Кросс-купе на базе Volkswagen Polo: «турботройка», 6АКП и статус глобальной модели

Volkswagen анонсировал свой новый кроссовер ещё в августе 2019-го, его имя – Nivus – стало известно в декабре того же года, после чего в Сети оказалась целая серия тизеров, шпионских фотографий и официальных снимков модели в камуфляже. Сегодня VW провёл презентацию этого паркетника с купеобразным кузовом. Модель была разработана бразильским подразделением компании, и именно эта страна получит новинку первой. Позднее продажи начнутся в Аргентине, Мексике, а также в Европе.



В основу нового кроссовера легла модульная платформа MQB-A0, на которой также базируются паркетник T-Cross, хэтчбек Polo, а также седан Virtus (модель предназначена для южноамериканского рынка). Колёсная база Nivus такая же, как у местного Поло – 2566 мм, но он длиннее на 209 мм (длина SUV равна 4266 мм). По этому габариту он превосходит также T-Cross (у того длина – 4199 мм), хотя его расстояние между осями больше (2651 мм). По объёму багажника выигрывает Nivus: 415 литров против 300 литров у Polo и 373 – у T-Cross.



У Volkswagen Nivus покатая крыша, светодиодная головная оптика, а также фонари, которые соединены широкой полосой через всю корму, рейлинги на крыше, большой спойлер сверху на пятой двери и 17-дюймовые легкосплавные диски (у топовой версии). Структура решётки радиатора такая же, как и у сетки воздухозаборника, интегрированного в передний бампер.



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Новый паркетник получил салон в стиле родственников. У Nivus виртуальная приборная панель диагональю 10 дюймов, а также разработанная в Бразилии мультимедийная система VW Play с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, 10-дюймовым сенсорным экраном, В отличие от Polo, здесь нет физических кнопок. Кроме того, у пользователей есть доступ к виртуальному магазину для клиентов Volkswagen, который позволяет загружать приложения (в том числе для навигации, парковки, передачи музыки, аудиокниг и т.д.), используя имеющиеся 10 Гб памяти.



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В оснащение кросс-купе входят шесть подушек безопасности, ESC, помощник при старте на спуске, система автоматического экстренного торможения, функция слежения за усталостью водителя, адаптивный круиз-контроль и камера заднего вида.



«Начинкой» VW Nivus стала 1,0-литровая «турботройка» TSI которая (традиционно для Бразилии) «питается» бензином или этанолом. Кстати, этот же мотор находится под капотами Polo и T-Cross. На бензине отдача двигателя составляет 116 л.с., на этаноле – 128 л.с. Коробка передач тоже одна – шестиступенчатый «автомат» (хотя у родственников с этим же двигателем имеются и версии с «механикой»). Полный привод для купеобразного паркетника не предусмотрен, только передний.



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Производство кроссовера в Бразилии наладят на заводе в Сан-Бернарду-ду-Кампу (штат Сан-Паулу), здесь же сейчас выпускают хэтчбек Polo и седан Virtus. Продажи Nivus на этом рынке стартуют летом 2020-го. До Европы автомобиль доберётся только в следующем году, более точных сроков пока нет. Причём в странах Старого Света будут продавать машины местной сборки. По предварительным данным, маленький паркетник встанет на конвейер испанского предприятия VW. Доберётся ли модель до российского рынка, пока неизвестно.



По данным бразильских СМИ, стартовый ценник Nivus составит 79 990 бразильских реалов (эквивалентно примерно 1,06 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, минимальная стоимость T-Cross в Бразилии составляет 88 790 реалов (1,18 млн рублей).

