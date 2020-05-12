VW опять за своё: купеобразный Tiguan тестируют под видом другой модели (на этот раз Changan)

Кроссовер с покатой крышей должен выйти на рынок вслед за «традиционным» обновленным SUV. Последний, по предварительным данным, дебютирует уже этим летом.

О том, что Volkswagen Tiguan превратят в «купе», известно уже давно, а первые шпионские снимки замаскированного кросса с заваленными задними стойками выложили в Сеть в начале марта, их сделали в Китае. И вот купеобразный Тигуан вновь пойман на дорогах Поднебесной, свежие снимки распространило местное издание Cheshi. Казалось бы, на этот раз в объектив угодила машина без камуфляжа, ведь привычной пятнистой пленки не видать. Однако маскировка есть, только она более изощренная, чем прежде.

Итак, Tiguan «превратили» в кросс-купе Changan CS85: спереди наклеили серебристые полоски, имитирующие хромированный декор и даже выстроенные столбиками противотуманки. Отметим, выдавать свои новинки за модели других марок – излюбленная забава Volkswagen. К примеру, застуканный минувшей осенью во время тестов электрокросс ID.4 прикинулся Опелем, электрохэтч ID.3 на этапе испытаний «переодевали» в Nissan Leaf, также папарацци ранее попадались прототипы, замаскированные под Kia и Dacia.

На свежих кадрах еще можно рассмотреть оптику купеобразного кроссовера VW: фары сделали в стиле последнего Golf, такие же получил и рестайлинговый Tiguan с «традиционным» кузовом, который марка засветила на официальном тизере месяц назад.



Моторную гамму «купе», скорее всего, разделит со стандартным SUV: глобальный дореформенный Tiguan представлен с бензиновыми 1.4 TSI, 1.5 TSI и 2.0 TSI, а также с дизелем 2.0 TDI. Европейцам обе модификации еще наверняка предложат в виде гибридов, плюс на подходе «заряженная» версия R – такую может получить и купеобразный паркетник (предполагается, что «горячий» Tiguan R оснастят «турбочетверкой» 2.0 мощностью 333 л.с., как у грядущего Golf R).

Презентация стандартного обновленного Тигуана, по предварительным данным, намечена на лето. Купеобразный вариант также, вероятно, представят уже в этом году, причем, судя по всему, первыми его получат китайцы. Кстати, в Поднебесной для модели уже выбрали имя – Tiguan X. Но вот сохранят ли это название для глобального «купе» – пока вопрос.



Между тем в Китае скоро стартуют продажи другого кросс-купе Volkswagen – Tayron X, это уже местный «эксклюзив», в других странах такой паркетник не появится.