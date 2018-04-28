Полный прайс-лист Skoda Kodiaq российского производства: дешевле Тигуана

Полный прайс-лист Skoda Kodiaq российского производства: дешевле Тигуана

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Стартовали продажи кроссоверов Skoda, производство которых налажено на мощностях Горьковского автозавода.

Skoda Kodiaq вышел на наш рынок летом 2017 года, автомобили ранее поставлялись из Чехии. Изначально модель была представлена только в двух топовых комплектациях – Ambition Plus и Style Plus, которых в новом прайс-листе нет. Теперь в него входят более доступные версии с передним и полным приводом.

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Цена Skoda Kodiaq российской сборки варьируется в диапазоне от 1 339 000 до 2 014 000 рублей. Для сравнения: самый доступный Volkswagen Tiguan обойдётся минимум в 1 349 000 рублей. Помимо этого благодаря локальной сборке прежние топовые исполнения Кодьяка подешевели примерно на 300 000 — 350 000 рублей.

В моторной линейке флагманского кроссовера бензиновые двигатели объёмом 1,4 литра (125 и 150 л.с.), и 2,0 литра (180 л.с.), а также двухлитровый 150-сильный «дизель». Наименее мощный мотор предлагается только для машин с передним приводом, он идёт в паре с шестиступенчатой «механикой». Второй установили под капоты версий с колёсной формулой как 4×2, так и 4×4, в обоих случаях в комплект предлагается «робот» DSG-6, для второй версии доступна также ручная коробка передач. «Полноприводники» оснащаются двухлитровыми двигателями TSI и TDI, которые агрегатируются с «роботом» DSG-7.

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Цены на Skoda Kodiaq российского производства
Active Ambition Style
1.4 TSI 125 л.с. МКПП-6 4х2 1 339 000 рублей 1 512 000 рублей
1.4 TSI 150 л.с. DSG-6 4×2 1 480 000 рублей 1 603 000 рублей 1 769 000 рублей
1.4 TSI 150 л.с. МКПП-6 4×4 1 505 000 рублей 1 628 000 рублей 1 794 000 рублей
1.4 TSI 150 л.с. DSG-6 4×4 1 545 000 рублей 1 668 000 рублей 1 834 000 рублей
2.0 TSI 180 л.с. DSG-7 4×4 1 848 000 рублей 2 014 000 рублей
2.0 TDI 150 л.с. DSG-7 4×4 1 783 000 рублей 1 949 000 рублей

В оснащение базовой комплектации выпускаемых в РФ Skoda Kodiaq входят задние светодиодные фонари, 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски, ESP, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, четыре подушки безопасности, отделанное кожей трёхспицевое рулевое колесо, медиасистема с сенсорным экраном, информационный дисплей Maxi Dot.

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В автомобилях исполнения Ambition предусмотрены передние и задние парктроники, «противотуманки», рейлинги, датчики света и дождя, система контроля дистанции Front Assist, шторки безопасности, кнопка запуска двигателя, мультимедиа с Bluetooth. Если сравнивать с комплектацией Ambition Plus, которая вышла на наш рынок летом прошлого года, то в нынешней не хватает подогрева задних кресел и лобового стекла, светодиодной оптики, а также системы бесключевого доступа в салон. Однако опции доступны за дополнительную плату.

Наиболее богатая версия Style получила как раз систему бесключевого доступа, светодиодные фары, а также 18-дюймовые колесные диски, камеру заднего вида, кресло водителя с электроприводом и памятью настроек, комбинированную обивку сидений, для «полноприводников» предлагаются режимы Driving Mode Select и Off Road.

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Отметим, такими же как у Skoda Kodiaq двигателями оснащается Volkswagen Tiguan – ещё один кроссовер концерна VW, выпускаемый на другом российском заводе (в Калуге). При этом цены флагмана чешской марки ниже по сравнению с Тигуаном. Так, базовая версия Kodiaq дешевле на 10 000 рублей, автомобиль со 180-сильным бензиновым мотором – примерно на 120 000 рублей, а с «дизелем» – на 96 000 рублей.

Интересно, как выход на российский рынок новых более доступных комплектаций отразится на продажах Skoda Kodiaq. Пока что показатели модели были довольно слабыми: в течение первого квартала 2018 года дилеры реализовали всего 918 экземпляров. При этом Volkswagen Tiguan за эти же три месяца разошёлся тиражом 7 308 единиц.

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Теги: Авто и бизнес , Авторынок , В России , Новинки , иномарки российской сборки , кроссоверы , прайс-лист , розничные цены , старт продаж , цены , чешские автомобили , Kodiaq , Skoda
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