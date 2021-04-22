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  • Обновлённый Volkswagen Polo: богаче, но с урезанной моторной гаммой

Обновлённый Volkswagen Polo: богаче, но с урезанной моторной гаммой

22.04.2021 155 0 0

Компакт немецкой марки обрел новую оптику, также значительно расширен список доступного оборудования. В моторной гамме стандартной модели остались только бензиновые «тройки», а «заряженную» версию GTI представят позже.

 

Хэтчбек VW Polo шестой генерации дебютировал в 2017-м, и лишь имя и роднит его с нашей актуальной моделью, которая со сменой поколений превратилась в лифтбек, унифицированный со Skoda Rapid. В ковидном 2020-м продажи Поло в Европе, по данным CarSalesBase, упали на 34% до 169 467 единиц. Таким образом, в прошлом году хэтч Volkswagen оказался популярнее, чем, например, Ford Fiesta (156 067 шт., -32%), но вот «французы» Peugeot 208 и Renault Clio на старосветском рынке расходились бодрее, хотя и они в «минусе» (199 316 и 248 602 шт. соответственно, -11% и -22%). В общем, рестайлинг кстати.

Комплектации после рестайлинга переименованы: теперь Polo, Life, Style и R-Line. На фото – дорогое исполнение Style
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Комплектации после рестайлинга переименованы: теперь Polo, Life, Style и R-Line. На фото – дорогое исполнение Style
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Комплектации после рестайлинга переименованы: теперь Polo, Life, Style и R-Line. На фото – дорогое исполнение Style
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Комплектации после рестайлинга переименованы: теперь Polo, Life, Style и R-Line. На фото – дорогое исполнение Style
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Еврохэтч VW Polo получил новые фары – они светодиодные уже «в базе», а дорогим версиям положена матричная оптика IQ.Light, плюс вместе с ней на новой же радиаторной решетке появится светящаяся полоска, выполняющая роль ходовых огней. Задние фонари тоже заменили: впервые для модели у них есть дополнительные секции, заплывающие на багажную дверь. Также другими стали бамперы, ну и расширена палитра цветов кузова. Особенности топового варианта R-Line – более агрессивный обвес, серебристый декор на корме и 16-дюймовые колеса (у самого дешевого хэтча – 14-дюймовые, у «средних» исполнений – 15”).

VW Polo Style
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VW Polo Style
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VW Polo Style
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VW Polo Style
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Внутри хэтчбек изменился не сильно, но при этом обещаны более качественные материалы отделки. Виртуальная «приборка» теперь тоже установлена по умолчанию: у «простых» версий – 8-дюймовый экран, дорогие Polo имеют дисплей диагональю 10,25 дюйма с возможностью отображения карты навигатора. Еще в списке стандартного оборудования значатся обогрев и электрорегулировки наружных зеркал, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 6,5 дюйма, кондиционер, системы автоторможения и удержания в полосе движения и – новинка – центральная подушка безопасности (она раскроется между передними креслами, чтобы предотвратить удар головами водителя и пассажира).

VW Polo R-Line
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VW Polo R-Line
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VW Polo R-Line
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VW Polo R-Line
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VW Polo R-Line
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VW Polo R-Line
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VW Polo R-Line
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VW Polo R-Line
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Другая важная обновка – адаптивный круиз-контроль Travel Assist (доступен для «богатых» версий), который в связке с системой удержания в полосе обеспечивает «частично автоматизированное вождение». Также для модели предусмотрены мультимедиа с тачскрином на 8 или 9,2 дюйма (последний комплекс – как у Golf и Tiguan), сенсорный блок управления климат-контролем (был с шайбами) и панорамная крыша.

Дореформенный VW Polo
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Дореформенный VW Polo
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Дореформенный VW Polo
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Дизелей VW Polo лишился в Старом Свете еще в прошлом году, они не вернутся, а в сегодняшнем релизе нет ни слова о бензиновой «турбочетверке» 1.5 TSI (150 л.с.) – стало быть, она тоже отправлена в отставку (по крайней мере, пока). Итого, рестайлинговый хэтч будет доступен европейцам только с трехцилиндровыми моторами: «атмосферником» 1.0 MPI (80 л.с.) и турбодвижком 1.0 TSI (95 или 110 л.с.), а также с газовым 1.0 TGI (90 л.с.). Базовый двигатель сочетается лишь с пятиступенчатой «механикой», она же положена 95-сильной версии, плюс семиступенчатая роботизированная DSG. Самый мощный мотор комплектуется только DSG, а двигатель 1.0 TGI идет в паре с 6МКП. Позже представят обновленный «заряженный» Polo GTI, он, как ожидается, сохранит «турбочетверку» 2.0 TSI (на дореформенной модели мотор выдает 207 л.с.).

На европейский рынок рестайлинговый VW Polo выйдет в начале осени, цены пока не объявлены. Прежний хэтч в родной Германии, например, сегодня стоит от 15 730 евро, что эквивалентно около 1 437 000 рублей по текущему курсу. В Россию хэтчбек не вернется.

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