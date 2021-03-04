Новый кроссовер Volkswagen для России, который дешевле Tiguan: это Taos, брат Skoda Karoq

Российский офис VW показал нашу версию компактного паркетника, а также рассказал об оснащении. Технику SUV разделил с родственной Шкодой, то есть в РФ новинку предложат с «атмосферником» 1.6 MPI и «турбочетверкой» 1.4 TSI.

Компактный кроссовер Volkswagen, который является аналогом Skoda Karoq и находится на ступеньку ниже Tiguan, дебютировал еще в 2018-м в Китае, там модель зовется Tharu. Затем стало известно о том, что выпуск паркетника немецкой марки также наладят в Мексике (оттуда его будут поставлять и в США), Аргентине и России. Причем прежде считалось, что за пределами Поднебесной кросс будет доступен под именем Tarek, однако потом выяснилось, что это общее обозначение проекта. Версии для Северной и Южной Америки представили минувшей осенью, «их» SUV назвали Taos. А теперь, наконец, рассекречен кроссовер для РФ, и он сохранил имя американского варианта.

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Как и ожидалось, наш Taos компактнее паркетника для Америки: длина российской версии равна 4417 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1602 мм (длина «другого» Таоса составляет 4465 мм, высота – 1636 мм, ширина у машин совпадает). Размер колесной базы пока не назван (у американского SUV – 2690 мм), но этот показатель, скорее всего, аналогичен родственному Кароку – 2630 или 2638 мм в зависимости от мотора. Ну и для сравнения, остальные габариты российского Skoda Karoq: 4382/1841/1603 мм. В плане дизайна VW Taos для РФ в целом повторяет заокеанский кроссовер, разве что с задними окошками заморачиваться не стали, они такие же, как у Карока, хотя для Америки их переделали. Кроссу немецкой марки положены диски диаметром от 16 до 18 дюймов (у Karoq то же самое).



Volkswagen Taos для России

В России Volkswagen Taos будет доступен в трех комплектациях: Respect, Status и Exclusive. Состав каждой из них еще не раскрыт, есть лишь общая информация об оснащении. Так, для нашего паркетника предусмотрены адаптивная светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, передние и задние датчики парктроника, атмосферная подсветка интерьера, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида с омывателем, «зимний» пакет и комплекс систем помощи водителю IQ.Drive. А еще на старте продаж предложат «приветственную» лимитированную версию Joy! на базе комплектации Status, ее особенности – оранжевый или бежевый кузов и яркие (оранжевые же) декоративные вставки в салоне.



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Двигатели Taos разделил с Karoq – это бензиновые «атмосферник» 1.6 MPI (110 л.с.) и «турбочетверка» 1.4 TSI (150 л.с.). С первым мотором кроссовер VW бывает только переднеприводным, «атмосферник» работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом» (кстати, у Карока 6АКП пока нет). Taos с 1.4 TSI и передним приводом имеет 8АКП, а полноприводный кросс укомплектован семиступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя сцеплениями.



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О производственной площадке новинки местный офис Volkswagen пока умолчал, но, очевидно, Taos для РФ будут выпускать там же, где и Skoda Karoq: на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. Цены еще не объявлены, как и дата старта продаж. За Карок сегодня просят минимум 1 458 000 рублей, а рестайлинговый Volkswagen Tiguan стоит от 1 799 900 рублей.

