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  • На цепь и в болото: Dacia сменила эмблему и анонсировала обновлённый Duster

На цепь и в болото: Dacia сменила эмблему и анонсировала обновлённый Duster

18.06.2021 680 0 0

Представленный в начале года концепт Dacia Bigster оказался пророческим: его цветографическое оформление ляжет в основу нового стиля румынский марки, а первым из серийных машин его примерит новый Logan-универсал.

 

2021-й — год больших перемен для Dacia: румынская марка была объединена с российской Ладой, теперь их новинки будут разрабатываться вместе на единой и безальтернативной модульной платформе CMF-B. Различия будут преимущественно на уровне дизайна и вчера Dacia представила свой новый стиль. Логотип, пришедший на смену старой эмблеме в виде щита, напоминает сплюснутую букву Х, но согласно официальной трактовке — это не буква Х, а соединённые буквы D и С из названия марки, которые выглядят как звенья цепи и олицетворяют простоту и надёжность автомобилей Dacia. Полное написание марки включает в себя эти же «звенья», а остальные буквы им подражают.

﻿Помимо новой эмблемы Dacia анонсировала новую фирменную цветовую гамму. Основной цвет — зелёный хаки, как на эмблеме, а дополнительные цвета — это тёмный хаки, терракотовый и песочный. В общем, болотистая получилась палитра, она должна подчёркивать близость марки Dacia к природе и потребность её клиентов в свободе и приключениях.

Dacia Bigster

Между тем отечественная Lada Niva, которая планирует вернуться в Европу в качестве самостоятельного суббренда, исповедует схожие ценности, так что будет интересно, каким образом оформят новые модели. Напомним, что дебют новой субкомпактной Нивы на платформе CMF-B ожидается в 2024 году, а в 2025 году будет представлена более крупная Нива С-класса — аналог вышеупомянутого Dacia Bigster.

Dacia Bigster

Dacia начнёт внедрять свой новый стиль уже в этом месяце на информационных и рекламных материалах, с начала 2022 года начнётся переоформление дилерских центров, а машины Dacia примерят новый стиль только во второй половине 2022 года — первым, скорее всего, окажется новый Logan с кузовом универсал, премьера которого ожидается как раз в это время.

Тизер обновлённого Dacia Duster из промо-ролика

А как же рестайлинговый Dacia Duster, который засветили в промо-ролике по случаю смены «вывески»? Судя по опубликованным в мае неофициальным снимкам новинки, у него будут старые эмблемы, а главной «фишкой» окажется Y-образный мотив в оформлении светотехники. По слухам, обновлённый румынский кросс рассекретят уже на следующей неделе, но на российском новом Дастере это никак не скажется, так как он был запущен в производство только в начале этого года.

Добавим, что марка Dacia на основном для неё европейском рынке чувствует себя хорошо: по данным ресурса CarSalesBase, за первые четыре месяца этого года она реализовала здесь 118 065 автомобилей, на 23,8% больше, чем за январь-апрель 2020-го. Наибольшим спросом пользуются хэтчбеки Sandero — продано 57 603 шт., на втором месте Duster — 47 716 шт.

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