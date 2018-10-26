Родственный VW Polo паркетник T-Cross: много опций, но лишь 4x2. Может добраться до РФ

Родственный VW Polo паркетник T-Cross: много опций, но лишь 4×2. Может добраться до РФ

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Немецкая марка официально представила новый глобальный кроссовер – самый маленький в своей линейке. На рынок модель выйдет в следующем году.

Концерн Volkswagen провел три презентации T-Cross: паркетник показали в Амстердаме, Шанхае и Сан-Паулу. То есть кросс собираются продавать в Европе, странах Южной Америки и Китае. Модель построена на платформе MQB A0, которая также лежит в основе еврохэтча VW Polo последнего поколения (наш Поло-седан базируется на «тележке» PQ25).

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Volkswagen T-Cross, версия для Европы
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Volkswagen T-Cross, версия для Европы
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Volkswagen T-Cross, версия для Европы

Китайский T-Cross и предназначенная для южноамериканского рынка машина отличаются от европейского варианта не только декором, но и габаритами. Так, длина «старосветского» паркетника составляет 4107 мм (на 54 мм больше, чем у хэтчбека Polo), колесная база – 2563 мм (у еврохэтча тот же показатель). Длина версии для Южной Америки и Поднебесной – 4199 мм, расстояние между осями – 2651 мм.

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Volkswagen T-Cross, версия для Южной Америки
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Volkswagen T-Cross, версия для Южной Америки
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Volkswagen T-Cross, версия для Южной Америки
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Volkswagen T-Cross, версия для Южной Америки
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Volkswagen T-Cross, версия для Южной Америки
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Volkswagen T-Cross, версия для Южной Америки

Минимальный объем багажника европейского T-Cross – 385 литров (у Поло – 351 литр). Кресла второго ряда новинки Volkswagen имеют продольную регулировку, их можно подвинуть вперед на 14 см, тогда объем грузового отсека увеличится до 455 литров. У паркетника для других рынков объем равен 373-420 литрам. Максимальный объем «старосветского» варианта со сложенными спинками сидений второго ряда – 1281 литр (показатель для других рынков пока не назван).

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Volkswagen T-Cross, версия для Китая. Кстати, в Шанхае показали лишь прототип с тонированными стеклами. Но салон от версий для других стран сильно отличаться не будет. Фото: autohome.com.cn
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Volkswagen T-Cross, версия для Китая. Кстати, в Шанхае показали лишь прототип с тонированными стеклами. Но салон от версий для других стран сильно отличаться не будет. Фото: autohome.com.cn

Европейцам кроссовер предложат с бензиновыми «турботройкой» 1.0 TSI (95 или 115 л.с.) и 150-сильной «турбочетверкой» 1.5 TSI (с функцией отключения двух цилиндров при низких нагрузках), а также с дизелем 1.6 TDI (95 л.с.). Коробки – пяти- или шестиступенчатая «механика» и семиступенчатая DSG с двумя сцеплениями (в зависимости от мотора).

В Бразилии T-Cross будет доступен с 1.0 TSI и 1.4 TSI, оба, традиционно для этой страны, работают как на бензине, так и на этаноле: в первом случае отдача базового мотора составляет 116 л.с., во втором — 128 л.с. Второй движок вне зависимости от типа топлива выдает 150 л.с. Трансмиссии – 5МКП или классический шестиступенчатый «автомат». Для Китая заявлены «атмосферник» 1.5 MPI (110 л.с.) и 150-сильный 1.4 TSI. Привод же у Volkswagen T-Cross, независимо от страны, только передний.

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Volkswagen T-Cross, версия для Европы
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Volkswagen T-Cross, версия для Европы
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Volkswagen T-Cross, версия для Европы

В «базе» у европейского варианта имеются мультимедийная система, системы автоматического экстренного торможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и поперечного трафика сзади. Среди опций – светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, виртуальная «приборка», адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, беспроводная зарядка для смартфона. Кроме того, для модели предусмотрено несколько дизайн-пакетов – например, R-Line.

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Volkswagen T-Cross R-Line, версия для Европы
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Volkswagen T-Cross R-Line, версия для Европы
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Volkswagen T-Cross R-Line, версия для Европы
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Volkswagen T-Cross R-Line, версия для Европы
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Volkswagen T-Cross R-Line, версия для Европы
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Volkswagen T-Cross R-Line, версия для Европы

Для Европы выпуск Volkswagen T-Cross наладят в Испании, на том же заводе, где делают хэтчбеки Polo. Для стран Южной Америки производство паркетника организуют в Бразилии, а сборкой машин для Китая займутся два местных завода — SAIC Volkswagen и FAW Volkswagen. В продажу новинка поступит в следующем году.

Пока озвучен ценник только «старосветского» кросса – в Германии модель обойдется минимум в 17 900 евро, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 342 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, хэтч Polo в этой стране стоит от 13 000 евро (около 975 000 рублей), цена более крупного паркетника T-Roc – от 20 500 евро (примерно 1 537 000 рублей).

Что же касается российского рынка, то, как заявили в Volkswagen, возможность появления T-Cross в нашей стране рассматривается. При этом, если кроссу все же дадут «зеленый» свет в РФ, то локализации модели, скорее всего, не будет. Впрочем, у большинства соперников ее тоже нет – Nissan Juke, Toyota C-HR и Citroen C3 Aircross к нам также поставляют из-за рубежа. Российские цены и комплектации конкурентов новинки Volkswagen можно посмотреть в нашем новом разделе «Авто у дилеров».

 

Теги: Авторынок , Новинки , компактные кроссоверы , кроссоверы , немецкая иномарка , немецкие автомобили , немецкие кроссоверы , T-Cross , Volkswagen
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