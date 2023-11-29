Duster перешёл в новое поколение: брутальнее, богаче, без дизеля

Группа Renault представила новое поколение одной из своих самых популярных моделей: встречаем «третий» кросс Duster. Пятидверка традиционно дебютировала под румынской маркой Dacia, реношный ромб у нее появится позже. Напомним, Дастер в строю с 2010 года, во второе поколение он перешел в 2017-м, рестайлинг евроверсия пережила в 2021-м, а в прошлом году SUV под брендом Dacia еще раз слегка модернизировали – ему досталась новая эмблема. Как отметили в пресс-службе Группы Renault, всего за 13 лет было выпущено более 2,2 млн кроссоверов.
Как и предполагалось, Duster переехал с платформы B0 на более современную «тележку» CMF-B, которая также лежит в основе последних Dacia Logan, Sandero и Jogger. Колесная база стала меньше – теперь 2657 мм против 2673/2676 мм у предшественника (передний/полный привод). Остальные габариты почти не изменились. Длина нового Dacia Duster равна 4343 мм, ширина – 1809 мм, высота – 1656 мм. Дорожный просвет переднеприводного варианта – 209 мм, полноприводного – 217 мм. Объем багажника – 472 литра по методике VDA, и это, как уверяет производитель, на 6% больше, чем у прежнего SUV.
Внешность оформили по мотивам концепта Dacia Bigster двухлетней давности, так что Дастер лишился округлых форм. У «третьего» SUV массивные бамперы, рельефный капот, внушительные накладки на колесных арках, диодные «игреки» в фарах и сделанные в виде той же буквы задние фонари. Еще одна фишка – спрятанные сверху ручки задних дверей. Кроссу положены 16-, 17- или 18-дюймовые колеса. В целом новый Дастер выглядит и солиднее, и брутальнее предыдущей модели, впрочем, архаичная антенна все же выбивается из общего ряда.
Интерьер полностью новый, хотя на модные ныне сенсоры марка не перешла – только физические кнопки. Базовый Дастер все так же имеет аналоговые приборы и простенькую «магнитолу», у богатых версий – цифровая приборка на 7 дюймов и мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,1 дюйма. Планшет и центральная консоль развернуты к водителю.
Ну и еще внутри тоже полно теперь уже фирменных для Dacia «игреков». Между тем, как пишут европейские журналисты, которым удалось прокатиться на свежем Дастере, пластик остался жестким. Среди доступных аксессуаров – держатели для гаджетов, диодный светильник и даже бокс, в который можно поставить бутылку с водой: все это добро крепится, например, к подголовникам передних сидений.
В список стандартного оборудования входят шесть подушек безопасности, задний парктроник и круиз-контроль. Дорогие комплектации – это еще климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, системы автоторможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и помощи при парковке задним ходом.
Дизеля у Dacia Duster больше нет – по крайней мере, в Старом Свете. Европейцам кроссовер предложат в трех модификациях. Вариант Duster TCe 130 представляет собой «мягкий» гибрид: такой кроссовер имеет бензиновую турботройку 1.2 TCe (130 л.с.), дополненную 48-вольтовым стартер-генератором, этому исполнению положена шестиступенчатая механика. Также можно будет выбрать Duster Eco-G 100 c битопливной версией мотора 1.2 (бензин и пропан; 100 л.с.) и механикой. На вершине гаммы – полноценный гибрид Dacia Duster Hybrid 140 с установкой, как у аналогичного универсала Dacia Jogger: она включает четырехцилиндровый атмосферник 1.6 (94 л.с.), электромотор (49 л.с.) и стартер-генератор, совокупная отдача – около 140 л.с. Полный привод предусмотрен только для «мягкогибридного» Дастера. К слову, позже кроссовер с 1.2 TCe должен получить роботизированную коробку.
На европейский рынок Dacia Duster нового поколения выйдет весной следующего года. Цены еще не объявлены, при этом базовый кроссовер, как ожидается, будет стоить менее 20 000 евро. За предыдущую модель в Румынии, например, сегодня просят минимум 17 900 евро.
В России же у Дастера теперь лишь «параллельное» будущее, а ведь когда-то в планах Группы Renault был родственник «третьего» SUV под маркой Lada.
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