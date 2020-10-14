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  • Кроссовер Volkswagen Taos: дешевле Тигуана, кое-где – с новым мотором. Доберется до России

Кроссовер Volkswagen Taos: дешевле Тигуана, кое-где – с новым мотором. Доберется до России

14.10.2020 789 0 0

Немецкая марка полностью раскрыла новый компактный паркетник, предназначенный для Северной и Южной Америки. Одновременно анонсирован выход модели на российский рынок, правда, пока без точных сроков.

 

В линейке Volkswagen кроссовер, который, по сути, является аналогом Skoda Karoq, появился два года назад: на данный момент его производят и продают только в Китае, где он носит имя Tharu. Но при этом уже давно известно, что SUV будет глобальным, его выпуск также наладят в Мексике (оттуда его будут поставлять и в США) и Аргентине (машины их производства отправят в Бразилию и другие страны региона). Более того, ранее в Сеть слили презентационный файл концерна, в котором было указано, что сборку новинки планируют наладить и в России. А сегодня российский офис VW наконец официально объявил о том, что модель действительно доберется до нашей страны, хотя про локальное производство в релизе пока ни слова. Так что стоит внимательно присмотреться к только что представленному для Северной и Южной Америки кроссоверу – там SUV назвали Taos.

Volkswagen Taos для Северной Америки
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Volkswagen Taos для Северной Америки
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Volkswagen Taos для Северной Америки
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Volkswagen Taos для Северной Америки
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Volkswagen Taos для Северной Америки
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Volkswagen Taos для Северной Америки
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Клоном «китайца» Taos не стал, а американские версии в плане дизайна почти полностью повторяют друг друга, несмотря на то, что на тизерах они отличались. Если сравнивать с Tharu, то у машин мексиканской и аргентинской сборки иные бамперы, фары и радиаторная решетка (на ней красуется светодиодная полоска), у фонарей другая начинка. Таосу положены 17-, 18- или 19- дюймовые колеса.

Длина VW Taos равна 4465 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1636 мм, колесная база – 2690 мм. Китайский Tharu компактнее (длина – 4453 мм, расстояние между осями – 2680 мм), хотя за его основу взяли «поднебесный» растянутый Karoq. Ну и габариты наших Карока и дорестайлингового Тигуана: длина и колесная база первого – 4382 и 2630/2638 мм, второго – 4486 и 2677 мм соответственно.

Volkswagen Taos для Северной Америки
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Volkswagen Taos для Северной Америки
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Volkswagen Taos для Северной Америки
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Volkswagen Taos для Северной Америки
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Внутри Taos в целом скопировал Tharu, разница лишь в деталях, плюс американский кроссовер получил другое рулевое колесо. Объем багажника – 455 литров. В Америке для модели предусмотрены виртуальная «приборка», мультимедийная система с тачскрином (в Штатах у простых версий – 8-дюймовый экран, а в Бразилии, например, у топового SUV планшет диагональю 10,1 дюйма), беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, подогрев «баранки» и всех кресел, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе и помощи при парковке.

Volkswagen Taos для Южной Америки
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Volkswagen Taos для Южной Америки
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Volkswagen Taos для Южной Америки
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Volkswagen Taos для Южной Америки
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Volkswagen Taos для Южной Америки
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В США Volkswagen Taos будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 TSI (160 л.с., 249 Нм) семейства EA211, которая сделана на базе 1.4 TSI от американской Jetta. Двигатель работает по экономичному циклу Миллера, он имеет турбокомпрессор с изменяемой геометрией направляющего аппарата. В Штатах паркетник предложат как с передним, так и с полным приводом. В первом случае мотор комплектуется восьмиступенчатым «автоматом», во втором он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя сцеплениями.

У южноамериканской версии другой двигатель – 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм), который сочетается с шестиступенчатым «автоматом». Привод – только передний. Но позже Taos в Южной Америке может обрести турбомотор 2.0 TSI и полный привод.

Volkswagen Taos для Северной Америки
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Volkswagen Taos для Северной Америки
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Volkswagen Taos для Северной Америки
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Новый паркетник окажется дешевле Тигуана. На южноамериканский рынок VW Taos выйдет во втором квартале 2021-го, в Штатах старт продаж запланирован на лето следующего года.

Сроки появления модели в России пока не названы. Ранее сообщалось о конце 2020-го, но не исключено, что из-за коронавируса планы могли измениться. Также у российской версии могут быть иные имя и спецификации: вполне вероятно, что за основу возьмут наш Skoda Karoq, то есть паркетник VW будет чуть меньше «китайца» и «американца» и получит двигатели 1.6 MPI и 1.4 TSI. Ну и, скорее всего, производство SUV все же локализуют. К слову, Карок для РФ собирают в Нижнем Новгороде на мощностях Группы ГАЗ.

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