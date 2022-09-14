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Представлен новый седан Volkswagen Polo, и мы его уже видели

14.09.2022 544 0 0

Недорогая «четырехдверка» является глобальной моделью, правда, привычное для россиян имя используют не везде.

 

Российский Volkswagen Polo перестал быть седаном два года назад: со сменой поколений наша модель превратилась в лифтбек на базе свежего же Skoda Rapid, при этом оба автомобиля сохранили старую «тележку» PQ25. А сегодня выяснилось, что Polo Sedan вернулся, но теперь это совсем другая машина, да и доступна она пока только в Южной Африке: в качестве «четырехдверки» следующей генерации там позиционируют рестайлинговый VW Virtus индийской сборки. Последний, напомним, дебютировал в Индии минувшей весной, причем дореформенный седан там не был представлен. Ну а самый первый Виртус в гамме марки появился в 2017-м, изначально «четырехдверка» была заявлена как эксклюзив для Латинской Америки, для этого региона модель производят в Бразилии (бразильский седан обновится позже). К слову, когда-то считалось, что Virtus является прообразом нашего нового Поло. Но вернемся к герою новости.

Если бразильский Виртус построен на платформе MQB-A0, то в основе индийского и, соответственно, африканского седана лежит упрощенная версия MQB-A0-IN, на которой также базируются Skoda Slavia, паркетники Skoda Kushaq и VW Taigun: эта «тележка» не предусматривает, например, наличие «сложной» электроники. Любопытно, что в ЮАР еще продают хэтч Polo актуального поколения, «пятидверку» производят локально, она сделана на исходной MQB-A0 (там также до сих пор собирают предыдущий хэтчбек на платформе PQ25, он носит приставку Vivo).

По габаритам африканский Polo-седан совпадает с индийским Virtus: длина равна 4561 мм, ширина – 1752 мм, высота – 1507 мм, колесная база – 2651 мм. Объем багажника – 521 литр. Для сравнения, размеры адресованного ЮАР хэтчбека VW Polo текущей генерации: 4074/1751/1451 мм, расстояние между осями – 2552 мм.

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Снаружи и внутри новый VW Polo Sedan повторил «индийца», разве что на крышке багажника красуется иной шильдик. А вот список версий и оборудования урезан – в ЮАР у модели вообще лишь две комплектации. В арсенале базового седана значатся светодиодная оптика, шесть подушек безопасности, обычный кондиционер, круиз-контроль и мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном. Второе исполнение имеет климат-контроль с сенсорным блоком управления, мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, беспроводную зарядку для смартфона и камеру заднего вида. В Индии для VW Virtus еще предусмотрена виртуальная «приборка», плюс там модели положена «оспортивленная» GT-версия.

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В Южной Африке Volkswagen Polo Sedan доступен с единственным бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.6 мощностью 110 л.с. (152 Нм), который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или классическим шестиступенчатым «автоматом». В Индии у Виртуса другая техника: бензиновые «турботройка» 1.0 TSI (115 л.с.) и «турбочетверка» 1.5 TSI (150 л.с.), коробки – 6МКП, 6АКП или DSG7 (в зависимости от версии).

За новый Polo Sedan просят примерно 18 300 – 21 000 долларов. Базовый хэтчбек актуального поколения там стоит около 19 000 долларов («пятидверка» доступна с «турботройкой» 1.0 на 95 или 116 л.с.).

Между тем седан Volkswagen индийского производства недавно начали поставлять еще и в Мексику, но под родным именем Virtus.

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