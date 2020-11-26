Конкурент Креты и Seltos от Skoda снова проехался на камеру: проще предвестника

В Сеть выложили свежую порцию шпионских фото нового компактного паркетника Шкоды в серийном кузове. Модель построена на удешевленной версии платформы MQB, новинке прочат два турбомотора на выбор. Главным рынком для SUV станет Индия.

Предвестника нового кроссовера чешской марки – концепт Vision IN – показали в начале этого года, а в октябре появились первые снимки с испытаний модели в «родном» кузове. Любопытно, что еще до презентации шоу-кара на индийских дорогах ловили еврокросс Skoda Kamiq, последний, вероятно, послужил тестовым мулом для грядущей новинки. Камиком же вдохновлен и облик паркетника, который пока адресован только индийцам. А теперь в распоряжении местного издания Rushlane оказались свежие кадры: на этот раз машину запечатлели со всех сторон, плюс засвечен интерьер.

Напомним, в основе нового SUV (имя товарного варианта еще не объявлено) лежит «тележка» MQB-A0-IN, созданная специально для Индии, причем за разработку отвечала сама Шкода, на которой теперь ответственность за деятельность всего концерна Volkswagen в этой стране. Платформа, по сути, представляет собой удешевленный вариант глобальной MQB (к слову, европейский Kamiq построен на «тележке» MQB-A0), и в дальнейшем на ней будут базироваться все локальные новые модели чешской и немецкой марок.

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Итак, от концепта серийному кроссу достались двухэтажная головная оптика, массивная радиаторная решетка и фонари в виде бумерангов, силуэт тоже в целом сохранен. А вот бамперы стали проще, колеса – меньше, вместо спрятанных ручек дверей установили обычные, еще вроде бы убрали красную полоску с багажной двери. Длина прототипа Skoda Vision IN составляет 4256 мм, расстояние между осями – 2671 мм (у европейского Kamiq — 4241 и 2651 мм соответственно).

В салоне вряд ли использованы «веганские» материалы отделки, хрустальную фигурку, которая была у шоу-кара, тоже не видать. Планшет мультимедийной системы, судя по фото, не сильно возвышается над передней панелью, он, скорее, «прилеплен» к ней. Впрочем, не будем забывать о том, что перед нами все еще тестовый образец в плотном камуфляже.

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Для Skoda Vision IN были заявлены 150-сильная бензиновая «турбочетверка» 1.5 TSI и семиступенчатая роботизированная коробка DSG, и, скорее всего, эту пару перенесут на товарный SUV. Еще местные профильные СМИ прочат серийной модели «турботройку» 1.0 TSI и «механику». Привод же наверняка лишь передний.



На индийский рынок новинка Skoda должна выйти в первой половине следующего года, покупателям предложат машины локального производства. В Индии кроссовер будет конкурировать с Hyundai Creta и Kia Seltos, которые, кстати, лидируют в своем классе. На «корейцев» же можно ориентироваться в плане цен: Крета второго поколения там стоит от 981 890 рупий (около 1 002 000 рублей по актуальному курсу), а за Селтос просят минимум 989 000 рупий (1 010 000 рублей).

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Об экспорте паркетника Шкода еще не заявляла, но, скорее всего, его все же будут поставлять на другие небогатые рынки.



Между тем в 2021-м в Индии у кросса чешского бренда появится брат от Volkswagen – соплатформенный кроссовер Taigun, который является «переосмысленным» VW T-Cross (китайской версии, а не европейской).