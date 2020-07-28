Обещанный России кроссовер Volkswagen показался на новых фото (тот, что дешевле Tiguan)

Немецкая марка готовится расширить географию продаж паркетника, который, по сути, представляет собой аналог Skoda Karoq. У нас такой кросс VW, скорее всего, будет доступен с теми же моторами, что и модель Шкоды.

Еще в 2018 году в Китае дебютировал кроссовер Volkswagen Tharu, он находится на ступеньку ниже Тигуана. И только в КНР пока и продают модель, «их» версию производят на местном заводе СП VW и SAIC. Однако давно известно, что выпуск этого паркетника также наладят в Мексике (оттуда его планируют поставлять и в США), Аргентине (модель их сборки должна еще появиться в Бразилии) и России. Кстати, в марте Герберт Дисс, глава Volkswagen, в своей речи, посвященной годовому отчету деятельности всего концерна, еще раз подтвердил, что Skoda и немецкая марка готовят для России новые SUV. Вероятно, речь шла о Skoda Karoq (продажи Карока в РФ стартовали минувшей зимой) и аналоге Tharu, ведь эти модели – ближайшие родственники. Мексиканскую версию кросса VW без камуфляжа мы видели на шпионских фото в марте же, а теперь появились снимки модели аргентинской сборки, их в редакцию издания Autoblog Argentina прислал читатель.

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Ранее сообщалось, что за пределами Китая кросс может получить имя Tarek, но официально название еще не объявляли (предполагается, что это сделают в августе, и, вполне возможно, для каждого региона подберут свое имя). Благодаря предыдущим фотографиям, мы знаем, что мексиканский паркетник внешне отличается от китайского Tharu. У аргентинского варианта вроде бы тоже свой дизайн: у такого SUV чуть иные фары, передний бампер и решетка. Впрочем, не исключено, что в Мексике папарацци попалась машина в другой комплектации, ну или в хитрой маскировке, которой так славится Volkswagen. Как бы то ни было, от китайского Tharu прочие версии еще отличаются меньшим количеством хрома на кузове.



В Китае за основу для модели VW взяли локальный растянутый Skoda Karoq: у предназначенного для Поднебесной Tharu длина равна 4453 мм (+21 мм по сравнению с китайским Karoq), колесная база – 2680 мм (на 8 мм меньше, чем у «поднебесного» аналога от Skoda). Предполагается, что у Tarek габариты почти такие же.

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Китайцам Tharu доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.4 TSI и 2.0 TSI мощностью 150 и 186 л.с. соответственно. Первый мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DQ200 с двумя «сухими» сцеплениями, второй комплектуется коробкой DQ381 с «мокрыми» сцеплениями. Tharu с базовым движком имеет лишь передний привод, для кроссовера с двухлитровым мотором предусмотрен полный привод с муфтой подключения задней оси. Заокеанскому Tarek поначалу прочили только 1.4 TSI с классическим шестиступенчатым «автоматом». Теперь же считается, что аргентинский кроссовер тоже может получить 2.0 TSI – в «оспортивленной» версии.



Volkswagen Tharu для Китая 1 / 3 Volkswagen Tharu для Китая 2 / 3 Volkswagen Tharu для Китая 3 / 3

Что же касается российского варианта паркетника VW, то он, вероятно, будет аналогом нашего Skoda Karoq. Длина российской Шкоды составляет 4382 мм, колесная база – 2630 или 2638 мм (в зависимости от привода). В РФ Карок сегодня можно купить с 1.4 TSI (150 л.с.), который сочетается с 8АКП или DSG6, полный привод положен только кроссу с роботизированной коробкой. Позже на рынок выйдет Karoq с калужским «атмосферником» 1.6 MPI (110 л.с.), этот мотор работает в паре c «механикой» или 6АКП. Для РФ модель Skoda собирают в Нижнем Новгороде на мощностях Группы ГАЗ, возможно, и кроссовер VW пропишется там же. Кстати, наша версия SUV немецкой марки в плане дизайна может слегка отличаться от прочих.



За пределами Китая новый Фольксваген планировали представить в 2020-м, но тут стоит помнить о пандемии коронавируса COVID-19, из-за которой эти планы могли пересмотреть.