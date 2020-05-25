Прикинувшийся кроссовером Changan купеобразный Volkswagen Tiguan снова проехался на камеру

На рынок Тигуан с покатой крышей должен выйти уже в этом году. Моторную гамму такая модификация, скорее всего, разделит со стандартным SUV. Последний, кстати, скоро обновится.

VW Tiguan с купеобразным силуэтом продолжают тестировать в Китае. Первые фото новинки выложили в Сеть еще в марте, а пару недель назад появились снимки машины уже без пятнистой маскировочной пленки, хотя совсем «голый» SUV на дороги выводить так и не рискнули. Напомним, на предыдущих кадрах был запечатлен автомобиль, которому спереди наклеили серебристые полоски, имитирующие декор и оптику кросс-купе Changan CS85. А теперь в распоряжении «поднебесного» издания Cheshi оказались свежие фотографии купеобразного Tiguan – и снова он проехался на камеру под видом «купе» Changan.

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У паркетника на новых фото часть пленки отклеилась, обнажив растянувшуюся в «улыбке» радиаторную решетку, которую получил и рестайлинговый стандартный Тигуан (такой SUV пока засвечен только на эскизе). Фары еще замаскированы, так как «купе» головная оптика достанется опять же от посвежевшего «традиционного» SUV (то есть фары будут, как у «восьмого» Golf). Также мы впервые видим корму без пятнистого камуфляжа, однако и это все бутафория, ведь фонари у тестового образца почти такие же, как у Changan CS85.



Фотографий салона купеобразного Тигуана на данный момент нет, интерьер обычного рестайлингового паркетника тоже пока засекречен. Скорее всего, внутри кросс-купе повторит стандартный SUV, ну а салон последнего могли оформить по мотивам нового Гольфа – в этом случае внутри сократилось количество физических кнопок.



Предполагается, что моторную гамму «купе» разделило со стандартным паркетником: глобальный дореформенный Tiguan представлен с бензиновыми 1.4 TSI, 1.5 TSI и 2.0 TSI, а также с дизелем 2.0 TDI. Обе модификации еще наверняка предложат в виде гибридов, плюс на подходе «заряженная» R-версия – такую может получить и купеобразный паркетник («горячий» Tiguan R, вероятно, оснастят «турбочетверкой» 2.0 мощностью 333 л.с., как у грядущего Golf R).



Changan CS85 1 / 4 Changan CS85 2 / 4 Changan CS85 3 / 4 Changan CS85 4 / 4

Премьера обычного обновленного Тигуана, по предварительным данным, намечена на лето. Купеобразный кросс тоже должны представить уже в этом году, причем, судя по всему, первыми его получат китайцы. Кстати, в Поднебесной для модели уже выбрали имя – Tiguan X. Но вот сохранят ли это название для глобального «купе» – пока вопрос.



Между тем в Китае скоро стартуют продажи другого кросс-купе Volkswagen – Tayron X, это уже местный «эксклюзив», в других странах такой паркетник не появится.