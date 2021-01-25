Бюджетный паркетник Skoda Kushaq: без дизеля и полного привода

Чешская марка продолжает постепенно раскрывать свой новый компактный паркетник. Как и ожидалось, модель предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор, в «базе» – лишь пара «эйрбэгов» и обычный кондиционер, но топ-версия неплохо оснащена. До полноценной премьеры осталось немного.

Предвестника нового кросса – концепт Vision IN – Шкода представила в Индии в феврале прошлого года, эта страна и станет главным рынком для модели, покупателям предложат машины местного производства. В самом начале 2021-го был опубликован первый тизер серийной версии, тогда же объявили имя – Kushaq. А теперь марка поделилась кое-какими характеристиками и подробностями об оснащении, сопроводив пресс-релиз фотографиями с испытаний SUV. Увы, модель без камуфляжа Шкода показывать пока не готова. Хотя не исключено, что дизайн раскроют еще до презентации, которая намечена на март.

Напомним, кроссовер Kushaq построен на платформе MQB-A0-IN, созданной специально для Индии, причем за разработку отвечала сама Skoda – на компании теперь ответственность за деятельность всего концерна Volkswagen в этой стране. «Тележка», по сути, представляет собой удешевленный вариант глобальной MQB, и в дальнейшем на ней будут сделаны все локальные новые модели чешской и немецкой марок.

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Несмотря на маскировку, уже давно понятно (тестовые прототипы не раз ловили на индийских дорогах), что в целом товарный кросс сохранит облик шоу-кара Vision-IN, который, в свою очередь, внешне перекликается с европейским Skoda Kamiq. Длина Kushaq все еще не озвучена (у концепта – 4256 мм), зато известен размер колесной базы – 2651 мм (у Vision-IN на 20 мм больше). К слову, у «старосветского» Камика аналогичное расстояние между осями (длина – 4241 мм).



Базовому Skoda Kushaq обещаны кондиционер, пара подушек безопасности и ESC. Для топ-версии заявлены шесть «эйрбэгов», светодиодная оптика, климат-контроль, мультимедийная система с тачскрином, круиз-контроль, датчики дождя и света, система мониторинга давления в шинах.

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Индийские профильные СМИ прочили кроссоверу два мотора, и они не ошиблись: Kushaq будет доступен с бензиновыми «турботройкой» 1.0 TSI и «турбочетверкой» 1.5 TSI. Мощность базового двигателя пока не названа, полуторалитровый выдает 150 л.с. Коробки – шестиступенчатые «механика» и классический «автомат», семиступенчатая DSG. Дизеля не будет, полного привода тоже – только передний.



В Индии продажи Skoda Kushaq стартуют грядущим летом, главными конкурентами там станут Hyundai Creta и Kia Seltos, то есть можно ориентироваться на их ценники: «вторая» Крета стоит от 982 000 рупий (около 1 014 000 рублей по текущему курсу), а паркетник Kia обойдется минимум в 989 000 рупий (1 022 000 рублей).

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О планах продавать Kushaq в других странах компания напрямую не заявляла, однако сегодняшний релиз озаглавлен как «Сделано для мира в Индии», то есть вполне возможно, что кросс все же появится там, где не представлен Kamiq.

