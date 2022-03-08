Новый Volkswagen Virtus: родня Skoda Slavia, придёт на замену Polo-седану

Состоялась презентация свежей «четырехдверки», предназначенной для индийского рынка. Предполагается, что позже аналогичным образом обновится и одноименная модель для Южной Америки.

В линейке Фольксвагена отныне, по сути, два седана Virtus. Первый встал на конвейер бразильского завода еще в 2017 году, модель построена на глобальной платформе MQB. А теперь свой Виртус появился и в Индии: ближайшим родственником этой «четырехдверки» является Skoda Slavia, которая, в свою очередь, представляет собой существенно переработанную версию южноамериканского VW Virtus. В основе индийских седанов лежит «тележка» MQB-A0-IN (на ней также базируются местные паркетники Skoda Kushaq и VW Taigun), то есть упрощенный вариант MQB. В Индии Виртус заменит Vento, он же экс-седан Поло в РФ (российский VW Polo со сменой поколений превратился в лифтбек на базе нового Skoda Rapid).

Volkswagen Virtus для Индии

Кузов у индийского Виртуса такой же, как у Славии, но дизайн экстерьера все же свой. Если же сравнивать с «бразильцем», то «индийцу» достались иные оптика, радиаторная решетка и бамперы, плюс обильный хромированный декор. Также индийским клиентам предложат «оспортивленную» версию GT (бордовая машина на фирменных картинках), ее особенности – черные крыша и колеса, вдобавок на крышке багажнике имеется небольшой спойлер (тоже черный). Отметим, у Slavia варианта «под спорт» пока нет, зато таковой имеется у бразильского Virtus (он носит индекс GTS).



Volkswagen Virtus GT для Индии 1 / 7 Volkswagen Virtus GT для Индии 2 / 7 Volkswagen Virtus GT для Индии 3 / 7 Volkswagen Virtus GT для Индии 4 / 7 Volkswagen Virtus GT для Индии 5 / 7 Volkswagen Virtus GT для Индии 6 / 7 Volkswagen Virtus GT для Индии 7 / 7

Длина предназначенного для Индии VW Virtus составляет 4561 мм, что на 20 мм больше, чем у Славии. Остальные габариты совпадают с родственной Шкодой: ширина – 1752 мм, высота – 1507 мм, колесная база – 2651 мм. Объем багажника тоже идентичен Slavia – 521 литр. Для сравнения, размеры уходящего VW Vento: 4390/1699/1467 мм, расстояние между осями – 2553 мм, объем грузового отсека – 494 литра.



Volkswagen Virtus GT для Индии 1 / 6 Volkswagen Virtus GT для Индии 2 / 6 Volkswagen Virtus GT для Индии 3 / 6 Volkswagen Virtus GT для Индии 4 / 6 Volkswagen Virtus GT для Индии 5 / 6 Volkswagen Virtus GT для Индии 6 / 6

Интерьер оформили в стиле бразильского Виртуса, то есть со Славией мало общего. Отличия от «бразильца» — иные рулевое колесо и боковые дефлекторы обдува, вдобавок «индийцу» достался сенсорный блок управления «климатом». «Фишки» Virtus GT – цветная вставка на передней панели и алюминиевые накладки на педалях. Для индийского седана также предусмотрены: люк в крыше, мультимедиа-система с тачскрином, виртуальная «приборка», шесть подушек безопасности, ESC, камера заднего вида, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция передних кресел.



Volkswagen Virtus GT для Индии

Как и ожидалось, в Индии VW Virtus предложат с теми же моторами, что и Skoda Slavia. Речь идет о бензиновых «турботройке» 1.0 TSI (115 л.с.) и «турбочетверке» 1.5 TSI (150 л.с.). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой», литровый еще работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом», а старший движок – с DSG7. При этом полуторалитровый турбомотор положен только исполнению GT.



Актуальный Volkswagen Virtus для Бразилии и Skoda Slavia для Индии 1 / 6 Актуальный Volkswagen Virtus для Бразилии и Skoda Slavia для Индии 2 / 6 Актуальный Volkswagen Virtus для Бразилии и Skoda Slavia для Индии 3 / 6 Актуальный Volkswagen Virtus для Бразилии и Skoda Slavia для Индии 4 / 6 Актуальный Volkswagen Virtus для Бразилии и Skoda Slavia для Индии 5 / 6 Актуальный Volkswagen Virtus для Бразилии и Skoda Slavia для Индии 6 / 6

На индийский рынок Volkswagen Virtus должен выйти в мае. Производство наладят на местном заводе, который выпускает и Skoda Slavia. В VW седан называют глобальной моделью: скорее всего, Виртус индийской сборки появится в странах Юго-Восточной Азии и Африки, вдобавок его могут привезти в Мексику (там на смену паркетнику VW T-Cross бразильского производства вот-вот придет индийский Taigun). Что же касается южноамериканской «четырехдверки», то она, вероятно, обновится по мотивам «индийца» (но на упрощенную «тележку» ее вряд ли переведут).

