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  • VW Virtus, который так и не стал нашим Polo: обновлённый экспортный седан сохранил атмосферник

VW Virtus, который так и не стал нашим Polo: обновлённый экспортный седан сохранил атмосферник

06.09.2022 292 0 0

В Индии же, единственной пока стране, где делают модернизированную «четырехдверку», модель по-прежнему представлена исключительно с турбомоторами.

 

Седан Volkswagen Virtus дебютировал в 2017 году, изначально он был заявлен в качестве модели, созданной специально для Латинской Америки, выпуск наладили в Бразилии. К слову, прежде эта «четырехдверка» считалась прообразом российского следующего VW Polo, но наша модель со сменой поколений превратилась в лифтбек на базе Skoda Rapid. Виртус же с этого года делают еще и в Индии, причем сразу в обновленном виде (бразильскую версию модернизируют позже). А теперь седаны индийского производства отправили на экспорт: первым внешним рынком, как ни странно, стала Мексика, куда дореформенные машины поставляли из Бразилии.

Обновленный Volkswagen Virtus для Мексики
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Обновленный Volkswagen Virtus для Мексики
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Обновленный Volkswagen Virtus для Мексики
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Если бразильский Виртус построен на платформе MQB-A0, то в основе индийской модели лежит упрощенная версия MQB-A0-IN, на ней же базируются седан Skoda Slavia, паркетники Skoda Kushaq и VW Taigun: эта «тележка» не предусматривает, например, наличие «сложной» электроники. Отметим, соплатформенный кросс Taigun индийского производства тоже поставляют в Мексику, там его позиционируют в качестве модернизированного T-Cross. Но вернемся к седану.

Обновленный Volkswagen Virtus для Мексики
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Обновленный Volkswagen Virtus для Мексики
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Рестайлинг принес VW Virtus новые фары, радиаторную решетку и бамперы, плюс обильный хромированный декор. Задние фонари сохранили свою форму, но у них другая диодная начинка. В Индии у седана еще имеется «оспортивленный» вариант GT с небольшим спойлером, черными крышей и колесами, однако в Мексике такого исполнения не будет – по крайней мере, пока. Длина обновленной «четырехдверки» равна 4561 мм, что на 79 мм больше, чем у дореформенной. Колесная база – прежние 2651 мм.

Обновленный Volkswagen Virtus для Мексики

Внутри – иные рулевое колесо и боковые дефлекторы обдува, еще появился сенсорный блок управления «климатом». В арсенале модели также значатся мультимедийная система с экраном на 7 или 10 дюймов (в зависимости от комплектации), виртуальная «приборка», шесть подушек безопасности, ESC, камера заднего вида.

Индийцам Volkswagen Vento доступен только с турбомоторами: это бензиновые «тройка» 1.0 TSI (115 л.с.) и «четверка» 1.5 TSI (150 л.с.). А вот в Мексике седан сохранил базовый «атмосферник» 1.6 мощностью 110 л.с., который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или классическим шестиступенчатым «автоматом». Альтернатива для мексиканского обновленного Виртуса – «турботройка» 1.0 мощностью 114 л.с. (у дореформенного местного седана такого мотора нет), она работает в паре с 6АКП.

Дореформенный Volkswagen Virtus бразильского производства
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Дореформенный Volkswagen Virtus бразильского производства
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Дореформенный Volkswagen Virtus бразильского производства
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Дореформенный Volkswagen Virtus бразильского производства
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В Мексике за рестайлинговый седан индийского производства просят примерно 16 200 – 21 000 долларов. Прежний VW Virtus бразильской сборки там пока имеется в наличии, и он дороже – от 18 000 долларов.

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