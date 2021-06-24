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Будущее Skoda: новые модели для развивающихся рынков, лидерство в России и «зелень» в Европе

24.06.2021 320 0 0

Чешская марка представила новый план своего развития до 2030 года. Стратегия предусматривает три приоритетных направления, и одно из них напрямую касается российского рынка.

 

План, которого чехи собираются придерживаться до конца текущего десятилетия, получил незатейливое название Next Level Skoda Strategy 2030. Главные направления обозначены как Expand (расширение), Explore (изучение) и Engage (вовлечение) – они-то и служат ориентирами для развития марки в ближайшие годы. Для нас особый интерес представляет второй «пункт», так как в нем идет речь непосредственно о российском рынке.

Нынешняя линейка Skoda. Задний план, слева направо: Citigo, Karoq, Kodiaq, Kamiq, Kushaq и Rapid. Передний план, слева направо: Fabia, Superb, Enyaq, Octavia и Scala

Итак, направление Explore предусматривает превращение Шкоды к 2030 году в лидера среди европейских брендов в РФ, Индии и Северной Африке. Как отметили в компании, общий потенциал продаж в трех регионах – 1,5 миллиона автомобилей в год. Кстати, именно Skoda уже отвечает за деятельность всего концерна Volkswagen на российском, индийском и североафриканском рынках. Также в компании заявили, что адаптированные модели по-прежнему будут иметь ключевое значение в этих регионах. А еще глава чешского бренда Томас Шефер сообщил о том, что у Шкоды есть «много идей для этих рынков», имея в виду новые продукты. Увы, никакой конкретики пока нет. Но, что любопытно, в релизе глобального офиса Skoda упомянут компактный паркетник Kushaq (он же на заглавном фото), который разработан, прежде всего, для Индии (там продажи стартуют в ближайшее время): про него сказано, что марка рассматривает возможность появления кросса на других развивающихся рынках (хотя точного перечня нет, так что все же не факт, что РФ входит в этот список).

Skoda Kushaq для Индии
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Skoda Kushaq для Индии
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Skoda Kushaq для Индии
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Между тем, согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 2020 года Skoda заняла третью строчку в РФ среди «старосветских» марок: реализовано 94 632 автомобиля (на первом месте из «европейцев» — Renault со 128 408 шт., на втором – VW со 100 171 проданной легковушкой). А вот по итогам января-мая 2021-го у Шкоды уже второе место среди евробрендов в России (42 728 единиц, из «европейцев» по-прежнему лидирует Renault с 56 803 шт.).

Теперь про остальные два направления.

Expand – это стремление Шкоды к 2030 году войти в ТОП-5 самых популярных марок в Европе в целом. Достигнуть этой цели поможет расширение линейки, причем для Старого Света, конечно, готовят «зелень»: к концу десятилетия представят как минимум три полностью электрические модели, которые будут меньше и дешевле электрокросса Skoda Enyaq iV. Других подробностей о грядущих «электричках» пока нет. При этом компания также стремится к тому, чтобы доля электромобилей в Европе составляла 50-70%. Кроме того, Чехию решено превратить в «центр электромобильности»: на всех трех домашних заводах будут производить либо электрокары, либо компоненты для них.

Skoda Enyaq iV

Ну а пункт Engage предусматривает, в том числе, цифровизацию и простоту. В частности, компания хочет, чтобы каждый клиент мог легко и интуитивно управлять как ее сервисами, так и ее автомобилями. Плюс уже к 2025 году Шкода планирует продавать каждую пятую свою модель через интернет.

Россия авторынок Европа бизнес Skoda

 

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