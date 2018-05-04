Skoda привезёт в Россию роскошную версию Kodiaq

Skoda привезёт в Россию роскошную версию Kodiaq

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Чешская марка планирует расширить линейку комплектаций своего кроссовера в РФ.

В Skoda приняли решение продавать на нашем рынке Kodiaq в топовой версии Laurin & Klement. Причем в России вседорожники в этом варианте исполнения производить не будут – такие автомобили к нам привезут из Чехии, рассказал в интервью порталу «Колёса.ру» Ян Прохазка, глава российского подразделения Skoda. Сроки появления Kodiaq L&K в РФ, а также цена топового SUV пока не раскрываются.

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Серия Laurin & Klement получила свое название в честь основателей Skoda Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента. С такими шильдиками продают наиболее оснащенные автомобили бренда. Помимо Kodiaq, версии L&K есть у Skoda Octavia и Superb – оба роскошных лифтбека также представлены в нашей стране (Octavia L&K сегодня стоит от 1 920 000 рублей, Superb L&K – от 2 156 000 рублей).

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Kodiaq L&K дебютировал в марте 2018 года на Франкфуртском автосалоне. В этой версии у кроссовера имеются светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, дополнительная порция хрома на радиаторной решетке, слегка подретушированный задний бампер. Передние крылья украшены фирменными логотипами. Кресла и рулевое колесо топового Kodiaq обиты кожей, на передней панели есть черные лакированные вставки, на педалях – алюминиевые накладки. Также в список стандартного оборудования модели серии L&K вошли мультимедийная система с тачскрином, электрорегулировка кресла водителя с функцией памяти, виртуальная «приборка».

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На европейский рынок Skoda Kodiaq Laurin & Klement выйдет во второй половине текущего года. В Старом свете в линейке моторов кроссовера появится 150-сильный бензиновый турбомотор 1.5 TSI – он заменит двигатель 1.4 TSI аналогичной мощности. Также европейцам предложат Kodiaq L&K с модернизированным мотором 2.0 TSI, отдачу которого увеличили со 180 до 190 л.с., и дизелем 2.0 TDI мощностью 150 или 190 л.с. Для бензиновых моторов и базового дизельного двигателя предусмотрена новая версия семиступенчатого «робота» DSG. Привод — передний или полный.

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В РФ сегодня доступны еще две особые модификации Kodiaq – «оспортивленная» Sportline (от 2 228 000 рублей) и «внедорожная» Scout (от 2 254 000 рублей). Эти версии к нам также продолжат поставлять из Чехии.

Напомним, ранее Skoda объявила все цены Kodiaq российской сборки – модель производят в Нижнем Новгороде на мощностях Горьковского автозавода. «Наш» SUV оснащается моторами 1.4 TSI (125 или 150 л.с.), 2.0 TSI (180 л.с.) и 2.0 TDI (150 л.с.).

О других планах Skoda относительно российского рынка читайте в интервью портала «Колёса.ру» с главой местного подразделения марки.

 

Теги: Авторынок , В России , Новинки , иномарки российской сборки , кроссоверы , чешские автомобили , чешские кроссоверы , Kodiaq , Skoda
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