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  • Обновлённый Dacia Duster: старая эмблема, новая светотехника и более удобный салон

Обновлённый Dacia Duster: старая эмблема, новая светотехника и более удобный салон

22.06.2021 255 1 0

На прошлой неделе румынская марка Dacia, входящая в состав французской Groupe Renault, сменила логотип, но обновлённому Дастеру он не достался — популярный кроссовер будет по-прежнему предлагаться со старой эмблемой в виде щита. Кардинальных перемен румынский Duster вообще не перетерпел, ему это ни к чему — и так хорошо берут.

 

С момента выхода на рынок в 2010 году Dacia Duster разошёлся тиражом без малого 2 млн экземпляров, и это не считая клонов под маркой Renault, которые продаются за пределами Европы. Нынешнее второе поколение румынского кроссовера выпускается с 2017 года и стабильно входит в пятёрку самых популярных субкомпактных SUV европейского рынка. Из-за ужесточения в Европе экологического законодательства «второму» Дастеру уже несколько раз перекраивали моторную гамму: в ней не осталось бензиновых «атмосферников», а заслуженный 1,5-литровый «турбодизель» (115 л.с.) после оснащения впрыском мочевины лишился 6-ступенчатого «робота» EDC с двумя сцеплениями.

Вместе с рестайлингом «робот» EDC вернулся на Duster, но теперь его прикрутили не к дизелю, а к наиболее мощной 150-сильной бензиновой версии в сочетании с передним приводом — это единственная в обновлённой гамме двухпедальная модификация. Все остальные версии — c 6-ступенчатой МКП. Базовая 1,0-литровая «турботройка» выдаёт 90 л.с. на бензине и 100 л.с. в битопливном исполнении (бензин/пропан-бутан), причём у последнего увеличен запас топлива обоих видов, благодаря чему дальнобойность на одной заправке составляет 1235 км! 1,3-литровая бензиновая «турбочетвёка» доступна также в версии на 130 л.с., но только на переднем приводе. Полный привод на румынском Дастере доступен только в сочетании с турбодизелем либо со 150-сильным бензиновым мотором.

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Никаких изменений в ходовой части не заявлено, зато любители оффроуда оценят зашитый в новую мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном режим 4x4 Monitor, отображающий компас, альтиметр и углы крена — вся информация о покатушках по бездорожью копится в памяти, чтобы потом можно было посмотреть статистику.

На переднем приводе 4x4 Monitor, понятное дело, не доступен. Ездоки по асфальту могут утешиться тем, что переднеприводный Duster благодаря шинам с пониженным сопротивлением качению, новым ступичным подшипникам и новому заднему спойлеру стал чуть экономичнее и экологичнее (меньше выбрасывает в атмосферу зловредного CO2).

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Общие для всех Дастеров изменения в салоне — это полностью новая обивка улучшенного качества, более удобные подголовники сидений и новый регулируемый 1,1-литровый бокс-подлокотник между передними креслами с двумя USB-розетками внутри. За доплату можно получить систему кругового обзора, но современных электронных ассистентов водителя (вроде адаптивного круиз-контроля или системы удержания в полосе) у Дастера ввиду устаревшей платформы (B0) как не было, так и нет.

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Снаружи рестайлинговый Duster проще всего идентифицировать по новой светодиодной начинке фар и фонарей с Y-образным мотивом и чуть более выпуклому и угловатому оформлению ячеек фальшрадиаторной решётки. В продажу обновлённый европейский Duster поступит в сентябре.

На российском Renault Duster второго поколения обновки румынского родственника никак не скажутся, так как «наш» Duster был запущен в производство лишь в начале этого года — рано ему пока обновляться.

кроссовер новинки рестайлинг Dacia Renault Renault Duster

 

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1 комментарий
22.06.2021 17:14
Catsoi

Не первый раз встречаю инфу, что за рубежом Tce на пропане делают. Че к нам пропановые версии не везут, ни логана, ни Дастера? Хотя логан даже старый в ЕС был на пропане.

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