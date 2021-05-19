Так и не ставший российским новым Polo седан Virtus не повторит еврохэтч после рестайлинга

Марка Volkswagen готовится к премьере модернизированной модели, предназначенной для Латинской Америки. По неофициальным данным, дизайн выполнят в стиле купеобразного паркетника Nivus.

Построенная на платформе MQB-A0 «четырехдверка» VW Virtus прежде считалась прообразом нашего следующего Polo-седана, но нет: российская модель нового поколения оказалась лифтбеком, сделанным из существенно доработанного Skoda Rapid, причем обе «пятидверки» базируются на старой «тележке» PQ25. В РФ такой Поло стартовал в прошлом году, ну а Virtus тем временем готовится к рестайлингу. Напомним, этот Фольксваген дебютировал в 2017-м, он адресован Латинской Америке, производство налажено в Бразилии, свою рыночную карьеру седан начал в 2018-м. Предполагалось, что Virtus вместе с бразильским же хэтчем Polo обновят в стиле посвежевшего европейского родственника, ведь дореформенные машины внешне между собой сильно не отличались. Однако у «четырехдверки» якобы окажется своя программа. Об этом сообщает бразильское издание Motor1 со ссылкой на источники, знакомые с проектом модернизации.

Дореформенный Volkswagen Virtus 1 / 3 Дореформенный Volkswagen Virtus 2 / 3 Дореформенный Volkswagen Virtus 3 / 3

Бразильцы пишут, что Virtus получит фары, как у соплатформенного местного кросс-купе VW Nivus, в стиле паркетника также могут сделать передний бампер и радиаторную решетку. У дорогих версий, скорее всего, спереди еще будет светодиодная полоска, выполняющая роль ходовых огней. Задний бампер тоже должны заменить, как и начинку в фонарях.



О салоне сказано лишь то, что цифровая «приборка» будет уже «в базе»: «простым» исполнениям должен достаться 8-дюймовый экран (у дореформенной «четырехдверки» в начальной и средней комплектации идут аналоговые приборы), а более крупный дисплей останется прерогативой топового Virtus. Также седану прочат адаптивный круиз-контроль и систему автоторможения.

Volkswagem Nivus

Из моторной гаммы, возможно, уберут «атмосферник» 1.6 MSI (110 л.с. на бензине или 117 л.с. на этаноле), то есть модель будет доступна с «турботройкой» 1.0 TSI (116 или 128 л.с – бензин/этанол) и «турбочетверкой» 1.4 TSI (150 л.с., независимо от топлива). Кстати, последним мотором сегодня оснащается только «оспортивленный» седан GTS (он же на заглавном фото), однако не исключено, что такой двигатель получат и «обычные» версии.



Обновленный VW Polo для Европы и дореформенный хэтч для Бразилии 1 / 4 Обновленный VW Polo для Европы и дореформенный хэтч для Бразилии 2 / 4 Обновленный VW Polo для Европы и дореформенный хэтч для Бразилии 3 / 4 Обновленный VW Polo для Европы и дореформенный хэтч для Бразилии 4 / 4

По неофициальным данным, первые прототипы VW Virtus с новым дизайном выпустят грядущей осенью, а в продажу посвежевшая модель поступит в первом квартале 2022-го. Следом должен обновиться бразильский хэтчбек VW Polo, но пока неизвестно, в каком ключе: в стиле модернизированной европейской «пятидверки», или же по мотивам Виртуса.

