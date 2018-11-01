VW Tharu: комплектаций больше, чем у Skoda Karoq, цены – выше. Оба кросса пропишутся в России

VW Tharu: комплектаций больше, чем у Skoda Karoq, цены – выше. Оба кросса пропишутся в России

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Немецкая марка объявила о старте продаж нового компактного паркетника. Пока модель доступна только в Китае, но позже она доберется и до других рынков, включая и Россию.

Ближайшим родственником Volkswagen Tharu является Skoda Karoq, оба паркетника базируются на платформе MQB. Переднюю часть новинки VW оформили в фирменном стиле бренда, а вот в профиль «немец» и «чех» очень похожи, разве что у Tharu слегка переделали задние окошки, плюс на колесных арках этой модели появились пластиковые накладки, а ее зеркала установили на отдельных «ножках».

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Фото: autohome.com.cn
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Фото: autohome.com.cn

За основу VW Tharu взяли китайскую версию Карока, которая на 50 мм длиннее европейского варианта: длина «немца» составляет 4453 мм, что на 21 мм больше, чем у аналога от Skoda, колесная база равна 2680 мм (-8 мм по сравнению с «поднебесным» Karoq). Объем багажника идентичен китайскому Skoda Karoq – от 455 до 1543 литров (у европейской версии Шкоды – от 521 до 1630 литров). При этом салон у Tharu оригинальный.

В Поднебесной новый кроссовер Volkswagen доступен только с бензиновыми двигателями: 1.4 TSI семейства EA211 (150 л.с., 250 Нм) и 2.0 TSI семейства EA888 (186 л.с., 320 Нм). Первый мотор сочетается с семиступенчатой коробкой DQ200 с двумя «сухими» сцеплениями, второй работает в паре с коробкой DQ381 с «мокрыми» сцеплениями. Tharu с базовым движком имеет только передний привод, для кроссовера с 2.0 TSI предусмотрен полный привод с муфтой подключения задней оси. В гамму китайского Skoda Karoq входят тот же 1.4 TSI, а также 1.2 TSI (116 л.с., 200 Нм) – ни двухлитровый двигатель, ни версия 4×4 местному Кароку не положены.

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Фото: autohome.com.cn
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Фото: autohome.com.cn

Tharu предлагается в шести комплектациях, цена новинки лежит в диапазоне от 169 800 до 229 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 597 000 – 2 161 000 рублей по актуальному курсу. Паркетник Skoda Karoq в Китае представлен в четырех вариантах исполнения по цене 139 900 – 185 900 юаней (около 1 316 000 – 1 749 000 рублей). Отметим, самым дешевым кроссом Volkswagen новая модель все же не стала – в Китае еще продают маленький T-Roc, который стоит от 139 800 юаней (около 1 315 000 рублей). Зато Tharu гораздо дешевле Tiguan (от 223 800 юаней или 2 105 000 рублей).

В списке оборудования базового VW Tharu значатся: 16-дюймовые диски, кондиционер, ESP, система помощи при подъеме, пара подушек безопасности, система контроля давления в шинах, задний парктроник, мультимедийная система. Для топового кросса предусмотрены кожаный салон, камера заднего вида, система помощи при спуске, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, 18-дюймовые диски, панорамная крыша, виртуальная «приборка», климат-контроль, подогрев кресел, адаптивный круиз-контроль.

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Для Китая Tharu производят на местном заводе СП Volkswagen и SAIC. Между тем «эксклюзивом» новый кроссовер не станет – его собираются продавать и в других странах, в том числе и в России. По неофициальным данным, в РФ паркетник появится в 2020 году, причем его сборку наладят у нас же. Не исключено, что для российского рынка название изменят. Кстати, Skoda Karoq тоже «пропишется» в России – выход этой модели на наш рынок запланирован на 2019 год.

 

Теги: Авторынок , Новинки , кроссоверы , немецкая иномарка , немецкие автомобили , немецкие кроссоверы , Tharu , Volkswagen
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