Прелюдия RS: представлен заниженный кроссовер Skoda Enyaq iV Sportline

Первый электрический кроссовер марки Skoda ещё не вышел на рынок, но уже обзавёлся оспортивленной версией Sportline, которая будет менее динамичной и более доступной, чем топовая «эр-эска».

Skoda Enyaq iV стал первым серийным электрически кроссовером, разработанным на общефольксвагеновской модульной платформе MEB, – его мировая премьера состоялась в начале сентября прошлого года, на три неделе раньше ближайшего родственника Volkswagen ID.4. Чешский кроссовер изначально имеет более агрессивную внешность, чем ID.4., и вдобавок украшен светящейся фальшрадиаторной решёткой, придающей Enyaq iV схожесть с бензиновыми и дизельными кроссоверами. В салоне Enyaq iV меньше сенсорных панелей и больше физических кнопок, чем у ID.4, что очень понравилось консервативным автомобилистам.

Спортивная версия RS iV, заявленная в рамках премьеры, — тоже дань памяти традиционным автомобильным ценностям, но её пока нет ни в прайс-листах, ни на потребительских сайтах Skoda, а «дежурные» версии Enyaq iV выйдут на европейские дороги весной, и вот для них-то можно будет заказать пакет Sportline, да и то не для всех, а лишь для версий 60 iV, 80 iV и 80x iV. Базовой версии 50 iV спортпакет не полагается.



Версия 60 iV — это батарея на 62 кВт·ч и единственный электромотор на задней оси с отдачей в 132 кВт (179) и 310 Нм. Версии 80 iV и 80x iV снабжены батареей на 82 кВт·ч, но у первой единственный электромотор на задней оси выдаёт 150 кВт (204 л.с.) и 310 Нм, а вторая полноприводная и снабжена двумя электромоторами, выдающими совокупно 195 кВт (265 л.с.) и 425 Нм. Запас хода на одной зарядке по циклу WLTP — 400, 520 и 500 км соответственно.



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Пакет Sportline для этих версий подразумевает заниженную на 15 мм спереди и на 10 мм сзади подвеску (эти миллиметры можно отнять от стандартного дорожного просвета в 186 мм), наружный декор из чёрного глянцевого пластика, 20-дюймовые колёса (в виде опции — 21-дюймовые), матричные светодиодные фары, передние кресла с развитой боковой поддержкой и интегральными подголовниками, трёхспицевый руль, обивку салона синтетической кожей с красной прострочкой, вставки под карбон, алюминиевые накладки на педалях, «спортивные» коврики с серой окантовкой.



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А что с динамикой? Она у электромобилей изначально довольно бодрая: Enyaq 60 iV набирает первую «сотню» за 8,5 с, Enyaq 80 iV — за 8,5 с, Enyaq 80x iV — за 6,9 с. Максимальная скорость у всех ограничена на отметке 160 км/ч. Грядущая двухмоторая топ-версия RS iV с максимальной отдачей в 225 кВт (306 л.с.) и 460 Нм сможет разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с и до максимальных 180 км/ч. Вероятно, у «эр-эски» будут какие-то дополнительные визуальные отличия.



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Стоимость пакета Sportline компания Skoda пока не назвала, а без него Enyaq 60 iV стоит в Германии от 38 850 евро, Enyaq 80 iV — от 43 950 евро. Стоимость полноприводной версии 80x iV тоже пока не названа. Для сравнения скажем, что американский кроссовер Tesla Model Y в полноприводной версии Long Range (505 км на одной зарядке, 5,1 с до «сотни») стоит в Германии от 58 620 евро, но эта цена может быть существенно снижена ближе к концу года, когда сборка Model Y будет налажена на новом заводе Tesla в пригороде Берлина.

