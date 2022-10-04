Бизнес ×
  • Кроссовер Skoda Kushaq скоро лишится статуса эксклюзивной модели

Кроссовер Skoda Kushaq скоро лишится статуса эксклюзивной модели

04.10.2022 273 0 0

Компания Шкода начинает экспортные поставки своего свежего компактного паркетника. На производственной родине модель доступна с двумя моторами на выбор, а вот о технике экспортного варианта информации пока нет.

 

Бюджетный паркетник Skoda Kushaq дебютировал весной прошлого года, он создан специально для Индии, там же налажено производство, причем заявленный уровень локализации – аж 95%. При этом после премьеры модели компания рассказывала о том, что рассматривает возможность поставок кросса на другие развивающиеся рынки. Так вот теперь этому проекту дали «зеленый свет»: машины индийской сборки готовят к отправке в страны Персидского залива, кроме того, паркетники появятся в других странах Индийского субконтинента. К слову, это будет первая модель, сделанная в Индии непосредственно под маркой Skoda, которую отправят на экспорт.

Skoda Kushaq для Индии
1 / 3
Skoda Kushaq для Индии
2 / 3
Skoda Kushaq для Индии
3 / 3

Напомним, в основе Kushaq лежит «тележка» MQB-A0-IN, то есть упрощенная версия глобальной MQB. Снаружи и внутри кроссовер перекликается с европейским Skoda Kamiq (он построен на «мировой» платформе MQB A0; не путать с китайским Камиком), у машин также совпадает размер колесной базы (2651 мм): судя по всему, «старосветский» паркетник и стал донором для «индийца», хотя  дизайн у последнего все же свой. Любопытно, что на Ближнем Востоке представлен Камик, так что пока непонятно, как будут разводить модели – не исключено, что еврокросс уберут из стран, где появится Kushaq.

Skoda Kushaq для Индии

Характеристики экспортного Кушака еще не раскрыты. Длина предназначенного для Индии SUV равна 4225 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1612 мм (габариты европейского Skoda Kamiq: 4241/1793/1531 мм). Объем багажника «индийца» — от 385 до 1405 литров (у еврокросса – от 400 до 1395 л). На индийском рынке паркетник Skoda Kushaq сегодня доступен с бензиновыми «турботройкой» 1.0 TSI и «турбочетверкой» 1.5 TSI Evo мощностью 115 и 150 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с шестиступенчатой «механикой», литровому движку еще положен классический шестиступенчатый «автомат», а турбодвигатель 1.5 может работать в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя сцеплениями. Но привод в любом случае исключительно передний.

Skoda Kushaq для Индии

В Индии в списке оборудования Kushaq в зависимости от комплектации значатся 16- или 17-дюймовые колеса, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 7 или 10 дюймов, климат-контроль с сенсорным блоком управления, камера заднего вида, вентиляция передних кресел, шесть «эйрбэгов», система бесключевого доступа, беспроводная зарядка для смартфона, датчики света и дождя.

Skoda Kushaq для Индии
1 / 2
Skoda Kushaq для Индии
2 / 2

Между тем индийский завод также делает для экспорта соплатформенные Skoda Kushaq модели под брендом Volkswagen: это паркетник Taigun и седан Virtus. Кросс VW поставляют, например, в Индонезию и Мексику (но под именем T-Cross), «четырехдверка» made in India представлена в той же Мексике и ЮАР (там модель позиционируют как VW Polo Sedan нового поколения). А скоро на экспорт отправят и седан Skoda Slavia индийского производства, хотя список стран для этой модели пока не озвучен.

кроссовер авторынок новинки бизнес Skoda Skoda Kushaq

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Какую страховку нужно оформить для выезда за рубеж на автомобиле Если вы решились на путешествие за границу на своем автомобиле, нужно учитывать, что полис ОСАГО, купленный в России, не работает за ее пределами. Чтобы ездить по территории других стран, по... 48 0 0 04.10.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Citroen C4 II Отношение к автомобилям французских марок в России всегда было неоднозначным. Элегантные, изящные, слишком претенциозные, капризные, ненадежные, дорогие в обслуживании – все это про них. Но... 3308 14 1 02.10.2022
Статьи / Тесты Сделано в гараже: угадываем лучшие самодельные автомобили СССР Дефицит автомобилей в СССР в сочетании с высоким уровнем технического образования когда-то привели к возникновению такого уникального явления, как самодельные автомобили. Действительно, если... 2369 0 9 01.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 12235 7 134 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 10807 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 7735 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings