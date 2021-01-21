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  • Кроссовер Skoda Kushaq, который потягается с Кретой: снова засвечен салон

Кроссовер Skoda Kushaq, который потягается с Кретой: снова засвечен салон

21.01.2021 350 1 0

В Индии продолжаются испытания компактного паркетника Шкоды. Там премьера модели намечена на март, в продажу она поступит летом. Кроссу прочат пару турбомоторов на выбор.

 

Предвестника своего нового кроссовера – концепт Vision IN – компания Skoda показала в феврале 2020-го, а в самом начале этого года был опубликован первый тизер серийной версии, кроме того, стало известно ее имя – Kushaq. Трактовка маркетологов следующая: на санскрите, на древнем литературном языке Индии, словом kushak называли короля или императора, ну а «k» заменили на «q», чтобы вписать паркетник в линейку марки (у Шкоды имеются кроссоверы Kamiq, Karoq и Kodiaq). Индийские корни не случайны, ведь именно для этой страны и был разработан кросс, там же наладят производство. Тестовые прототипы Skoda Kushaq уже не раз попадались в объективы камеры, интерьер ранее тоже был засвечен. Но свежие кадры, оказавшиеся в распоряжении местного издания Rushlane, интересны тем, что на них мы видим салон новинки в темное время суток, то есть можем оценить мультимедиа и «приборку».

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Итак, у машины на этих снимках цифровой спидометр, у самой панели голубая подсветка. Однако индийцы считают, что в дорогих комплектациях у паркетника будет полноценная цветная виртуальная «приборка». Довольно крупный тачскрин мультимедийной системы стоит отдельно – как и было обещано концептом Vision IN. В список оборудования наверняка еще войдет климат-контроль, также не исключено появление круиз-контроля и нескольких камер (одна-то будет точно).

Что же касается облика, то Kushaq в целом сохранит дизайн шоу-кара, который, в свою очередь, внешне перекликается с европейским Skoda Kamiq. При этом по сравнению с предвестником у индийской модели бамперы станут проще, колеса – меньше, спрятанных ручек дверей тоже не будет. Габариты серийного кроссовера по-прежнему не раскрыты. Длина концепта Skoda Vision IN составляет 4256 мм, расстояние между осями – 2671 мм (у «старосветского» Kamiq — 4241 и 2651 мм соответственно).

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Напомним, в основе нового паркетника лежит «тележка» MQB-A0-IN, созданная специально для Индии, причем за разработку отвечала сама Шкода, на которой теперь ответственность за деятельность всего концерна Volkswagen в этой стране. Платформа, по сути, представляет собой удешевленный вариант глобальной MQB (к слову, европейский Kamiq построен на «тележке» MQB-A0), и в дальнейшем на ней будут базироваться все локальные новые модели чешской и немецкой марок.

Для концепта Skoda Vision IN были заявлены 150-сильная бензиновая «турбочетверка» 1.5 TSI и семиступенчатая роботизированная коробка DSG, и эта пара, вероятно, достанется и Kushaq. Еще местные профильные СМИ прочат серийной модели «турботройку» 1.0 TSI и «механику». Привод же наверняка только передний.

Концепт Skoda Vision IN
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Концепт Skoda Vision IN
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Концепт Skoda Vision IN
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Премьера серийного Skoda Kushaq пройдет в марте, на индийский рынок новинка выйдет летом. Главными конкурентами там станут Hyundai Creta и Kia Seltos, то есть можно ориентироваться на ценники «корейцев»: «вторая» Крета в Индии сегодня стоит от 982 000 рупий (около 986 000 рублей по текущему курсу), а паркетник Kia обойдется минимум в 989 000 рупий (993 000 рублей). Об планах продавать Kushaq в других странах Шкода пока не заявляла.

Между тем в этом году в Индии также появится родственный модели Skoda паркетник от Volkswagen – Taigun.

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1 комментарий
21.01.2021 17:09
ANT2

мы живём в Индии??

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