«Другой» паркетник VW T-Cross отправился осваивать новые рынки

Начались поставки кроссовера индийского производства. По предварительным данным, кое-где такой SUV заменит модель бразильской сборки, то есть кому-то достанутся машины с другой начинкой.

Осенью минувшего года в Индии начали продавать компактный кросс Volkswagen Taigun. Клиентам предлагаются автомобили локального производства, причем модель немецкой марки делают на том же заводе, который выпускает родственный паркетник Skoda Kushaq. Оба SUV построены на платформе MQB-A0-IN, созданной специально для Индии и представляющей собой упрощенный вариант глобальной «тележки» MQB. Эта страна является приоритетной для Taigun и Kushaq, но в Skoda (именно она ответственна за деятельность всего концерна Фольксваген в Индии) изначально заявляли о планах поставлять машины на экспорт. Ну а первым покорять новые рынки отправился паркетник VW.

Volkswagen T-Cross для Индонезии. Индийский VW Taigun выглядит так же 1 / 4 Volkswagen T-Cross для Индонезии. Индийский VW Taigun выглядит так же 2 / 4 Volkswagen T-Cross для Индонезии. Индийский VW Taigun выглядит так же 3 / 4 Volkswagen T-Cross для Индонезии. Индийский VW Taigun выглядит так же 4 / 4

Кроссы индийской сборки теперь доступны в Индонезии, однако там у Taigun другое название – T-Cross, и это имя можно считать родным для модели. Дело в том, что индийский паркетник – это, по сути, «переосмысленный» китайский Volkswagen T-Cross (он сделан на исходной платформе MQB).



Индонезийцам VW T-Cross предложен с одним мотором – бензиновой «турботройкой» 1.0 TSI (115 л.с.), которая работает в паре исключительно с шестиступенчатым «автоматом». В Индии литровый мотор также может сочетаться с 6МКП, кроме того, там Taigun еще можно приобрести со 150-сильной «турбочетверкой» 1.5 TSI Evo («механика» или семиступенчатая DSG). Полный привод не предусмотрен в принципе – только передний.

Volkswagen T-Cross для Индонезии. Индийский VW Taigun выглядит так же 1 / 3 Volkswagen T-Cross для Индонезии. Индийский VW Taigun выглядит так же 2 / 3 Volkswagen T-Cross для Индонезии. Индийский VW Taigun выглядит так же 3 / 3

Список оборудования экспортного варианта в целом идентичен оснащению индийской модели. Для кроссовера предусмотрены: светодиодная оптика, «кожаный» салон, вентиляция передних кресел, виртуальная «приборка», мультимедиа-система с 10-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности и круиз-контроль.



Следующей страной, в которой появится паркетник индийского производства, как ожидается, станет Мексика, там его тоже будут продавать под именем T-Cross. Но если для Индонезии кросс – абсолютная новинка, то на мексиканском рынке уже присутствует Volkswagen T-Cross: сегодня там предложены машины бразильской сборки, в основе которых лежит исходная «тележка» MQB.

Актуальный Volkswagen T-Cross для Мексики. Такой кроссовер поставляли из Бразилии 1 / 2 Актуальный Volkswagen T-Cross для Мексики. Такой кроссовер поставляли из Бразилии 2 / 2

Смена завода-поставщика означает и смену дизайна, ведь латиноамериканский паркетник выглядит иначе. Другой окажется и техника: сделанный в Бразилии кроссовер в Мексике представлен с «атмосферником» 1.6 мощностью 110 л.с. (5МКП или 6АКП).

