У Дастера появится старший брат – Bigster. Похожий кроссовер будет и у Lada

Принадлежащая компании Renault марка Dacia показала концептуальный паркетник. Серийное воплощение выйдет на рынок через четыре года, такой SUV окажется на ступеньку выше Duster. При этом тогда же аналогичный кросс появится и у Lada, ведь все новые машины российского и румынского брендов будут созданы на одной платформе.

Сегодня, 14 января, Группа Renault презентовала очередной стратегический план, который назвали Renaulution. Главной новостью для россиян стало создание нового бизнес-подразделения Dacia-Lada (АВТОВАЗ и румынская компания входят в Группу). Нет, речи о слиянии производителей не идет, просто все новые модели российской и румынской марок будут созданы на модульной платформе CMF-B. Kolesa.ru подготовил отдельный материал относительно «объединения», там мы изложили все подробности. Ну а здесь остановимся на новом кроссе Dacia: к этому SUV стоит присмотреться внимательнее, так как похожая модель появится и в гамме Лады.

Dacia Bigster Concept 1 / 5 Dacia Bigster Concept 2 / 5 Dacia Bigster Concept 3 / 5 Dacia Bigster Concept 4 / 5 Dacia Bigster Concept 5 / 5

Паркетник назвали Bigster, это концепт, однако уже объявлено, что он предвосхищает будущую серийную модель – кроссовер Dacia, созданный по мотивам шоу-кара, должен выйти на рынок в 2025 году, в его основу ляжет та же CMF-B. Румыны относят новый SUV к С-классу, то есть он окажется на ступеньку выше Дастера (в Западной Европе младший кросс выпускают под брендом Dacia, на других рынках, включая и РФ, — под маркой Renault). Длина прототипа составляет 4,6 метра (у российского Renault Duster второго поколения этот показатель равен 4341 мм), остальные габариты пока не названы.



Dacia Bigster Concept 1 / 4 Dacia Bigster Concept 2 / 4 Dacia Bigster Concept 3 / 4 Dacia Bigster Concept 4 / 4

Облик шоу-кара выполнен в новом стиле, разве что «игреки» в фарах и фонарях мы уже видели: подобные элементы есть у последних Dacia Logan и Sandero, а также у электрического компакта Dacia Spring. Другие особенности экстерьера – нарочито грубые формы, массивные накладки на колесных арках (они, как и остальная «защита», сделаны из переработанного пластика), спрятанные сверху задние ручки дверей и отсутствие блестящих деталей. А еще у Bigster совершенно новая эмблема – в виде «икса», плюс название марки написано иным шрифтом. Любопытно, что сама Dacia о смене логотипа пока не заявляла.



Dacia Bigster Concept 1 / 4 Dacia Bigster Concept 2 / 4 Dacia Bigster Concept 3 / 4 Dacia Bigster Concept 4 / 4

Интерьер паркетника не показали. В релизе говорится о пятиместном салоне, но не исключено, что у серийного SUV будет еще и семиместное исполнение.



О технике упомянуто вскользь: для Bigster предусмотрены гибридные версии и моторы «на альтернативном топливе» (видимо, имеется в виду сжиженный газ). Некоторые европейские издания считают, что у товарного кроссовера будет полный привод, но не на всех рынках.

Между тем АВТОВАЗ сегодня официально объявил о том, что в его линейке тоже появится модель C-SUV – и тоже в 2025 году. Судя по всему, этот кроссовер окажется разновидностью Dacia Bigster. Впрочем, дизайн у модели Lada наверняка будет свой.



Ну а что же сама Renault? Разумеется, и она готовит премьеры, но пока неизвестно, будут ли под французской маркой выпускать Bigster.