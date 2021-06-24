Будущее Skoda: новые модели для развивающихся рынков, лидерство в России и «зелень» в Европе

План, которого чехи собираются придерживаться до конца текущего десятилетия, получил незатейливое название Next Level Skoda Strategy 2030. Главные направления обозначены как Expand (расширение), Explore (изучение) и Engage (вовлечение) – они-то и служат ориентирами для развития марки в ближайшие годы. Для нас особый интерес представляет второй «пункт», так как в нем идет речь непосредственно о российском рынке.

Нынешняя линейка Skoda. Задний план, слева направо: Citigo, Karoq, Kodiaq, Kamiq, Kushaq и Rapid. Передний план, слева направо: Fabia, Superb, Enyaq, Octavia и Scala

Итак, направление Explore предусматривает превращение Шкоды к 2030 году в лидера среди европейских брендов в РФ, Индии и Северной Африке. Как отметили в компании, общий потенциал продаж в трех регионах – 1,5 миллиона автомобилей в год. Кстати, именно Skoda уже отвечает за деятельность всего концерна Volkswagen на российском, индийском и североафриканском рынках. Также в компании заявили, что адаптированные модели по-прежнему будут иметь ключевое значение в этих регионах. А еще глава чешского бренда Томас Шефер сообщил о том, что у Шкоды есть «много идей для этих рынков», имея в виду новые продукты. Увы, никакой конкретики пока нет. Но, что любопытно, в релизе глобального офиса Skoda упомянут компактный паркетник Kushaq (он же на заглавном фото), который разработан, прежде всего, для Индии (там продажи стартуют в ближайшее время): про него сказано, что марка рассматривает возможность появления кросса на других развивающихся рынках (хотя точного перечня нет, так что все же не факт, что РФ входит в этот список).



Skoda Kushaq для Индии 1 / 3 Skoda Kushaq для Индии 2 / 3 Skoda Kushaq для Индии 3 / 3

Между тем, согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 2020 года Skoda заняла третью строчку в РФ среди «старосветских» марок: реализовано 94 632 автомобиля (на первом месте из «европейцев» — Renault со 128 408 шт., на втором – VW со 100 171 проданной легковушкой). А вот по итогам января-мая 2021-го у Шкоды уже второе место среди евробрендов в России (42 728 единиц, из «европейцев» по-прежнему лидирует Renault с 56 803 шт.).



Теперь про остальные два направления.

Expand – это стремление Шкоды к 2030 году войти в ТОП-5 самых популярных марок в Европе в целом. Достигнуть этой цели поможет расширение линейки, причем для Старого Света, конечно, готовят «зелень»: к концу десятилетия представят как минимум три полностью электрические модели, которые будут меньше и дешевле электрокросса Skoda Enyaq iV. Других подробностей о грядущих «электричках» пока нет. При этом компания также стремится к тому, чтобы доля электромобилей в Европе составляла 50-70%. Кроме того, Чехию решено превратить в «центр электромобильности»: на всех трех домашних заводах будут производить либо электрокары, либо компоненты для них.

Skoda Enyaq iV

Ну а пункт Engage предусматривает, в том числе, цифровизацию и простоту. В частности, компания хочет, чтобы каждый клиент мог легко и интуитивно управлять как ее сервисами, так и ее автомобилями. Плюс уже к 2025 году Шкода планирует продавать каждую пятую свою модель через интернет.

