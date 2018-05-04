Ян Прохазка, Skoda: 99% Кодиаков в России будут местной сборки

Ян Прохазка, Skoda: 99% Кодиаков в России будут местной сборки

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Почему в России не появится Skoda Kamiq, когда наконец ожидать Skoda Karoq, что именно локализовано в производстве Skoda Kodiaq и почему моторы для российского рынка менее прогрессивные, чем для китайского? На недавно прошедшей в Петербурге презентации Skoda Kodiaq российской сборки нам удалось задать несколько вопросов Яну Прохазке, который с мая 2016 года возглавляет российское отделение Skoda.

К.: В начале марта про Skoda Karoq говорили, что пока не приняли решения о поставках в Россию. Но российским журналистам машину показали уже дважды. Скажу вам честно: ни у кого сомнений не осталось, что поставки будут, и базовым мотором будет 1.6 MPI. Официального подтверждения всё ещё дать нельзя?

Я.П.: Это интрига, которую на данный момент мы хотели бы сохранить.

К.: Что вообще мешает выводу Карока на российский рынок? Нехватка квот? Сомнения в финансовой оправданности замены мотора EA211 Evo на «обычный» ЕА211? Сложности с локализацией?

Я.П.: Нет, никаких сложностей с локализацией, квотами и прочим нет. Я хочу подчеркнуть, что сейчас наш главный приоритет – Кодиак. Всё остальное пока путь будет интригой.

К.: Перейдём к другой новинке, которая как раз в России появиться не должна — к Kamiq. Что мешает здесь? Низкая маржинальность в торговле бюджетными кроссоверами? Китайская сборка? Ведь бюджетный SUV — это машина, которую очень часто покупают на последние деньги в кредит, на пределе возможностей. Разница в 150-200 тысяч с Karoq могла бы дать модели обширную аудиторию в России.

Я.П.: Kamiq – это машина, которая была разработана специально для Китая из китайских комплектующих, его появление в России мы даже не рассматриваем. Для нас это вопрос принципиальный: мы хотим вести российский модельный ряд в европейском направлении. Мы считаем, что российский потребитель ближе к европейскому, чем к китайскому.

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На фото: Škoda Kamiq '2018
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На фото: Интерьер Škoda Kamiq '2018

К.: И в продолжение темы с EA211 Evo. Мы как-то привыкли считать Китай консервативным рынком, где ещё недавно продавали Пассат В2. А меж тем, ТАМ продают атмосферники 1.5 с повышенной степенью сжатия под высокооктановый бензин, а у нас нет. Действительно Россия так уж сильно проигрывает Китаю в качестве топлива?

Я.П.: Теоретически, мы можем поставлять в Россию машины из Европы без опаски, что они начнут тут ломаться из-за низкого качества российского бензина. Но это при условии, если их заправлять на проверенных сертифицированных заправках. Ведь, как мы знаем, до сих пор здесь есть места, где найти качественное топливо бывает проблематично. В то же время,  мы не можем давать клиентам рекомендации о том, где заправляться, а где нет. Кроме того, мы не можем ставить в разные условия жителей регионов, где есть хороший бензин, и где его нет. Наши машины должны ездить на любом топливе, поэтому мы продаём автомобили с теми моторами, которые уж точно переживут почти любую заправку.

Ян Прохазка SKODA

На фото: Ян Прохазка

К.: Что должно произойти, чтобы эти прогрессивные моторы всё же начали предлагать российскому покупателю? Возможно, не в консервативной атмосферной версии, а в турбированной, изначально заточенной под современного потребителя.

Я.П.: Это вопрос , скорее, к тем структурам, которые должны следить за качеством бензина на российском рынке. Если хороший бензин будет везде, а не только на части АЗС, — будут и прогрессивные моторы.

К.: Теперь к уже продающимся моделям. Кодиак с февраля производится в Нижнем Новгороде. Все ли продаваемые у нас машины оттуда, или всё же часть импортируется?

Я.П.: До недавнего времени все Кодиаки привозились в Россию из Чехии. Но с сегодняшнего дня, само собой, пойдут машины российской сборки. Правда, не все – доля импорта сохранится. Со временем она будет сокращаться в пользу машин нижегородской сборки, но часть Кодиаков всё равно будет экспортироваться из Чехии. Например, в версии Sportline. Но таких машин будет совсем мало, так что мы планируем, что 99% Кодиаков в России будут местной сборки.

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На фото: Škoda Kodiaq 4х4 Sportline '2017–н.в.
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На фото: Škoda Kodiaq 4х4 Sportline '2017–н.в.

К.: Очень интересное ценовое предложение на базовый Кодиак, чуть больше 1.3 миллионов. Вы уже ощутили приток новых покупателей за март и апрель?

Я.П.: Мы не брали предзаказы на эти машины, потому что не располагали подробной информацией по комплектации. Ближайшие месяцы покажут, насколько такая версия будет востребована.

К.: Что касается версии Kodiaq Laurin&Klement, по её продажам в России принято решение?

Я.П.: А вот это как раз одна из моделей, которую мы будем возить из Чехии. Купить её будет можно, но не российской сборки. Сроки мы будем готовы озвучить позднее.

Skoda Kodiaq Laurin & Klement 4х4 Worldwide '2018 вид три четверти Skoda Kodiaq Laurin & Klement 4х4 Worldwide '2018 вид сзади

На фото: Škoda Kodiaq Laurin & Klement 4×4 ‘2018

Skoda Kodiaq Laurin & Klement 4х4 Worldwide '2018 интерьер

К.: Октавии с цифровой приборной панелью, которые анонсировали опять же в феврале — уже появились у дилеров или пока в ожидании?

Я.П.: Эти машины уже доступны к заказу и со второго полугодия уже появятся у дилеров.

Теги: Интервью , чешские автомобили , чешские машины , Skoda
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