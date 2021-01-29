Новинки ×

Volkswagen приступил к тестам конкурента Креты: первые фото

29.01.2021 447 0 0

На индийских дорогах поймали компактный паркетник Taigun. Технику модель разделит с новым кроссом Шкоды – оба SUV предложат с двумя турбомоторами на выбор, оба же будут конкурировать с «корейцами». Полный привод не положен ни одному из них.

 

Год назад в Индии дебютировали два кроссовера концерна Volkswagen: под маркой Skoda был представлен шоу-кар Vision IN, сами немцы показали близкий к производству Taigun (когда-то это имя носил другой прототип, разработанный бразильским подразделением VW). Чешская компания уже анонсировала товарный SUV, который назвали Kushaq, его презентация намечена на март. А вот Фольксваген пока ограничился картинками и видео того самого предсерийного паркетника, их разместили на индийском сайте бренда и в соцсетях. Теперь же появились первые снимки с испытаний Taigun, их в редакцию местного издания GaadiWaadi прислал читатель.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Напомним, в основе обоих кроссоверов лежит платформа MQB-A0-IN, то есть удешевленная версия глобальной MQB. По предварительным данным, как и у модели Skoda, колесная база Taigun равна 2651 мм, оба кросса длиной 4,2 метра. Если облик Kushaq «навеян» европейским Skoda Kamiq, то Taigun – это «переосмысленный» VW T-Cross, а если точнее, то его китайский вариант (к слову, «старосветский» Камик и глобальный T-Cross построены на «тележке» MQB A0). Машина на шпионских фото полностью обклеена маскировочной пленкой, но от прошлогоднего образца серийный кросс сильно отличаться, скорее всего, не будет. Впрочем, одно заметное новшество все же есть – на крыше установили антенну в виде плавника.

Volkswagen Taigun, представленный в Индии год назад
1 / 2
Volkswagen Taigun, представленный в Индии год назад
2 / 2

Индийские профильные СМИ прочат Taigun виртуальную «приборку», мультимедийную систему с большим тачскрином и климат-контроль. Для родственного Skoda Kushaq еще заявлены шесть «эйрбэгов», светодиодная оптика, круиз-контроль, датчики дождя и света, система мониторинга давления в шинах – все это добро наверняка будет и у паркетника VW.

Моторную гамму Taigun также разделит с братом от Skoda: в Индии обе модели предложат с бензиновыми «турботройкой» 1.0 TSI (110 л.с.) и «турбочетверкой» 1.5 TSI (150 л.с.). Коробки – шестиступенчатые «механика» и классический «автомат», семиступенчатая DSG. Дизеля не будет, полного привода тоже – только передний.

Volkswagen T-Cross для Китая
1 / 3
Volkswagen T-Cross для Китая
2 / 3
Volkswagen T-Cross для Китая
3 / 3

В Индии кроссовер Skoda Kushaq стартует летом 2021-го, и уже после должны представить серийный Volkswagen Taigun. Покупателям предложат машины локальной сборки. Главными конкурентами станут Hyundai Creta и Kia Seltos, то есть можно ориентироваться на ценники «корейцев»: Крета второго поколения там стоит от 982 000 рупий (около 1 023 000 рублей по текущему курсу), а паркетник Kia обойдется минимум в 989 000 рупий (1 031 000 рублей). Об экспорте новинок VW и Skoda официально пока не объявлено.

кроссовер авторынок шпионские фото новинки Volkswagen Volkswagen Taigun Volkswagen T-Cross

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Бить аккуратно, но сильно: что такое датчик детонации и как его проверить без сканера? Есть в автомобиле такой датчик – датчик детонации. Многие знают, что он существует, некоторые даже скажут, что он каким-то чудесным образом как-то следит за детонацией (назначение датчика вы... 828 0 1 29.01.2021
Статьи / Авто с пробегом Hyundai Starex/H-1 A1 с пробегом: АКП надежнее МКП, а корейский дизель лучше японского Как и любой коммерческий автомобиль в возрасте 15-20 лет, Starex/H-1 в хорошем состоянии – скорее исключение из правил. В первой части обзора мы успели убедиться, что по качеству железа кор... 2273 0 2 27.01.2021
Статьи / Авто недели Лучший Opel, который никто не покупал: стоит ли покупать Opel Insignia за 1 миллион рублей В D-классе автопроизводители в двухтысячные по-разному старались привлечь клиента. Кто-то, как Nissan с Teana, предлагал полноприводные версии. Кто-то, как Ford с Mondeo, добавлял возможност... 8773 12 1 26.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 179405 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 77235 23 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 75089 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings