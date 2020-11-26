Конкурент Креты и Seltos от Skoda снова проехался на камеру: проще предвестника

Предвестника нового кроссовера чешской марки – концепт Vision IN – показали в начале этого года, а в октябре появились первые снимки с испытаний модели в «родном» кузове. Любопытно, что еще до презентации шоу-кара на индийских дорогах ловили еврокросс Skoda Kamiq, последний, вероятно, послужил тестовым мулом для грядущей новинки. Камиком же вдохновлен и облик паркетника, который пока адресован только индийцам. А теперь в распоряжении местного издания Rushlane оказались свежие кадры: на этот раз машину запечатлели со всех сторон, плюс засвечен интерьер.
Напомним, в основе нового SUV (имя товарного варианта еще не объявлено) лежит «тележка» MQB-A0-IN, созданная специально для Индии, причем за разработку отвечала сама Шкода, на которой теперь ответственность за деятельность всего концерна Volkswagen в этой стране. Платформа, по сути, представляет собой удешевленный вариант глобальной MQB (к слову, европейский Kamiq построен на «тележке» MQB-A0), и в дальнейшем на ней будут базироваться все локальные новые модели чешской и немецкой марок.
Итак, от концепта серийному кроссу достались двухэтажная головная оптика, массивная радиаторная решетка и фонари в виде бумерангов, силуэт тоже в целом сохранен. А вот бамперы стали проще, колеса – меньше, вместо спрятанных ручек дверей установили обычные, еще вроде бы убрали красную полоску с багажной двери. Длина прототипа Skoda Vision IN составляет 4256 мм, расстояние между осями – 2671 мм (у европейского Kamiq — 4241 и 2651 мм соответственно).
В салоне вряд ли использованы «веганские» материалы отделки, хрустальную фигурку, которая была у шоу-кара, тоже не видать. Планшет мультимедийной системы, судя по фото, не сильно возвышается над передней панелью, он, скорее, «прилеплен» к ней. Впрочем, не будем забывать о том, что перед нами все еще тестовый образец в плотном камуфляже.
Для Skoda Vision IN были заявлены 150-сильная бензиновая «турбочетверка» 1.5 TSI и семиступенчатая роботизированная коробка DSG, и, скорее всего, эту пару перенесут на товарный SUV. Еще местные профильные СМИ прочат серийной модели «турботройку» 1.0 TSI и «механику». Привод же наверняка лишь передний.
На индийский рынок новинка Skoda должна выйти в первой половине следующего года, покупателям предложат машины локального производства. В Индии кроссовер будет конкурировать с Hyundai Creta и Kia Seltos, которые, кстати, лидируют в своем классе. На «корейцев» же можно ориентироваться в плане цен: Крета второго поколения там стоит от 981 890 рупий (около 1 002 000 рублей по актуальному курсу), а за Селтос просят минимум 989 000 рупий (1 010 000 рублей).
Об экспорте паркетника Шкода еще не заявляла, но, скорее всего, его все же будут поставлять на другие небогатые рынки.
Между тем в 2021-м в Индии у кросса чешского бренда появится брат от Volkswagen – соплатформенный кроссовер Taigun, который является «переосмысленным» VW T-Cross (китайской версии, а не европейской).
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