«Паркетник» Karoq выйдет на наш рынок в 2019 году. Об этом изданию «АвтоМир» заявил председатель совета директоров Skoda Бернхард Майер. По словам топ-менеджера, выпуск модели наладят в России, но где именно – в Калуге или Нижнем Новгороде – он не уточнил. Данных о ценах и комплектациях также пока нет. Известно лишь, что новый кросс окажется дешевле Skoda Kodiaq (от 1 389 000 рублей).

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Мировая премьера Karoq состоялась еще весной 2017-го. Модель построена на платформе MQB. Длина Карока составляет 4382 мм против 4697 мм у Kodiaq, размер колесной базы переднеприводного младшего кросса (с полузависимой подвеской) – 2638 мм, версии 4х4 (с многорычажкой) – 2 630 мм. Расстояние между осями Kodiaq – 2791 мм.

Ранее в Skoda с осторожностью говорили о перспективах Karoq в нашей стране. Тем не менее, в феврале 2018-го компания провела тест-драйв новинки для российских журналистов – явный намек на то, что положительное решение о выходе модели на рынок РФ все же будет принято. А в мае этого года глава местного подразделения Skoda рассказал в интервью Kolesa.ru, что никаких препятствий для появления Karoq в России нет.

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В Европе Карок сегодня можно купить с бензиновой 150-сильной «турбочетверкой» 1.5 TSI семейства EA211 Evo (с системой отключения цилиндров при частичной нагрузке) и «турботройкой» 1.0 TSI мощностью 115 л.с. (EA211). Дизели – 1.6 TDI (115 л.с.) и 2.0 TDI (150 или 190 л.с.) линейки EA288. Все двигатели, за исключением топового дизеля, сочетаются с шестиступенчатой «механикой» или DSG-7. Кроссовер со 190-сильным 2.0 TDI комплектуется исключительно DSG-7. На данный момент полный привод есть только у Skoda Karoq с двухлитровым дизельным мотором, однако, по данным «Колёс», скоро в Старом свете может появиться Karoq 1.5 TSI 4×4.

В России же мотор семейства EA211 Evo вряд ли будет доступен – его пришлось бы «кормить» АИ-98, к чему большинство российских покупателей явно не готово. А вот «атмосферник» 1.6 MPI (EA211), производство которого налажено в Калуге, в качестве базового мотора «нашему» Кароку бы подошел… Не исключено, что кроссовер также получит 1.4 TSI (EA211), знакомый по другим моделям концерна Volkswagen, представленным в России.

Что же касается производственной площадки, то в начале этого года на ГАЗе была прекращена контрактная сборка Skoda Yeti, на смену которому, по сути, и пришел Karoq. Сегодня в Нижнем Новгороде выпускают две модели Шкоды – Kodiaq и Octavia. Не исключено, что в следующем году к ним присоединится Карок, благо Кодиак тоже построен на «тележке» MQB.

Между тем, как сообщалось ранее, в 2020 году в России может стартовать производство «аналога» Karoq от Volkswagen – кроссовера Tharu. Эту модель, вероятно, будут собирать в Калуге (там же сегодня производят VW Tiguan и Polo, Skoda Rapid).