В России пропишется новый кроссовер Volkswagen. Он будет дешевле Tiguan

Сборку компактного паркетника Tharu наладят в нашей стране в следующем году. Модель представляет собой аналог Skoda Karoq.

Информация о том, что Volkswagen намерен производить в России новый кроссовер, появилась еще до премьеры серийного SUV: слухи пошли в марте 2018-го, а саму машину рассекретили в мае того же года. Первым рынком для паркетника стал Китай, там его уже продают под именем Tharu, для Поднебесной автомобили собирают на локальном заводе СП концернов Volkswagen и SAIC. Теперь же подтвердились данные о грядущей российской премьере модели, причем планы Фольксвагена раскрыло аргентинское подразделение марки, ведь кросс окажется глобальным: помимо РФ и Китая, его также будут выпускать в Аргентине и Мексике. Не так давно аргентинский офис VW провел для журналистов презентацию, посвященную развитию местного производства, – там-то и засветился слайд со всеми площадками, на которых пропишется кросс, картинку опубликовало издание Autoblog.

Машины аргентинской сборки будут поставлять в остальные страны Южной Америки, мексиканский завод отвечает за Северную Америку. Причем для этих регионов кросс переименовали в Tarek. Предполагалось, что и у российской версии название изменят, однако, судя по слайду, у нас, как и в Китае, кросс будет зваться Tharu. В России производство стартует в 2020 году, но где именно – на калужском заводе VW или в Нижнем Новгороде на мощностях Группы ГАЗ – пока неизвестно.

1 / 2 Volkswagen Tharu для Китая 2 / 2 Volkswagen Tharu для Китая

Напомним, Tharu – это, по сути, аналог Skoda Karoq. За основу для китайского варианта взяли местный растянутый Карок, который на 50 мм длиннее европейской версии: у предназначенного для Поднебесной Tharu длина составляет 4453 мм (на 21 мм больше, чем у китайского Karoq), колесная база равна 2680 мм (-8 мм по сравнению с «поднебесным» аналогом от Skoda). Аргентинский Tarek по своим габаритам близок к китайскому собрату: длина – 4468 мм, расстояние между осями – 2681 мм. Российский же кросс VW наверняка построят на базе короткого – то есть европейского – Skoda Karoq.

1 / 2 Volkswagen Tharu для Китая 2 / 2 Volkswagen Tharu для Китая

В Китае Volkswagen Tharu доступен только с бензиновыми двигателями: 1.4 TSI семейства EA211 (150 л.с., 250 Нм) и 2.0 TSI семейства EA888 (186 л.с., 320 Нм). Первый мотор сочетается с семиступенчатой коробкой DQ200 с двумя «сухими» сцеплениями, второй работает в паре с коробкой DQ381 с «мокрыми» сцеплениями. Tharu с базовым движком имеет лишь передний привод, для кроссовера с 2.0 TSI предусмотрен полный привод с муфтой подключения задней оси. Впрочем, моторы, скорее всего, будут варьироваться в зависимости от рынка.

В модельной линейке Volkswagen паркетник Tharu/Tarek позиционируется на ступеньку ниже Tiguan. Последний кросс (для РФ его выпускают в Калуге) у нас сегодня стоит от 1 499 000 рублей.

Кстати, в конце 2019-го в России пропишется и родственный Tharu кроссовер Skoda Karoq. Ожидается, что модель Шкоды будут собирать на заводе в Нижнем Новгороде.