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  • У Дастера появится старший брат – Bigster. Похожий кроссовер будет и у Lada

У Дастера появится старший брат – Bigster. Похожий кроссовер будет и у Lada

14.01.2021 1118 0 0

Принадлежащая компании Renault марка Dacia показала концептуальный паркетник. Серийное воплощение выйдет на рынок через четыре года, такой SUV окажется на ступеньку выше Duster. При этом тогда же аналогичный кросс появится и у Lada, ведь все новые машины российского и румынского брендов будут созданы на одной платформе.

 

Сегодня, 14 января, Группа Renault презентовала очередной стратегический план, который назвали Renaulution. Главной новостью для россиян стало создание нового бизнес-подразделения Dacia-Lada (АВТОВАЗ и румынская компания входят в Группу). Нет, речи о слиянии производителей не идет, просто все новые модели российской и румынской марок будут созданы на модульной платформе CMF-B. Kolesa.ru подготовил отдельный материал относительно «объединения», там мы изложили все подробности. Ну а здесь остановимся на новом кроссе Dacia: к этому SUV стоит присмотреться внимательнее, так как похожая модель появится и в гамме Лады.

Dacia Bigster Concept
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Dacia Bigster Concept
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Dacia Bigster Concept
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Dacia Bigster Concept
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Dacia Bigster Concept
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Паркетник назвали Bigster, это концепт, однако уже объявлено, что он предвосхищает будущую серийную модель – кроссовер Dacia, созданный по мотивам шоу-кара, должен выйти на рынок в 2025 году, в его основу ляжет та же CMF-B. Румыны относят новый SUV к С-классу, то есть он окажется на ступеньку выше Дастера (в Западной Европе младший кросс выпускают под брендом Dacia, на других рынках, включая и РФ, — под маркой Renault). Длина прототипа составляет 4,6 метра (у российского Renault Duster второго поколения этот показатель равен 4341 мм), остальные габариты пока не названы.

Dacia Bigster Concept
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Dacia Bigster Concept
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Dacia Bigster Concept
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Dacia Bigster Concept
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Облик шоу-кара выполнен в новом стиле, разве что «игреки» в фарах и фонарях мы уже видели: подобные элементы есть у последних Dacia Logan и Sandero, а также у электрического компакта Dacia Spring. Другие особенности экстерьера – нарочито грубые формы, массивные накладки на колесных арках (они, как и остальная «защита», сделаны из переработанного пластика), спрятанные сверху задние ручки дверей и отсутствие блестящих деталей. А еще у Bigster совершенно новая эмблема – в виде «икса», плюс название марки написано иным шрифтом. Любопытно, что сама Dacia о смене логотипа пока не заявляла.

Dacia Bigster Concept
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Dacia Bigster Concept
2 / 4
Dacia Bigster Concept
3 / 4
Dacia Bigster Concept
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Интерьер паркетника не показали. В релизе говорится о пятиместном салоне, но не исключено, что у серийного SUV будет еще и семиместное исполнение.

О технике упомянуто вскользь: для Bigster предусмотрены гибридные версии и моторы «на альтернативном топливе» (видимо, имеется в виду сжиженный газ). Некоторые европейские издания считают, что у товарного кроссовера будет полный привод, но не на всех рынках.

Между тем АВТОВАЗ сегодня официально объявил о том, что в его линейке тоже появится модель C-SUV – и тоже в 2025 году. Судя по всему, этот кроссовер окажется разновидностью Dacia Bigster. Впрочем, дизайн у модели Lada наверняка будет свой.

Ну а что же сама Renault? Разумеется, и она готовит премьеры, но пока неизвестно, будут ли под французской маркой выпускать Bigster. 

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