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Lada Niva вернётся в Европу и поборется с Land Rover Defender и Suzuki Jimny

10.02.2021 589 0 0

Глава Groupe Renault Лука де Мео считает, что новые Лады Нивы (их будет две) смогут стать успешными нишевыми моделями в Европе, но возвращения придётся ждать как минимум до 2024 года.

 

Об уходе марки Lada из Европы стало известно весной 2019 года: он обусловлен слабыми продажами и невозможностью привести отечественные двигатели к современным экологическим евро-нормам. По данным ACEA, в 2019 году на учёт в Европе встали 2540 новых Лад, в 2020-м дилеры распродали оставшиеся 1853 автомобиля — внедорожники 4x4 и Весты.

Часть европейских дилеров Lada переключилась на торговлю китайскими машинами, но основной импортёр машин Lada в Германии отказался смириться с капитуляцией русского бренда и даже запустил сбор подписей на ресурсе WeAct, чтобы поспособствовать возвращению автомобилей Lada в Европу — мол, у этой марки здесь много фанатов (преимущественно у классической Нивы), и вдобавок перед уходом открылось много новых дилеров, которые теперь остались не у дел. На момент нашей публикации петиция не набрала даже 3000 подписей — видимо, фанатов не так уж много.

Классическая Lada 4x4 для рынка Германии

Тем не менее ещё в 2019 году было немецкие СМИ сообщали, что Lada может вернуться на европейский рынок через несколько лет с новой Нивой, и на днях эту информацию в интервью изданию Automotive News Europe подтвердил глава Groupe Renault Лука де Мео.

Напомним, что в середине января Groupe Renault огласила масштабный план реструктуризации, в рамках которого марки Dacia и Lada образуют единое бизнес-подразделение с единым инжинирингом и единой модульной платформой CMF-B. На этом платформе появятся две новые Нивы: в 2024 году — субкомпактная (на титульной картинке), прямая наследница классической Нивы; в 2025 году — более крупная, относящаяся к С-классу, то есть наш аналог Dacia Bigster. По словам Луки де Мео, имя Niva будет использоваться для обеих версий, но старшая, вероятно, получит некую приставку к называнию, например, Niva Plus.

Dacia Bigster

Лука де Мео говорит, что обе новые Нивы будут иметь ностальгические элементы в дизайне, цитирующие классическую Ниву, что должно повысить их узнаваемость и обособить от родственных Dacia и Renault (у французской марки за пределами Европы будет свой аналог Dacia Bigster). Вдобавок Нивы будут отличаться улучшенной геометрической проходимостью и доработанной трансмиссией. По внедорожным качествам их отчасти можно будет поставить в один ряд с Land Rover Defender и Suzuki Jimny, при этом Лады останутся простыми и доступными. Де Мео считает, что в Европе есть спрос на такие машины — например, среди владельцев горных шале в Австрии и Швейцарии, доехать до которых зачастую можно только на внедорожнике. Вряд ли новые Нивы можно будет продавать огромными тиражами, но как нишевая модель с классным ностальгическим дизайном она вполне может приносить прибыль Groupe Renault и на европейском рынке, считает топ-менеджер.

Понятно, что для европейского рынка на Нивы придётся ставить двигатели из линейки Dacia, то есть экологически более чистые, чем те, что будут продаваться в России, но вряд ли это радикально увеличит их цену. А если и увеличит, то вряд ли владельцы альпийских шале из-за этого откажутся от покупки — их должен привлечь дизайн и практичность российских автомобилей.

Будет ли Lada продавать в Европе что-то кроме двух версий Lada Niva, Лука де Мео не сообщил — как говорится, поживём — увидим.

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