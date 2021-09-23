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  • Кроссовер VW Taigun выходит на рынок: его можно купить дешевле, чем родственный Skoda Kushaq

Кроссовер VW Taigun выходит на рынок: его можно купить дешевле, чем родственный Skoda Kushaq

23.09.2021 284 0 0

Речь идет лишь о богатых комплектациях, тогда как цены на базовые и «средние» исполнения паркетников в целом одинаковые. Оба кросса пока доступны только в Индии, однако позже они могут появиться и в других странах.

 

В виде концепта компактный кроссовер Volkswagen Taigun дебютировал на индийской выставке Auto Expo в прошлом году (когда-то это имя носил шоу-кар, разработанный бразильским подразделением концерна). Весной 2021-го показали серийную версию, а в августе было объявлено о старте местного производства, тогда же начали принимать предварительные заказы. Но цены опубликованы лишь сейчас. Напомним, паркетник делит «тележку» MQB-A0-IN с моделью Skoda Kushaq, стартовавшей в Индии минувшим летом (ее тоже выпускают локально). Платформа создана специально для этой страны, а на деле она представляет собой удешевленную версию глобальной MQB.

Если облик Кушака «навеян» европейским Skoda Kamiq, то Taigun – это «переосмысленный» Volkswagen T-Cross, точнее, его китайский вариант (к слову, «старосветский» Камик и T-Cross построены на «тележке» MQB A0). Длина индийского Фольксвагена составляет 4221 мм против 4225 мм у Кушака, остальные габариты совпадают: ширина – 1760 мм, высота – 1612 мм, колесная база – 2651 мм. Паспортный дорожный просвет порожнего Taigun – 180 мм. Показатель нагруженного кросса немецкая марка не указала, зато Шкода его не скрывает – довольно скромные 155 мм. Объем багажника – 385 литров.

Моторы у VW Taigun такие же, как у Kushaq: бензиновые «турботройка» 1.0 TSI (115 л.с., 178 Нм) и «турбочетверка» 1.5 TSI Evo (150 л.с., 250 Нм). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой», литровому еще положен шестиступенчатый «автомат», а 1.5 TSI может работать в паре с семиступенчатой DSG (у Кушака те же коробки). Привод у индийских кроссоверов только передний.

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Индийцам Taigun предложен в пяти комплектациях, тогда как у Шкоды пока три версии. При этом паркетник VW с полуторалитровым турбомотором доступен исключительно в дорогом исполнении GT (оно же запечатлено на фирменных картинках).

В арсенале базового VW Taigun Comfortline имеются светодиодные ходовые огни, 16-дюймовые колеса, мультимедиа-система с 7-дюймовым тачскрином, кондиционер, пара подушек безопасности, ESC и задний парктроник. В варианте Highline появляются мультимедиа с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида, климат-контроль (с сенсорным блоком управления) и беспроводная зарядка для смартфона, спинки задних сидений разделены в пропорции 60:40. Версия Topline – это диодные фары, 17-дюймовые колеса, боковые подушки и шторки безопасности, виртуальная «приборка», датчики дождя, люк в крыше, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, круиз-контроль.

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Volkswagen Taigun GT с 1.5 TSI Evo внешне от прочих исполнений отличается наличием соответствующих логотипов на кузове, в плане оснащения эта версия в общем-то повторяет Highline с литровым мотором. А на вершине гаммы находится GT Plus, она повторяет Topline, но вдобавок у самого дорогого кросса красные тормозные суппорты и алюминиевые накладки на педалях.

Taigun с 1.0 TSI стоит от 1 049 900 до 1 590 900 рупий, что эквивалентно около 1 035 000 – 1 569 000 рублей по актуальному курсу. За паркетник с 1.5 TSI просят 1 499 900 – 1 749 900 рупий (1 479 000 – 1 726 000 рублей). Родственный Kushaq с литровым мотором стоит примерно столько же, а вот Шкода с полуторалитровым двигателем дороже (1 620 000 – 1 760 000 рупий или 1 598 000 – 1 736 000 рублей), хотя оснащение у кроссов под разными брендами в целом одинаковое.

«Живые» продажи Taigun стартуют до конца текущего года. Кроссоверы Skoda Kushaq индийской сборки в будущем планируют поставлять и на другие развивающиеся рынки, то есть компакт VW тоже могут отправить на экспорт. Впрочем, в России эти паркетники мы вряд ли увидим.

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