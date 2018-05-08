Новый «паркетник» Шкоды уже дважды продемонстрировали российским журналистам, но в нашей стране модель пока не продают.

08 Май В Skoda считают, что препятствий для выхода Karoq на рынок РФ нет

Кроссовер Skoda Karoq дебютировал в мае прошлого года. Еще в рамках мировой премьеры представители компании сообщили о том, что выход модели на наш рынок рассматривается, однако решение пока не принято. То же самое в Skoda заявили и в начале марта 2018-го. В свежем интервью с главой российского подразделения марки Яном Прохазкой корреспондент портала «Колёса.ру» спросил, что мешает Шкоде запустить в РФ продажи Карока: нехватка квот, сомнения в финансовой оправданности замены мотора EA211 Evo на «обычный» ЕА211 или сложности с локализацией? На это топ-менеджер ответил, что никаких сложностей нет, просто у компании в приоритете пока «старший» SUV Kodiaq. «Нет, никаких сложностей с локализацией, квотами и прочим нет. Я хочу подчеркнуть, что сейчас наш главный приоритет – Кодиак. Всё остальное пока пусть будет интригой», — сообщил Ян Прохазка.

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Кроссовер Skoda Karoq построен на фольксвагеновской платформе MQB. Длина модели равна 4 382 мм, ширина – 1 841 мм, высота – 1 605 мм. Размер колесной базы переднеприводного кросса (с полузависимой подвеской) – 2 638 мм, версии 4х4 (с многорычажкой) – 2 630 мм.

В Европе «паркетник» доступен с новой 150-сильной «турбочетверкой» 1.5 TSI семейства EA211 Evo (с системой отключения цилиндров при частичной нагрузке) и «турботройкой» 1.0 TSI мощностью 115 л.с. (EA211). Дизели — 1.6 TDI (115 л.с.) и 2.0 TDI (150 или 190 л.с.) линейки EA288. Все двигатели, за исключением топового дизеля, сочетаются с шестиступенчатой «механикой» или DSG-7. Кроссовер со 190-сильным 2.0 TDI комплектуется исключительно DSG-7. На данный момент полный привод есть только у Skoda Karoq с двухлитровым дизельным мотором, однако, по данным портала «Колёса.ру», осенью 2018-го в Старом свете появится Karoq 1.5 TSI 4×4.

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В список оборудования Карока могут входить: светодиодная оптика, кресла VarioFlex с продольной регулировкой, виртуальная «приборка», ассистент парковки, система удержания в полосе и функция помощи при движении в пробках, системы мониторинга «слепых» зон, автоматического экстренного торможения (с возможностью распознавания пешеходов), распознавания дорожных знаков.

Ранее стало известно о том, что Skoda привезет в Россию топовую версию кроссовера Kodiaq – Laurin & Klement. К нам новую модификацию будут поставлять из Чехии, тогда как «стандартные» Кодиаки производят в Нижнем Новгороде на мощностях Горьковского автозавода.

О других планах Skoda относительно нашего рынка читайте в интервью портала «Колёса.ру» с главой российского подразделения марки.