке радиатора и на багажной двери. Отметим, GT – это, вероятно, название топовой версии, в которой показался серийный Taigun. Кроме того, если концепту дали 19-дюймовые колёсные диски, то у серийной версии максимальный размер «катков» – 17 дюймов.

О габаритах новинки в VW не рассказали, скорее всего, они такие же, как у перелицованного «брата-близнеца» – Skoda Kushaq. Так, его длина составляет 4221 мм, ширина – 1760 мм, а высота – 1612 мм; расстояние между осями составляет 2651 мм.



Снимки интерьера новинки индийское подразделение публиковать пока не стало. Сообщается, что серийный Taigun снабдили более крупным тачскрином мультимедийной системы: его диагональ равна десяти дюймам вместо восьми у предсерийной версии. Также в салоне разместили цифровую «приборку», сенсорный блок управления климатической установкой, отделанный кожей мультируль, передние кресла с вентиляцией, есть и другие опции.

Volkswagen Taigun (также как и Skoda Kushaq) базируется на упрощённой версии модульной платформы – «тележке» MQB-A0-IN. Привод у них может быть только передним. Моторную гамму эти модели тоже поделили. В роли базового для новинки VW выступит бензиновая 1,0-литровая «турботройка» TSI с отдачей в 115 л.с. (200 Нм) Такой двигатель работает в паре либо с шестискоростной «механикой», либо с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Богатую версию GT предложат с 1,5-литровой «турбочетвёркой» TSI мощностью 150 л.с. (250 Нм), которая комплектуется либо с той же МКП, либо с семиступенчатым «автоматом» DSG.



Выпускать кроссоверы VW и Skoda будут в Индии, причём у них будет весьма высокий уровень локализации – 95%. Официальной информации о ценах Taigun пока нет, по предположениям индийских СМИ, стоимость новинки будет варьироваться в диапазоне от 1,0 до 1,6 млн индийских рупий (эквивалентно примерно 1,03 – 1,65 млн рублей по текущему курсу).

Конкуренцию Volkswagen Taigun на индийском рынке составят Hyundai Creta (стартовый ценник паркетника второго поколения – 982 тыс. рупий) и Kia Seltos (минимальная стоимость модели на этом рынке – 989 тыс. рупий).

