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  • Новый кроссовер Volkswagen: не Tarek, а Taos, и он дешевле Тигуана. Ждём в России

Новый кроссовер Volkswagen: не Tarek, а Taos, и он дешевле Тигуана. Ждём в России

17.09.2020 291 0 0

Свое имя паркетник немецкой марки, получил в честь небольшого городка в Штатах. Полноценная презентация новой модели пройдет в середине октября, ну а пока нам предлагают присмотреться к кроссу на новых тизерах.

 

В гамме Volkswagen компактный кроссовер, который находится на ступеньку ниже Tiguan и, по сути, представляет собой аналог Skoda Karoq, появился еще два года назад, но пока модель выпускают и продают только в Китае, где она зовется Tharu. При этом давно известно, что SUV станет глобальным: его производство также наладят в Мексике (оттуда его будут поставлять и в США), Аргентине (машины их сборки отправят в Бразилию и другие страны Южной Америки) и России. Тестовые экземпляры уже ловили на аргентинских и мексиканских дорогах, а неделю назад в Сеть выложили первые официальные тизеры. Теперь же Volkswagen объявил имя паркетника для стран Северной и Южной Америки – Taos. Вдобавок опубликованы новые картинки и видео.

Свежие тизеры VW Taos и скриншоты из видео
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Свежие тизеры VW Taos и скриншоты из видео
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Свежие тизеры VW Taos и скриншоты из видео
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Свежие тизеры VW Taos и скриншоты из видео
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Свежие тизеры VW Taos и скриншоты из видео
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Напомним, прежде считалось, что для других рынков SUV назовут Tarek, затем выяснилось, что это общее имя проекта. Ну а Таосом паркетник стал в честь  городка с 400-летней историей и населением в 6000 человек, расположенного в штате Нью-Мексико (США), он же является центром индейской культуры (коренные американцы в той местности обитают вот уже тысячу лет).

Главное внешнее отличие Taos от китайского Tharu – наличие светящейся полоски, объединяющей фары («пробел» посередине – эмблема марки). Также, судя по предыдущим шпионским снимкам, у американского кросса чуть иные бамперы и радиаторная решетка. Изменился ли салон – данных пока нет. Характеристики тоже еще не раскрыты.

За основу для «поднебесного» кросса VW взяли локальный растянутый Skoda Karoq: длина Tharu равна 4453 мм (+21 мм по сравнению с местным Кароком), колесная база – 2680 мм (на 8 мм меньше, чем у «поднебесного» аналога от Skoda). Предполагается, что у Taos габариты почти такие же.

Китайцам паркетник доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.4 TSI и 2.0 TSI мощностью 150 и 186 л.с. соответственно. Первый мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой DQ200 с двумя «сухими» сцеплениями, второй работает в паре с коробкой DQ381 с «мокрыми» сцеплениями. Tharu с базовым движком имеет лишь передний привод, для кроссовера с двухлитровым мотором предусмотрен полный привод с муфтой подключения задней оси. В Южной Америке модели на первом этапе прочат 1.4 TSI с классическим шестиступенчатым «автоматом», позже кроссовер там может обзавестись 2.0 TSI.

Мировая премьера Volkswagen Taos пройдет 13 октября. Дата старта продаж еще не объявлена. Вероятно, паркетник выйдет на рынки Северной и Южной Америки в начале следующего года.

Volkswagen Tharu для Китая
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Volkswagen Tharu для Китая
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Volkswagen Tharu для Китая
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Российский офис о новинке пока молчит. Между тем весной глава VW в своей речи, посвященной годовому отчету деятельности всего концерна, подтвердил, что немецкая марка готовит для России некий новый SUV. Вероятно, имелся в виду именно брат Tharu. Кстати, для РФ могут подобрать другое имя, не Taos. Кроме того, российская версия, скорее всего, станет  аналогом нашего же Skoda Karoq, то есть паркетник VW будет компактнее «китайца» и «американца» и получит двигатели 1.6 MPI и 1.4 TSI. Модель Шкоды для России собирают в Нижнем Новгороде на мощностях Группы ГАЗ, видимо, и Фольксваген пропишется там же. Сроки? Ранее сообщалось о конце 2020-го, но из-за коронавируса их могли передвинуть.

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