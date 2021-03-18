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Серийный Skoda Kushaq для Индии: локализация на 95% ради 5% рынка

18.03.2021 40 0 0

Чешская марка Skoda Kushaq представила субкомпактный кроссовер Kushaq для индийского рынка, который на поверку оказался упрощённой версией европейского Kamiq, но выглядит при этом более мускулисто благодаря меньшей площади остекления и толстому пластиковому обвесу по нижнему периметру кузова. Для новинки предусмотрены только бензиновые двигатели и только в сочетании с передним приводом. Старт продаж — в июне.

 

С 2018 года Skoda представляет интересы всего концерна Volkswagen в индийском регионе (даже марки Lamborghini) и получила на продвижение этих интересов целый миллиард евро. Руководство концерна исходило из ожидания того, что Индия скоро станет третьим по величине авторынком на Земле после китайского и американского. Пока ожидания топ-менеджеров VW не оправдываются: по данным ресурса autopunditz.com, в 2019 году индийский рынок новых легковых автомобилей сократился на 12,3% до 2,94 млн, в 2020-м — на 17,3% до 2,43 млн.

Продажи марки Skoda в прошлом году в Индии упали на 25,6% до 11 372 шт. Более статусная и раскрученная марка Volkswagen реализовала 15 771 автомобиль, на 51,2% меньше, чем в 2019-м. Для сравнения скажем, что лидер рынка — Maruti Suzuki — в прошлом году продала 1 213 660 машин (-18,3%), Huyndai – 423 642 (-17,0%), Tata – 170 151 (+11,3%), Kia – 140 505 (+208,8%). Марка Kia выстрелила за счёт бешеного успеха кроссовера Seltos, который стал вторым по популярности в сегменте SUV после родственной Hyundai Creta – реализовано 96 932 и 96 989 шт. соответственно. Благодаря Seltos марка Kia уже сейчас контролирует 5,8% индийского рынка, Huyndai – 17,4%, а Skoda совместно с Volkswagen мечтает к 2025 году выйти на 5%. При этом обещана 95-процентная локализация собираемых на заводе в Пуне моделей — в России ни одной иномарки такая глубина даже не снилась…

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Kushaq — первая из четырёх локальных новинок, с которыми концерн Volkswagen хочет закрепиться в Индии. Предвестник Кушака в виде концепта Vision IN был показан в феврале прошлого года. Серийная машина, конечно, выглядит попроще, чем концепт, но все ключевые особенности дизайна сохранены, а «лишние» удалены: например, выдвижные дверные ручки на бюджетном кроссовере никому не нужны, равно как и «бревно» с подстаканниками между двумя раздельными задними креслами.

В основе Kushaq лежит модульная платформа MQB-A0-IN, то есть глобальная MQB-A0, адаптированная под нужды индийского рынка. В переводе с маркетингового на русский это означает, что Kushaq не имеет современных система активной безопасности, таких как адаптивный круиз-контроль, система автоматического аварийного торможения (AEB), контроль за полосой движения и проч. В базе — только две фронтальные подушки безопасности и ESC (система стабилизации), но в богатых комплектация будет шесть подушек, камера заднего вида, обычный круиз-контроль, датчики дождя и света, автоматический переключатель света фар с дальнего на ближний.

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Колёсная база у Кушака — 2651 мм (такая же, как у европейского Kamiq), габаритная длина — 4221 мм, дорожный просвет — 188 мм. Объём багажника — 385 л. Под капотом — один из двух бензиновых турбомоторов: 1.0 TSI (115 л.с.) сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», 1.5 TSI (150 л.с.) — с 6-ступенчатой «механикой» или с 7-ступенчатой коробкой DSG («автомат» типа DCT, то есть с двумя сцеплениями). Привод — только передний. Динамические характеристики пока не раскрыты.

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Салон исполнен довольно старомодно: сохранились физические кнопки, массивный рычаг-селектор АКП, стрелочные приборы, но европейский сенсорный вирус поразил блок климат-контроля индийской машины, а мультимедийный планшет сместил в область пупка центральные воздуховоды, причём в базе диагональ планшета всего 7 дюймов (в богатых комплектациях — 10 дюймов). Общий объём разбросанных по салону емкость для мелочей составляет 26,2 л.

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В ближайшее время ожидается дебют кроссовера VW Taigun — прямого клона Skoda Kushaq, и будет очень интересно, кто из двух окажется успешнее. Ещё в ближайших планах — два седана для Индии на платформе MQB-A0-IN, опять-таки под марками VW и Skoda. Аналогов всех этих машин в России ждать не стоит, в нашей стране у концерна Volkswagen своя программа развития.

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