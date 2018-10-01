Раскрыты все подобности о новом компактном кроссовере немецкой маркой. Первыми модель получат китайцы, позже «паркетник» выйдет на другие рынки, включая и Россию.

Предвестника нового кросса – концепт Powerful Family SUV – компания Volkswagen показала в марте этого года в Пекине. В мае производитель распространил изображения серийной модели, предназначенной для Поднебесной, и объявил ее имя – Tharu. Для Китая выпуск кроссовера налажен на местном заводе СП концернов VW и SAIC, но «эксклюзивом» модель не станет. Так, еще весной глава Фольксвагена Херберт Дисс заявил о том, что в 2020-м «паркетник» начнут производить в России (на калужском заводе концерна), Мексике (оттуда его будут поставлять и в США) и Аргентине (для южноамериканского рынка). В Поднебесной же продажи VW Tharu стартуют этой осенью, китайские СМИ уже познакомились с новинкой, ее «живыми» фотографиями поделилось издание Autohome.

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Ближайший родственник «паркетника» Volkswagen – кросс Skoda Karoq, в основе обеих моделей лежит «тележка» MQB. За основу китайского Tharu взяли локальный Карок, который на 50 мм длиннее европейской версии: длина новинки VW составляет 4453 мм, колесная база – 2680 мм (у китайского Karoq – 4432 и 2688 мм соответственно). В профиль «немец» и «чех» практически идентичны, разве что у Tharu слегка изменили задние окошки, плюс модель VW получила зеркала на отдельных «ножках», а на колесных арках появились пластиковые накладки.

Салон у VW Tharu свой. У заднего дивана кросса немецкой марки – несимметричные складные спинки вместо трехсекционной спинки у Карока, продольная регулировка кресел Tharu тоже не досталась. Объем багажника нового «фольсквагена» — такой же, как у китайской версии Skoda Karoq: от 455 до 1543 литров (у европейского «короткого» Карока — от 521 до 1630 литров). В списке оборудования Tharu значатся: виртуальная «приборка», двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша.

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Предполагалось, что двигатели «паркетнику» Volkswagen достанутся от местного Karoq, однако Tharu унаследовал от модели Skoda лишь один мотор – 1.4 TSI семейства EA211 (150 л.с., 250 Нм), который работает в паре с семиступенчатой коробкой DQ200 с двумя «сухими» сцеплениями. С этим двигателем кросс VW имеет только передний привод. Топовый Tharu предложат с 2.0 TSI семейства EA888 Gen3 (186 л.с., 320 Нм) и семиступенчатой коробкой DQ381 с «мокрыми» сцеплениями. Для кросса VW с двухлитровым мотором предусмотрен полный привод с муфтой подключения задней оси. Китайскому Skoda Karoq ни мотор 2.0, ни версия 4×4 не положены: помимо двигателя 1.4 TSI, эта модель еще оснащается 1.2 TSI с отдачей в 116 л.с. (200 Нм).

Цена Volkswagen Tharu еще не объявлена, но известно, что кросс будет стоить гораздо дешевле Tiguan второго поколения. Последняя модель в Китае представлена только в «растянутой» версии с литерой L, ее прайс-лист начинается с отметки в 223 800 юаней – это около 2 133 000 рублей по актуальному курсу. Очевидно, по цене Tharu будет сопоставим с «паркетником» Skoda Karoq – за модель чешской марки в Поднебесной просят минимум 139 900 юаней (примерно 1 334 000 рублей).

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На других рынках, вероятно, будут продавать адаптированные версии Tharu. В частности, «наш» кроссовер наверняка построят на базе «короткого» европейского Karoq. Кроме того, в других странах может поменяться и моторная гамма. А вот что должно объединять версии для разных рынков, так это ценовое позиционирование — как и в Китае, «глобальный» кросс будет дешевле Тигуана нового поколения.

Напомним, Skoda Karoq в России сегодня не представлен, хотя ранее в местном подразделении марки «Колёсам» рассказали, что препятствий для выхода кроссовера на наш рынок нет – просто в компании пока решили продвигать флагманский Kodiaq. Впрочем, раз Volkswagen решился на выпуск «народного» кроссовера в РФ, то и Skoda, скорее всего, последует примеру немецкой марки.