Кроссовер Skoda Kushaq скоро лишится статуса эксклюзивной модели

Компания Шкода начинает экспортные поставки своего свежего компактного паркетника. На производственной родине модель доступна с двумя моторами на выбор, а вот о технике экспортного варианта информации пока нет.

Бюджетный паркетник Skoda Kushaq дебютировал весной прошлого года, он создан специально для Индии, там же налажено производство, причем заявленный уровень локализации – аж 95%. При этом после премьеры модели компания рассказывала о том, что рассматривает возможность поставок кросса на другие развивающиеся рынки. Так вот теперь этому проекту дали «зеленый свет»: машины индийской сборки готовят к отправке в страны Персидского залива, кроме того, паркетники появятся в других странах Индийского субконтинента. К слову, это будет первая модель, сделанная в Индии непосредственно под маркой Skoda, которую отправят на экспорт.

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Напомним, в основе Kushaq лежит «тележка» MQB-A0-IN, то есть упрощенная версия глобальной MQB. Снаружи и внутри кроссовер перекликается с европейским Skoda Kamiq (он построен на «мировой» платформе MQB A0; не путать с китайским Камиком), у машин также совпадает размер колесной базы (2651 мм): судя по всему, «старосветский» паркетник и стал донором для «индийца», хотя дизайн у последнего все же свой. Любопытно, что на Ближнем Востоке представлен Камик, так что пока непонятно, как будут разводить модели – не исключено, что еврокросс уберут из стран, где появится Kushaq.



Skoda Kushaq для Индии

Характеристики экспортного Кушака еще не раскрыты. Длина предназначенного для Индии SUV равна 4225 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1612 мм (габариты европейского Skoda Kamiq: 4241/1793/1531 мм). Объем багажника «индийца» — от 385 до 1405 литров (у еврокросса – от 400 до 1395 л). На индийском рынке паркетник Skoda Kushaq сегодня доступен с бензиновыми «турботройкой» 1.0 TSI и «турбочетверкой» 1.5 TSI Evo мощностью 115 и 150 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с шестиступенчатой «механикой», литровому движку еще положен классический шестиступенчатый «автомат», а турбодвигатель 1.5 может работать в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя сцеплениями. Но привод в любом случае исключительно передний.



Skoda Kushaq для Индии

В Индии в списке оборудования Kushaq в зависимости от комплектации значатся 16- или 17-дюймовые колеса, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 7 или 10 дюймов, климат-контроль с сенсорным блоком управления, камера заднего вида, вентиляция передних кресел, шесть «эйрбэгов», система бесключевого доступа, беспроводная зарядка для смартфона, датчики света и дождя.



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Между тем индийский завод также делает для экспорта соплатформенные Skoda Kushaq модели под брендом Volkswagen: это паркетник Taigun и седан Virtus. Кросс VW поставляют, например, в Индонезию и Мексику (но под именем T-Cross), «четырехдверка» made in India представлена в той же Мексике и ЮАР (там модель позиционируют как VW Polo Sedan нового поколения). А скоро на экспорт отправят и седан Skoda Slavia индийского производства, хотя список стран для этой модели пока не озвучен.

