Volkswagen приступил к тестам конкурента Креты: первые фото

На индийских дорогах поймали компактный паркетник Taigun. Технику модель разделит с новым кроссом Шкоды – оба SUV предложат с двумя турбомоторами на выбор, оба же будут конкурировать с «корейцами». Полный привод не положен ни одному из них.

Год назад в Индии дебютировали два кроссовера концерна Volkswagen: под маркой Skoda был представлен шоу-кар Vision IN, сами немцы показали близкий к производству Taigun (когда-то это имя носил другой прототип, разработанный бразильским подразделением VW). Чешская компания уже анонсировала товарный SUV, который назвали Kushaq, его презентация намечена на март. А вот Фольксваген пока ограничился картинками и видео того самого предсерийного паркетника, их разместили на индийском сайте бренда и в соцсетях. Теперь же появились первые снимки с испытаний Taigun, их в редакцию местного издания GaadiWaadi прислал читатель.

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Напомним, в основе обоих кроссоверов лежит платформа MQB-A0-IN, то есть удешевленная версия глобальной MQB. По предварительным данным, как и у модели Skoda, колесная база Taigun равна 2651 мм, оба кросса длиной 4,2 метра. Если облик Kushaq «навеян» европейским Skoda Kamiq, то Taigun – это «переосмысленный» VW T-Cross, а если точнее, то его китайский вариант (к слову, «старосветский» Камик и глобальный T-Cross построены на «тележке» MQB A0). Машина на шпионских фото полностью обклеена маскировочной пленкой, но от прошлогоднего образца серийный кросс сильно отличаться, скорее всего, не будет. Впрочем, одно заметное новшество все же есть – на крыше установили антенну в виде плавника.



Volkswagen Taigun, представленный в Индии год назад 1 / 2 Volkswagen Taigun, представленный в Индии год назад 2 / 2

Индийские профильные СМИ прочат Taigun виртуальную «приборку», мультимедийную систему с большим тачскрином и климат-контроль. Для родственного Skoda Kushaq еще заявлены шесть «эйрбэгов», светодиодная оптика, круиз-контроль, датчики дождя и света, система мониторинга давления в шинах – все это добро наверняка будет и у паркетника VW.



Моторную гамму Taigun также разделит с братом от Skoda: в Индии обе модели предложат с бензиновыми «турботройкой» 1.0 TSI (110 л.с.) и «турбочетверкой» 1.5 TSI (150 л.с.). Коробки – шестиступенчатые «механика» и классический «автомат», семиступенчатая DSG. Дизеля не будет, полного привода тоже – только передний.

Volkswagen T-Cross для Китая 1 / 3 Volkswagen T-Cross для Китая 2 / 3 Volkswagen T-Cross для Китая 3 / 3

В Индии кроссовер Skoda Kushaq стартует летом 2021-го, и уже после должны представить серийный Volkswagen Taigun. Покупателям предложат машины локальной сборки. Главными конкурентами станут Hyundai Creta и Kia Seltos, то есть можно ориентироваться на ценники «корейцев»: Крета второго поколения там стоит от 982 000 рупий (около 1 023 000 рублей по текущему курсу), а паркетник Kia обойдется минимум в 989 000 рупий (1 031 000 рублей). Об экспорте новинок VW и Skoda официально пока не объявлено.

