Duster перешёл в новое поколение: брутальнее, богаче, без дизеля

Группа Renault представила новое поколение одной из своих самых популярных моделей: встречаем «третий» кросс Duster. Пятидверка традиционно дебютировала под румынской маркой Dacia, реношный ромб у нее появится позже. Напомним, Дастер в строю с 2010 года, во второе поколение он перешел в 2017-м, рестайлинг евроверсия пережила в 2021-м, а в прошлом году SUV под брендом Dacia еще раз слегка модернизировали – ему досталась новая эмблема. Как отметили в пресс-службе Группы Renault, всего за 13 лет было выпущено более 2,2 млн кроссоверов.

Dacia Duster предыдущих двух поколений (включая рестайлинговые версии) 1 / 2 Dacia Duster предыдущих двух поколений (включая рестайлинговые версии) 2 / 2

Как и предполагалось, Duster переехал с платформы B0 на более современную «тележку» CMF-B, которая также лежит в основе последних Dacia Logan, Sandero и Jogger. Колесная база стала меньше – теперь 2657 мм против 2673/2676 мм у предшественника (передний/полный привод). Остальные габариты почти не изменились. Длина нового Dacia Duster равна 4343 мм, ширина – 1809 мм, высота – 1656 мм. Дорожный просвет переднеприводного варианта – 209 мм, полноприводного – 217 мм. Объем багажника – 472 литра по методике VDA, и это, как уверяет производитель, на 6% больше, чем у прежнего SUV.



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Внешность оформили по мотивам концепта Dacia Bigster двухлетней давности, так что Дастер лишился округлых форм. У «третьего» SUV массивные бамперы, рельефный капот, внушительные накладки на колесных арках, диодные «игреки» в фарах и сделанные в виде той же буквы задние фонари. Еще одна фишка – спрятанные сверху ручки задних дверей. Кроссу положены 16-, 17- или 18-дюймовые колеса. В целом новый Дастер выглядит и солиднее, и брутальнее предыдущей модели, впрочем, архаичная антенна все же выбивается из общего ряда.



Интерьер полностью новый, хотя на модные ныне сенсоры марка не перешла – только физические кнопки. Базовый Дастер все так же имеет аналоговые приборы и простенькую «магнитолу», у богатых версий – цифровая приборка на 7 дюймов и мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,1 дюйма. Планшет и центральная консоль развернуты к водителю.

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Ну и еще внутри тоже полно теперь уже фирменных для Dacia «игреков». Между тем, как пишут европейские журналисты, которым удалось прокатиться на свежем Дастере, пластик остался жестким. Среди доступных аксессуаров – держатели для гаджетов, диодный светильник и даже бокс, в который можно поставить бутылку с водой: все это добро крепится, например, к подголовникам передних сидений.



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В список стандартного оборудования входят шесть подушек безопасности, задний парктроник и круиз-контроль. Дорогие комплектации – это еще климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, системы автоторможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и помощи при парковке задним ходом.



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Дизеля у Dacia Duster больше нет – по крайней мере, в Старом Свете. Европейцам кроссовер предложат в трех модификациях. Вариант Duster TCe 130 представляет собой «мягкий» гибрид: такой кроссовер имеет бензиновую турботройку 1.2 TCe (130 л.с.), дополненную 48-вольтовым стартер-генератором, этому исполнению положена шестиступенчатая механика. Также можно будет выбрать Duster Eco-G 100 c битопливной версией мотора 1.2 (бензин и пропан; 100 л.с.) и механикой. На вершине гаммы – полноценный гибрид Dacia Duster Hybrid 140 с установкой, как у аналогичного универсала Dacia Jogger: она включает четырехцилиндровый атмосферник 1.6 (94 л.с.), электромотор (49 л.с.) и стартер-генератор, совокупная отдача – около 140 л.с. Полный привод предусмотрен только для «мягкогибридного» Дастера. К слову, позже кроссовер с 1.2 TCe должен получить роботизированную коробку.



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На европейский рынок Dacia Duster нового поколения выйдет весной следующего года. Цены еще не объявлены, при этом базовый кроссовер, как ожидается, будет стоить менее 20 000 евро. За предыдущую модель в Румынии, например, сегодня просят минимум 17 900 евро.



В России же у Дастера теперь лишь «параллельное» будущее, а ведь когда-то в планах Группы Renault был родственник «третьего» SUV под маркой Lada.